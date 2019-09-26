Перед зеркалом: Галия Бегеева о буднях художника по гриму, ямайских битах и интуитивном уходе

На этой неделе наша новая героиня - художник по гриму Галия Бегеева. Галия поделилась несколькими лайфхаками по поддержанию формы в домашних условиях, рассказала о том, как она выбирает средства по наитию, а также о том, почему для важны ежедневные медитации и разминка.

Об уходе за лицом и телом

Я работаю художником по гриму, и в этой профессии невозможно придерживаться хоть какого-то режима. В киноиндустрии съемки - это всегда ненормировано, нельзя сказать, когда они точно начнутся и когда закончатся, поэтому даже сон мой подстраивается под работу. Приходится спать в перерывах между сменами.

Иногда у меня бывают безумные рабочие дни. К примеру, как-то мне пришлось работать пять дней подряд по 27 часов подряд, и между работой я спала по три-четыре часа. За эти пять дней я похудела на 10 килограмм. Помимо этого у меня был опыт смены в 30 и 43 часа - без перерывов на сон. С таким распорядком мне пришлось стать минималистом в уходе. Иначе они будут простаивать на полке и портиться.

У меня очень стандартный уход - очищение, увлажнение и выборочно, в зависимотси от состояния кожи, сыворотки. Утром я не мою лицо, просто умываюсь водой и вытираюсь полотенцем. Зачем убирать естественные бактерии или убивать их очищающими средствами? Львиная доля моего ухода приходится на вечерний ритуал - на ночь я наношу гиалуроновую кислоту, когда начинаются высыпания наношу салициловую кислоту. Если сильно устала на работе - выбираю сыворотку с витамином С. Но все это случается нерегулярно, только в случае необходимости.

Очищающее средство для меня - это бальзамы от Heimish или Emma Hardie, их очень приятно наносить. Мой увлажняющий крем зависит от сезона. Один из главных критериев к крему для меня - это присутствие ниацинамида, так как моя кожа остро реагирует на регулярный стресс. По работе мы долгое время можем находиться на улице, и кожа от этого страдает - от ветра, солнца, холода, вплоть до обморожения или ожогов в жару. Поэтому мне просто необходимо, чтобы крем помогал защищать и отстраивать липидный барьер. Сейчас я использую крем с мадекоссасидом от A'PIEU. Также на ночь я использую желтый крем с ниацинамидом от Stratia - Liquid Gold, он может окрашивать кожу, поэтому я ограничиваю его использование.

Помимо базового ухода я делаю "кровавый" пилинг от The Ordinary, этот пилинг помогает мне быстро обновить кожу. Летом делаю его раз в месяц, в холодное время года - раз в неделю. Не люблю, когда кожа шелушится. Она у меня очень чувствительная, сразу сгорает, поэтому я пользуюсь солнцезащитными кремами с SPF не менее 50. Также очень люблю оранжевую маску от Kiehl's с турмериком, иногда пользуюсь тканевыми масками от Dr Jart+, если есть необходимость и время.

Раньше я считала расширенные поры проблемой, сейчас я поняла, что незачем волноваться по этому поводу. На меня очень сильно влияет качество воды - например, в Атырау проблема с проточной водой, там у меня начинаются высыпания на щеках. Но на это я не обращаю внимания. Я попробовала разные средства от высыпаний и локального акне, но мне ничего лучше простой цинковой мази еще не помогало. Я наношу ее под пластырь на ночь - и все. Если прыщ на теле, то я делаю то же самое, но уже под пластырь наношу Левомеколь. Ничего противовозрастного я не делаю.

За телом у меня тоже довольно простой уход. Я очищаю его маслом от Uriage и обязательно пользуюсь щеточкой для растирания, не религиозно, но два раза в неделю точно. Не поверите у меня нет шампуня, и кожу головы я отшелушиваю щеткой, скрабами не пользуюсь. У меня есть мыло Amway на случай высыпаний на теле, этим же мылом я мою голову - оно мне идеально подходит.

После трудных съемок или очень загруженных периодов я хожу в "Арасан", обожаю парные бани, они помогают мне восстановиться морально. В Арасан я хожу не только попариться, но и на пилинги, массажи.

О макияже и неудачном эксперименте с татуажем

Тональное средство я использую в зависимости от времени - если опаздываю, могу просто замазать красноту, крылышки вокруг носа и круги под глазами, если есть время - наношу полный тон. BB крем от Erborian мой любимый, он очень "пластичный" по текстуре. Из-за работы я все средства пробую на себе, чтобы понять какая текстура, не вызывают ли аллергию. Несмотря на то, что я профессиональный гример, у меня нет личной кисточки, я наношу макияж себе руками.

На макияж у меня уходит максимум 15 минут. Я никуда не выйду без подкрашивания бровей. В 2011 году я решила сделать себе татуаж и пожалела об этом, и хотя это было относительно давно, сейчас я все еще борюсь с последствиями. Брови у меня сейчас стали красными, поэтому приходится их подкрашивать. Помимо прошлого опыта с татуажем, я не экспериментировала с внешностью и не хочу.

Для бровей я использую гели разной степени фиксации. Например, если в данный момент меня устроит минимальная фиксация, я нанесу гель от белорусского бренда Art Deco или прозрачный NYX, он, кстати, хорошо держит тонкий русый волос. Если мне нужна сильная фиксация, то Lumene - просто находка, держится даже после 15 часов смены. Но моя любовь - это, конечно, Benefit, супер-стойкое средство, его хватает надолго.

Я не люблю контуринг, предпочитаю румяна - их у меня много. Из кремовых или на гелевой основе я люблю румяна от Bourjois, Clinique, Clarins, NYX. Если это сухие румяна, то подойдут любые: от масс маркета до профессиональной косметики. Главное - найти оттенок нежного персика, он мне подходит больше всего. Сейчас я предпочитаю Milani в оттенке Baked Blush.

Корректор я наношу на проблемные зоны. Он может быть любой, какой быстрее найдется в чемодане Кстати о моих чемоданах - у меня их несколько, один стандартный чемодан, есть еще отдельный побольше для спецгрима. Также в квартире есть отдельный угол, который забит всевозможными косметическими средствами - я даже не знаю, сколько их там.

О первом и последнем походе к косметологу и самостоятельном уходе

К косметологу я не хожу. Была один раз на чистке, и когда я вышла от него, поняла, что те же самые процедуры могла бы сделать и сама. Я часто пробую средства и уже хорошо понимаю, что нужно моей коже. Я могу что-то увидеть, сразу купить и не беспокоиться об аллергии или каких-то других побочных действиях. У меня очень редко на что-то бывает раздражение - в генетической лотерее я получила хороший приз.

Об ароматах

Недавно я перестала делить ароматы на времена года, раньше я меняла их в зависимости от погоды, пользовалась более насыщенными зимой и осенью, а легкими - весной и летом. Сейчас у меня парфюмы на целый год. Скорее всего, у меня просто поменялся вкус. Если объединить все мои любимые парфюмы - они цветочные. Два из них белоцветочные, туберозные - я очень люблю запах туберозы на моей коже, сливочно-цветочный аромат - мой любимый. Два из них - Tom Ford и Guerlain - мускусные, мне очень нравится, как они раскрываются у меня на коже. Парфюм я выбираю по наитию, редко покупаю сразу, чаще всего мне нужно время, чтобы аромат на мне раскрылся. До этого я переходила от одного парфюма к другому, могла носить всю линейку духов от Marc Jacobs. Сейчас они мне кажутся слишком девчачьими. Иногда мне нравятся более мужские ароматы - древесные и амбровые, но всех их объединяет тоже мускус.

О танцах и утренней зарядке

Я с детства занималась танцами, начинала с классической хореографии, потом занималась эстрадно-народными танцами, позже начала ходить на танцы, связанные с битами Ямайки, латиноамериканским, африканским хип-хопом. Думаю, во мне любовь к танцам была еще с детства, уже с шести лет я двигала бедрами. Я верю, что в прошлой жизни жила в теплой стране, где танцуют дэнсхолл. Мне повезло, что после танцев я ходила на волейбол и в моем теле сохранилась мышечная память. Теперь мне не нужно много времени, чтобы прийти в форму, я поддерживаю форму утренней растяжкой и некоторыми упражнениями в домашних условиях.

Без растяжки я не могу прожить и дня. У меня будут ныть мышцы, если после сна я не растянусь, не потяну ноги в разные стороны, руки, спину. Я занималась йогой около двух лет, поэтому иногда могу сделать несколько асан прямо в кровати. Сейчас я не занимаюсь йогой и не хожу на тренировки из-за неопределенного рабочего графика.

Дополнительно, чтобы поддержать форму и мышечный каркас, я кручу обруч минимум два раза в неделю, иногда получается больше по 20 минут в одну строну, 20 минут в другую. Еще я стараюсь ходить дома на носочках, так прокачиваются икры. Недавно начала ограничивать себя в мучном. Я большая фанатка хлеба в любом виде, даже у друзей я ассоциируюсь с печеньем, часто в комбинации с кефиром. Так было до недавнего времени, пока я поняла, что с возрастом печенье начинает откладываться на бедрах. У меня очень маленький желудок, поэтому я быстро насыщаюсь и не могу есть много.

О сне, медитациях и местах силы

Если у меня есть время, я всегда выберу сон, таким образом я накапливаю энергию. Даже если я просыпаюсь до того, как прозвенит будильник, заставляю себя спать дальше. Еще, я сплю все выходные, чтобы поднакопить энергию. Из-за работы мой организм научился аккумулировать энергию, расходовать ее порционно и спать по возможности - это пришло со временем. Помимо сна, расслабиться мне помогают походы в горы, очень часто хожу на хайкинг и дышу там.

Также есть вещи, без которых я не могу прожить - это ежедневные медитации. Сейчас я научилась делать это за двадцать минут. Я считаю себя энергетическим человеком. Любая медитация - это долгая работа над собой, потому что нет понятия правильной медитации, главное - не задерживать какие-то мысли в голове, а это сложнее всего. В целом, я очень рано узнала о законах вселенной - лет в 12. Я верю, что все, что с нами происходит, даже плохое - это наши неосознанные просьбы. Я стараюсь благодарить за все, за плохое и хорошее.

Я человек чувств, а не разума, это проявляется во всем. В любых жизненных ситуациях, я всегда прислушиваюсь к своим ощущениям. Если я сделаю что-то наперекор себе, мне будет плохо, я даже могу заболеть. Если я чувствую что мне в данный момент нужна сыворотка Midnight Repair, я куплю ее. Если я хочу сейчас съесть салат нисуаз - я его съем. Я захочу бешпармак - я его съем.