Подарки на Новый год для красоты и удовольствия

Редакция BURO продолжает искать подарки на Новый год, разворачивать которые под ёлкой – сплошное удовольствие. На очереди – бьюти-подарки. Совместно с Givenchy отобрали лучшие: переиздания двух легендарных ароматов L'Interdit и Gentleman, бархатная помада и роскошный уход за кожей.

Женский аромат L'Interdit

Один из главных парфюмерных запусков года с красивой рекламной кампанией, лицом которой стала актриса Руни Мара. Версия L'Interdit 2018 года – это современный аромат, новая классика. Оригинальный L'Interdit (с франц. "запрет") был вдохновлен музой Юбера де Живанши – Одри Хепберн. По легенде, название духам придумала сама Одри в тот момент, когда получила их в подарок. Когда же Юбер спросил позволения представлять аромат в своих бутиках, Одри в шутку ему ответила: "Я запрещаю!.."

Современная версия L'Interdit, созданная парфюмерами Домиником Ропьоном, Анн Флипо и Фанни Бэл, напоминает аромат букета из белых цветов апельсина, жасмина и туберозы, в сочетании с контрастным аккордом ветивера и пачули.

Мужской аромат Gentleman Eau de Parfum

В 2018 году бренд Givenchy, черпая вдохновение в оригинальном аромате 1970-х, предлагает новое парфюмерное творение для современного джентльмена. Но что означает "быть джентльменом" в XXI веке? В первую очередь, это значит быть элегантным и открытым. Мужественный и нежный в равной мере, джентльмен Givenchy – свободный и сильный духом вопреки всем существующим клише. Гедонист, который наслаждается жизнью и относится к окружающим с благородством и великодушием. Элегантная древесно-цветочная композиция в более чувственном восточном стиле, с ярким взрывным характером. Цветочный букет с мужественным аккордом, он определенно по-особому раскрывается в зимнюю пору.

Линия по уходу за кожей Le Soin Noir

В прошлом месяце премиальной линии Givenchy по уходу за кожей Le Soin Noir исполнилось 10 лет. В основе технологии всех средств линии лежит сочетание двух уникальных водорослей, населяющих океан, которые обладают мощным омолаживающим, противовоспалительным, увлажняющим и защитным действием. Действие всех средств линии Le Soin Noir направлено на стимулирование синтеза коллагена и выработку собственной гиалуроновой кислоты. Концентрат черного сока водорослей защищает и обновляет коллагеновые волокна, отвечающие за упругость, эластичность и тонус кожи. Кроме этого, средства обеспечивают мощное увлажнение, восстанавливают барьерную функцию кожи и обладают иммуностимулирующей и противовоспалительной активностью. У всех средств Le Soin Noir есть отличительный признак – черный цвет с радужными переливами. При соприкосновении с кожей черный крем становится бесцветным, моментально придавая ей сияние и шелковистость.

Жидкая помада для губ Le Rouge Liquide

В 2018 году Givenchy выпустил помаду Le Rouge Liquide, которая внешне выглядит как легендарная помада Le Rouge – всё ещё классический силуэт в роскошном футляре из кожи, но теперь с жидкой текстурой для мягкого бархатного эффекта. Губная помада в новом воплощении представлена в 14 пигментированных оттенках. Так появились нюдовый кашемир, розовая фланель, коралловый поплин, красный мохер, красная замша, нюдовая тафта, гранатовая альпака и т.д. Насколько тактильны эти материалы, настолько же приятно ощущается помада на губах. Мягкий матовый эффект достигается за счет сочетания пудровых частиц. Стойкая, но она совершенно не ощущается на губах, легко наносится и распределяется, не растекается, при этом её тающая текстура увлажняет губы.

Выбрали подарок на Новый год?