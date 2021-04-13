Часовые новинки на выставке Watches & Wonders: Cartier, Chopard, Jaeger-LeCoultre и другие

Rolex Explorer

Explorer имеет богатую историю в бренд-коде Rolex. Это часы для настоящих исследователей, путешественников и любителей горного спорта. По крайней мере так было на заре Explorer. Обновленная модель стала меньше – 36мм и получила двойной окрас (сталь и золото). Казалось бы, небольшие изменения, но у фанатов часового искусства началась полноценная война. Одни называли это предательством, другие отмечали уникальный “своеобразный” подход Rolex. Как бы вы к этому ни относились, новые Rolex Explorer будут выгодно смотреться как в городе, так и при покорении Эвереста, независимо от того выполнены они из стали или золота.