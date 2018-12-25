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Красота | Лента

Подарки на Новый год для красоты и удовольствия

Текст: Jana Yar


Редакция BURO продолжает искать подарки на Новый год, разворачивать которые под ёлкой – сплошное удовольствие. На очереди – бьюти-подарки. Совместно с Givenchy отобрали лучшие: переиздания двух легендарных ароматов L'Interdit и Gentleman, бархатная помада и роскошный уход за кожей.

 

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Женский аромат L'Interdit

Один из главных парфюмерных запусков года с красивой рекламной кампанией, лицом которой стала актриса Руни Мара. Версия L'Interdit 2018 года – это современный аромат, новая классика. Оригинальный L'Interdit (с франц. "запрет") был вдохновлен музой Юбера де Живанши – Одри Хепберн. По легенде, название духам придумала сама Одри в тот момент, когда получила их в подарок. Когда же Юбер спросил позволения представлять аромат в своих бутиках, Одри в шутку ему ответила: "Я запрещаю!.."

Современная версия L'Interdit, созданная парфюмерами Домиником Ропьоном, Анн Флипо и Фанни Бэл, напоминает аромат букета из белых цветов апельсина, жасмина и туберозы, в сочетании с контрастным аккордом ветивера и пачули.

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Мужской аромат Gentleman Eau de Parfum

В 2018 году бренд Givenchy, черпая вдохновение в оригинальном аромате 1970-х, предлагает новое парфюмерное творение для современного джентльмена. Но что означает "быть джентльменом" в XXI веке? В первую очередь, это значит быть элегантным и открытым. Мужественный и нежный в равной мере, джентльмен Givenchy – свободный и сильный духом вопреки всем существующим клише. Гедонист, который наслаждается жизнью и относится к окружающим с благородством и великодушием. Элегантная древесно-цветочная композиция в более чувственном восточном стиле, с ярким взрывным характером. Цветочный букет с мужественным аккордом, он определенно по-особому раскрывается в зимнюю пору.

 

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Линия по уходу за кожей Le Soin Noir

В прошлом месяце премиальной линии Givenchy по уходу за кожей Le Soin Noir исполнилось 10 лет. В основе технологии всех средств линии лежит сочетание двух уникальных водорослей, населяющих океан, которые обладают мощным омолаживающим, противовоспалительным, увлажняющим и защитным действием. Действие всех средств линии Le Soin Noir направлено на стимулирование синтеза коллагена и выработку собственной гиалуроновой кислоты. Концентрат черного сока водорослей защищает и обновляет коллагеновые волокна, отвечающие за упругость, эластичность и тонус кожи. Кроме этого, средства обеспечивают мощное увлажнение, восстанавливают барьерную функцию кожи и обладают иммуностимулирующей и противовоспалительной активностью. У всех средств Le Soin Noir есть отличительный признак – черный цвет с радужными переливами. При соприкосновении с кожей черный крем становится бесцветным, моментально придавая ей сияние и шелковистость.

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Жидкая помада для губ Le Rouge Liquide

В 2018 году Givenchy выпустил помаду Le Rouge Liquide, которая внешне выглядит как легендарная помада Le Rouge – всё ещё классический силуэт в роскошном футляре из кожи, но теперь с жидкой текстурой для мягкого бархатного эффекта. Губная помада в новом воплощении представлена в 14 пигментированных оттенках. Так появились нюдовый кашемир, розовая фланель, коралловый поплин, красный мохер, красная замша, нюдовая тафта, гранатовая альпака и т.д. Насколько тактильны эти материалы, настолько же приятно ощущается помада на губах. Мягкий матовый эффект достигается за счет сочетания пудровых частиц. Стойкая, но она совершенно не ощущается на губах, легко наносится и распределяется, не растекается, при этом её тающая текстура увлажняет губы.

Выбрали подарок на Новый год?

Givenchy
Уход за кожей лица
Макияж 2018
Ароматы 2018
L'Interdit
Gentleman Eau de Parfum
Le Soin Noir
Le Rouge Liquide

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