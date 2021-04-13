Часовые новинки на выставке Watches & Wonders: Cartier, Chopard, Jaeger-LeCoultre и другие
Мир часового искусства изменился ещё до пандемии. Крупнейшая выставка SIHH перестала существовать, на её место пришла Watchers & Wonders - то же самое, но с большим размахом. Проблема в том, что пандемия так и не дала им полностью размахнуться. Организаторы вовремя спохватились и перебросили логистику в интернет Пусть амбиции реализованы не в полной мере, сомневаться в компетентности Watchers & Wonders не приходится – на их счету более 500 пресс-конференций, ежедневное “утреннее шоу”, панели с экспертами и 38 участников. Мы выбрали несколько моделей, заслуживающих отдельного внимания.
The Cartier Pasha de Cartier 41mm Chronograph
Переизданной коллекции Pasha de Cartier был посвящен почти весь прошлый год. Ничего удивительного, учитывая ностальгию по 80-м. Pasha de Cartier – культовые часы того периода. Собственно, лучшее – враг хорошего. Поэтому в Cartier решили поступить логично и просто расширили коллекцию, добавив хронограф в двух цветах. В его элегантном дизайне моментально считывается айдентика Cartier. При этом Pasha кардинально отличается от всего модельного ряда бренда.
Jaeger-LeCoultre Reverso Quadriptyque
Если рядом с Jaeger-LeCoultre появляется имя Hybris Mechanica – это сложные, эксклюзивные и безумно интересные часы. Reverso уже давно стали классикой. Естественно, всевозможные инновации и креативные решения уже были опробованы. Осталась одна верная дорога – усложнения. Так появились Quadriptyque. Это Reverso с 11 усложнениями, что делает их самыми сложными Reverso в истории Jaeger-LeCoultre.
Bvlgari Octo Finissimo Tadao Ando
Дуэт Тадао Андо и Bvlgari успешно сработал уже дважды. Думаем, третий раз не стал исключением. Первые часы были эксклюзивом для Японии, вторые выпущены лимитированной коллекцией в 10 моделей. А вот третьи появились коллекцией в 160 моделей - матово-черные, с Луной на циферблате. Это не лунный календарь или какое-то небесное усложнение. Это “Микадзуки”, в японской культуре такая луна символизирует перерождение и переходящий характер времени. Актуально - как для Bvlgari, так и для всей выставки Watches & Wonders.
Panerai Luminor eSteel
Маленькую букву "e" обычно используют в компьютерной и автомобильной индустрии. Она символизирует экологию и устойчивое развитие. Кажется, что это далеко от люкса и часовой индустрии, но в Panerai не согласны. История бренда тесно связана с океаном, именно поэтому вопросы сохранения водной экосистемы так важны Panerai. В этом году они заключили договор с межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО и представили новую коллекцию eSteel. В итоге классические (снаружи) Luminor на 58,4% состоят из переработанных материалов. eSteel – это не только название модели, но и абсолютно новый экологичный сплав металла.
Arnold & Son Luna Magna
Arnold & Son представили первые часы с трехмерной луной из мрамора и авантюрина. Это сделано не только ради эстетики. Это усложнение – лунный календарь, указывающий фазы лунного цикла. Но если лунный глобус кажется слишком сложным, то на задней крышке часов расположен классический лунный календарь, который указывает на фазы луны стрелкой. Luna Magna выпущена лимитированной коллекцией в 28 моделей.
Chopard L.U.C. Quattro Spirit 25
Это первые часы Chopard с технологией прыгающего часа. Хоть самой инновации уже более 300 лет, не многие любят её использовать. Слишком высокая энергозатратность. Chopard решили это проблему технологией Quattro. В часах расположено четыре барабана с заводными пружинами, вместо привычного одного. Это значит, что при полном заводе они проработают до восьми дней.
Rolex Explorer
Explorer имеет богатую историю в бренд-коде Rolex. Это часы для настоящих исследователей, путешественников и любителей горного спорта. По крайней мере так было на заре Explorer. Обновленная модель стала меньше – 36мм и получила двойной окрас (сталь и золото). Казалось бы, небольшие изменения, но у фанатов часового искусства началась полноценная война. Одни называли это предательством, другие отмечали уникальный “своеобразный” подход Rolex. Как бы вы к этому ни относились, новые Rolex Explorer будут выгодно смотреться как в городе, так и при покорении Эвереста, независимо от того выполнены они из стали или золота.
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий