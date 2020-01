Дэвид Боуи и его влияние на стандарты красоты, моду и общество

Прошло четыре года со дня ухода Дэвида Боуи - пожалуй, главного героя поп-культуры. Переоценить его влияние вряд ли возможно. Пусть и знаем его в первую очередь как музыканта, невозможно представить отрасль культуры, где он не оставил свой след - это музыка, мода, кино, искусство, и все другие креативные индустрии. Даже социальные тренды в какой-то степени вдохновлены его персоной - вряд ли гендерную флюидность можно представить без его андрогинного образа. Сегодня мы вспоминаем его наследие.

Первым большим хитом Дэвида Боуи стала композиция Space Oddity, выход которой в 1969 году совпал с высадкой американских астронавтов на Луне. Сингл о Майоре Томе, дрейфующем на космическом корабле над Землей, стал и до сих пор остается одной из самых мощных и символичных работ Боуи как музыканта и поэта. Песня была вдохновлена фильмом Кубрика "Космическая одиссея 2001 года". По признанию самого артиста, он никогда не чувствовал себя принадлежащим этому миру, а одинокий персонаж космонавта в необъятном космическом пространстве резонировал с его ощущениями. "У меня всегда была нужда быть чем-то большим, чем просто человек", как-то сказал он в интервью Rolling Stone. Можно сказать, что именно эта песня положила начало его образу - одинокого странника, человека с другой планеты.

Дэвид Боуи в образе Зигги Стардаста

Дэвид Боуи и его множество личностей

"Людям было сложно понять, что рок-звезда может быть разными личностями, каждый раз когда он выходит на сцену", заметил певец. Сегодня каждый из нас знает хотя бы один его образ - это Майор Том из Space Oddity, затем Зигги Стардаст из The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, Аладдин Сейн из одноименного альбома и изможденный Белый Герцог из альбома Station to Station. Но его первое известное альтер-эго - это Зигги Стардаст, инопланетная рок-звезда. Зигги был искаженным воплощением американской рок-звезды с точки зрения британца. Он родился как гибрид всего, что нравилось и воодушевляло Боуи. Например, он одним из первых начал примерять эстетику японского театра кабуки и технику мима при работе над образом. Именно этот образ приходит на ум при мыслях о Дэвиде Боуи, и это то, что имело необъяснимый резонанс с публикой. Огненно-рыжие волосы, космические костюмы, обувь-платформы, яркие тени и сверкающие серьги - весь образ Зигги Стардаста бесповоротно ломал все гендерные стереотипы тех времен. Дэвид Боуи выступил как Зигги всего через несколько лет после легализации гомосексуализма в Великобритании. Но, несмотря на вызывающий образ, публика полюбила этого героя-энигму. Некоторые находили в нем вдохновение и чувствовали вкус свободы через его творчество, или же видели в этом андрогинном «существе» себя и находили храбрость быть такими же.

Тильда Суинтон в образе Дэвида Боуи для итальянского Vogue, 2003 г.

Его влияние на массы

Тильда Суинтон, которую называют кузиной Боуи из-за внешней схожести, в своем интервью вспоминает первое знакомство с творчеством Дэвида через обложку альбома Аладдин Сейн. "У меня не было проигрывателя, и я прослушала альбом только через год после покупки, но привлекла меня его внешность - он был похож на меня, будто был с той же планеты, и 13-ти летнюю меня успокаивал тот факт, что он не только так выглядел, но и то, что он осмелился выставить себя на обложке альбома с молнией на лице", сказала Тильда. Альбом Аладдин Сейн изменил жизнь и Леди Гаги. Она заявила, что вся ее карьера - это дань творчеству ее кумира. Редактор британского Vogue Александра Шульман в своем трибьюте о Боуи описала молодежь того времени так: "мы восхищались им (...) пробовали на себе его стиль - выбритые брови, прическа маллет, синие и розовые тени на глазах, и покупали одежду как у него".

Модель в образе Зигги Стардаста на показе Jean Paul Gaultier

Его влияние на индустрию моды и красоты

По словам визажиста Пати Дуброфф, именно благодаря образу Зигги Стардаст она «поняла и увидела, что макияж может быть фантастическим и что с его помощью можно перенестись в волшебные края». «Каждый его образ моментально становился иконическим» делится визажист Фиона Стайлз. Бывший креативный директор Chloè Клэр Уэйт-Келлер сказала, что Боуи был предшественником всей культуры андрогинности и гендерной флюидности. А Раф Симонс поделился, что Боуи и его личность-хамелеон невероятно вдохновляли дизайнера во время работы над самыми первыми коллекциями. Пожалуй, именно нежеланию Боуи Боуи следовать установленным рамкам гендерной нормы мы обязаны сегодняшней свободой самовыражения. Например, костюм от дизайнера Кансай Йамамото, который Боуи носил во время тура Аладдин Сейн, изначально был создан для женщин. Для свободных, но еще не таких раскрепощенных 70-ых, это было радикальным решением. Его образы революционизировали мужскую моду и красоту и задали тренды как для мужчин, так и для женщин на десятилетия вперед.

Дэвид Боуи в костюме Кансай Йамамото Дэвид Боуи в андрогинном образе

Андрогинный образ не был изобретен Дэвидом Боуи, но он способствовал его дестигматизации. Впрочем, артист не любил ярлыков и предпочитал не категоризировать свои действия. Например, когда вышел альбом Зигги Стардаст, Боуи заявил о своей гомосексуальности, затем раскрылся как бисексуал, а несколько лет после он забрал свои слова обратно и сказал, что он был "closeted heterosexual" - скрывающимся гетеросексуалом, и публике было все равно.

Его самое яркое и влиятельное альтер-эго пробыло с ним долгое время, и люди не хотели, чтобы Зигги уходил. Как сказал Боуи, "в то время люди больше воспринимали Зигги чем Боуи". Затем, видимо, слава начала тяготить его. В своем интервью он рассказал, что он хотел отойти от американской сцены, для чего ему понадобилось уехать из страны. И хотя позже он пытался минимизировать влияние своих альтер-эго на жизнь, нельзя не признать, что его образы стали чем-то большим, чем просто амплуа - каждый из них был отдельным человеком, прожившим свою жизнь в культуре.