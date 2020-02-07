Как бьюти-бренды привлекают покупателей? Эра концептуальных и поп-ап магазинов



Поп-ап магазин бренда Glossier, открывшийся в Лондоне в ноябре 2019 года, имел огромный успех, и было решено, что локация останется доступной до конца этого года. Такие поп-ап магазины и концептуальные бутики стали более популярны в последние годы. Отчасти, это связано с упадком продаж офлайн, так как большая часть покупок проходит через онлайн-платформы. Поэтому роль самого магазина значительно изменилась - теперь это не просто место, где можно примерить и приобрести вещи. Для покупателя поход в магазин должен отличаться от покупки в интернете и предлагать новый опыт за счет инновационных технологий, дополнительных услуг или же необычного и "инстаграмного" дизайна. Такой вид продаж называют "experiential retail", то есть продажи, ответственные за создание яркого впечатления на посетителя от покупки в магазине.

У бьюти-брендов достаточно много потенциала в развитии этого направления, и многие уже начали исследовать эту сферу. Так, например, у Benefit имеется Brow Bar, где посетитель может получить коррекцию бровей, Aesop всегда отличался атмосферой спа, царящей в их магазинах, в поп-ап магазине BirchBox можно собрать свою собственную коробочку с персонализированной косметикой. А в прошлом году такие бренды как Glossier, L’Occitane и тот же Benefit посягнули на ресторанный бизнес, соединив кафе и бьюти-магазин в одном пространстве. Первыми моду на "впечатления" ввели корейские марки - правда, сейчас им приходится конкурировать как с японскими и китайскими брендами, так и с европейскими и американскими мультибрендами типа Sephora. В этой подборке мы собрали 5 интересных концептуальных косметических брендов по всему миру, которые вы можете посетить, оказавшись в этих городах.

Glossier Pop-up store в Лондоне

Бренд уходовой косметики Glossier появился в 2014 году как интернет-магазин и открыл свою первую постоянную локацию только через несколько лет в Нью-Йорке. Поп-ап магазины бренда всегда отличались дизайном в характерном для него пастельном розовом цвете. А недавно открывшийся бутик в Лондоне стал еще одним успешным кейсом и привлек более ста тысяч фанатов за считанные месяцы. Этот бутик находится на Floral Street, что предопределило тематику интерьера. Дизайн магазина был вдохновлен интерьером традиционных британских социальных клубов, с броскими цветочными узорами на обоях, коврах и шторах. Каждая из комнат расписана вручную в определенной цветовой гамме и обставлена зеркалами с надписями-аффирмациями. Что важно, магазин стал полноценным инстаграм-поинтом, что привлекает множество миллениалов, жаждущих атмосферных фотографий.

Флагманский магазин Dr.Jart+ в Сеуле

Флагманский магазин Dr.Jart+ в Сеуле - это квинтэссенция самого бренда и его философии. Dr.Jart+ всегда позиционировал себя как косметологический бренд с фокусом на здоровую красоту, который соединяет в себе уход за собой, науку и искусство (их слоган - “Skincare, science + art”). Их главная локация под названием Filter Space на знаменитой улице Каросу-гиль похожа на высокотехнологичную лабораторию будущего. Она представляет собой три элемента здоровой красоты: вода, воздух и свет. Здание выполнено из стальных пластин и с внешними вентиляционными вытяжками на каждом этаже, что имитирует полноценный работающий механизм. На входе посетители могут пройти через “очищающий воздушный душ”, который поддерживает внутренние залы девственно чистыми. Внутри также находится “бар воды” с очищенной водой для поддержания здорового водного баланса. А уходовую косметику в этом магазине подбирают не только для определенных проблем кожи, но и под настроение. В магазине также постоянно меняют интерьер под определенные тематики.

L'Occitane в Париже

L'Occitane в коллаборации с известной кондитерской маркой Pierre Hermé создал концептуальный магазин-кафе, в котором можно насладиться кондитерскими шедеврами и покупками. Там можно найти бар с французскими десертами, вдохновленными ароматами L'Occitane, станцию с кофе и коктейлями, а также островки под различными тематиками, которые отражают главные ингредиенты каждой линии косметики: вербена, роза, миндаль, цветок вишни и трава бессмертник.

Villa de Mûrir в Сеуле

Villa de Mûrir - это концептуальный магазин, разработанный компанией Collective B для бьюти-бренда Mûrir. Создатели продвигают эту локацию не просто как магазин косметики, а пространство для общения и создания бьюти-контента для социальных платформ. Интерьер выполнен в разных оттенках розового, а само пространство поделено на 4 зоны. На первом этаже находится Beauty Shop, где можно приобрести косметику, как от Mûrir, так и от других специально отобранных брендов, и Open Studio для создания YouTube- и Instagram-контента. На втором этаже можно получить бьюти-процедуры в Makeup Shop, а также посетить их кафе. По словам создателей, креативную бизнес-модель Villa de Mûrir можно развить и адаптировать, совмещая индустрию красоты с другими сферами, как велнес, мода, здоровье и гостиничный бизнес.

Hershesons Hair and Beauty space в Лондоне

Инновационный подход необходим не только бьюти-магазинам, но и брендам, предоставляющим бьюти-услуги. Hershesons - бренд, специализирующийся на волосах, отказывается называть себя салоном красоты, потому что такой концепт уже устарел. Вместо этого, пиарщики Hershesons рекламируют место как бьюти-пространство с обширной территорией, расположенной в здании с панорамными окнами. Там вы можете получить услуги знаменитых стилистов-парикмахеров Hershesons и сделать маникюр и педикюр у специалистов из DryBy, популярного лондонского маникюр-салона. В пространстве имеются зоны для релаксации с розетками, записными книжками и канцелярией, а также изданиями о стиле, культуре и путешествиях. На территории также имеется точка лондонского кафе Sans Pere, где посетители могут выпить кофе между процедурами. Помимо услуг маникюра и процедур с волосами, можно получить спа-процедуры с использованием средств от Sunday Riley и Dr. Barbara Sturm, а также процедуры по удалению волос в Ministry Of Waxing.