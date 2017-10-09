Давно пора: Джиджи Хадид разрабатывает коллекцию косметики для Maybelline

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) Окт 8 2017 в 9:17 PDT

В 2017 году своя линия косметики есть практически у всех - у Ким Кардашьян, у Рианны, у Кайли Дженнер, у Шарлотты Генсбур и Кейт Мосс. Не отставать от тренда решила и Джиджи Хадид. Звезда нового поколения Intsagram-моделей опередила подругу Кендалл Дженнер и сестру Беллу, и первая подписала контракт с крупнейшим косметическим брендом Maybelline, принадлежащим компании L'Oréal.

По традиции, девушка сообщила о новой коллаборации в Instagram. Никаких подробностей пока не известно - даже примерной даты релиза коллекции. Все, что понятно на данный момент - проект был секретным. Модель работала над ним в течение всего года и не имела права разглашать какие-либо детали.