Дэвид Бекхэм будет выпускать уходовую косметику для мужчин

Дэвид Бекхэм идет по стопам супруги и запускает уходовую линию косметики для мужчин. (Напомним, у Виктории есть успешная линия макияжа совместно с Estée Lauder). Партнером звезды футбола в разработке линии косметики, которая получила название House 99, выступило подразделение L'Oréal Luxe. Название House 99 Бекхэм интерпретирует как инклюзивное мужское сообщество поклонников ухода. Число 99 тоже имеет для Дэвида огромное значение. В 1999 году он женился на Виктории, в этом же году родился их первенец Бруклин, а его футбольная команда "Манчестер Юнайтед" выиграла Кубок Англии и Лигу чемпионов UEFA.

Под брендом House 99 будет выходить 21 уходовое средство для кожи лица и тела, волос и бороды. Скрабы для бороды, уплотняющие шампуни и стайлинги для волос, увлажняющие гели для татуировок и многое другое – все проверено и одобрено самим Дэвидом Бекхэмом. House 99 – это культура британских парикмахеров и барберов с современными технологиями и возможностями, предлагаемыми лабораториями L'oreal. "Для меня уход – не только о том, как вы выглядите, но и о том, как вы себя ощущаете. House 99 здесь, чтобы поддержать мужчин, вдохновлять их на эксперименты и уход за собой", – говорит Дэвид.

Уходовая косметика для мужчин от Дэвида Бекхэма поступит в продажу 1 февраля и будет доступна в 19 странах по всему миру, включая Англию.