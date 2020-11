Где покупать косметику: 7 бьюти-магазинов Алматы

Каждый год алматинский бьюти-рынок пополняют новые шоу-румы и онлайн магазины с косметикой. Мы собрали 7 магазинов-пионеров в сфере красоты, где можно не только купить косметику, но и получить консультацию по уходу, приобрести БАДы и бьюти-гаджеты, сдать пластик на переработку.

Адрес: пр. Достык, 250

Telli сочетает в себе магазин премиальной уходовой и декоративной косметики, гомеопатическую аптеку, органическое кафе, косметологический салон и фотогалерею - поддерживает всесторонний подход к красоте. В магазине представлено около 30 косметических брендов, в том числе Dr. Barbara Sturm, Oribe, Aesop, Dr. Brandt, Sensei, Tatcha, Smith&Cult, Tata Harper и Becca. Две последние марки Telli первым завез в Казахстан. В Telli представлена и мужская уходовая косметика - от Gentlemen's Tonic и V76. К тому же, такие бренды как Aesop позиционируют себя как унисекс. Клиенты могут сдать пластиковые упаковки от косметики в обмен на эко-баллы и последующую скидку.

Адрес: ул. Курмангазы, 100а

Один из первых магазинов органической косметики в Алматы. Владельцы строго следят за составом и эффективностью размещенной продукции, не допуская псевдонатуральные бренды на полки. В Eco Mix можно приобрести уходовую косметику и бытовые натуральные средства на растительных энзимах. Срок годности натуральной косметики небольшой. Поэтому Eco Mix работает с заводами напрямую, чтобы представить наиболее свежую продукцию. Основными клиентами магазина являются осознанные потребители. Для их удобства Eco Mix организовал zero waste уголок, где покупатели могут приобрести средства на вес в свою тару. Продукция доступна для покупки онлайн.

Адрес: ул. Кабанбай батыра, 65

Перед тем, как представить косметику по уходу за волосами, лицом и телом клиентам, команда YELLOW Store тестирует ее на эффективность. Особое внимание уделяется индивидуальным консультациям, благодаря которым легче подобрать правильный уход. Прежде, чем начать консультировать, каждый сотрудник проходит обучение. В YELLOW Store можно приобрести южнокорейскую космецевтику Genosys, уход за волосами от Macadamia, средства от Elemis и St. Barth. При магазине действует косметологическая клиника. Процедуры производят на продукции брендов профессионального ухода, например, Ultraceuticals. Средства этой марки можно приобрести и для домашнего ухода. Продукция доступна для покупки онлайн.

Адрес: пр. Назарбаева, 124

Основная идея, заложенная основательницей магазина - помочь человеку найти эффективный уход, основываясь на научном подходе. Вы не найдете в магазине всю линию одного бренда. Pure Beauty Store тщательно подходят к выбору представленной косметики, поэтому на витрине есть только прошедшие отбор продукты. Средства анализируются с точки зрения состава и сертификации (бренд не должен тестировать средства на животных), затем тестируются фокус группой (до 15 человек с разными типами кожи). Pure Beauty Store - “родитель” бренда Bemetic и первый представитель Emma Hardie в СНГ. В магазине также представлены такие популярные марки, как Allies of Skin, Phyto-c, Rejudicare и Medik8. В Pure Beauty Storeвы можно получить консультацию - как вживую, так и онлайн. Вам подберут подходящий уход, без лишних продуктов и на любой бюджет. Продукция доступна для покупки онлайн.

Адрес: ул. Байсеитова, 3

LULU заработали клиентскую базу, благодаря своей внимательности при выборе продукции и консультациях по уходу. Каждый продукт проходит «экзамен» на качество, гипоаллергенность, аутентичность и экологичность. Если даже после тщательной проверки представленное на полке средство получает более трех из десяти негативных отзывов от клиентов, его отсеивают. Подбор ухода осуществляется с учетом образа жизни, уровня стресса и питания клиента. Развернутый анализ состояния здоровья предоставляет клиника интегративной медицины Metabody Kazakhstan - недавний проект LULU. Из брендов, которые прошли проверку LULU и их клиентов: Allies of Skin, Bella Aura, Rejudicare, Is Clinical, PSA и ABC. Продукция доступна для покупки онлайн.

Адрес: ул. Абылайхана,123

Hayejin представляет одноименный бренд корейской косметики, однако их ассортимент намного разнообразнее. Команда магазина старается первыми знакомить своих клиентов с новинками корейского рынка - они получают наиболее актуальную информацию о запусках новых линий и брендов из головного офиса, находящегося в Южной Корее. Тесная работа с производителями позволяет магазину Hayejin предлагать продукцию от бюджетных (Ryo, Dr.G, Some By Mi, Medi-Peel) и люксовых (Sulwhasoo, HERA, The History of Whoo, O HUI) брендов по доступной цене. Продукция доступна для покупки онлайн.

Адрес: ТРЦ Forum, пр. Сейфуллина 617, 2 этаж

Этим летом онлайн-магазин Balaussa перешел и в оффлайн формат. Balaussa - узконаправленный магазин. Он представляет пять брендов корейской косметики премиум класса, которые сфокусированы на истории, древних рецептах и природных источниках. Это: Sulwhasoo, The History of Whoo, O HUI, sum:37 и Primera. Клиенты могут приобрести как выгодные промо-сеты, так и единичную продукцию. Для клиентов, желающих подробно обсудить проблемы кожи и уход, имеется небольшая комната для консультаций, скрытая от посторонних глаз. Магазин работает с официальными дистрибьюторами в Южной Корее и гордится наличием соответствующих сертификатов. Продукция доступна для покупки онлайн.