Часовые новинки Cartier

Каждый год в Женеве проходит крупнейшее событие в мире часов – выставка часового искусства SIHH (Salon International de la Haute Horlogerie Genève). В преддверии выставки, мануфактура Cartier представила две лимитированные коллекции – мужскую Prive и женскую Libre.

Коллекция Prive

Tonneau Watch

Первая модель Tonneau появилась 112 лет назад. Само слово Tonneau переводится как "бочка". Казалось бы, немного странное название для часов. Но именно Tonneau стали предшественниками современных часов. В новой содели сохранили форму, римские цифры, кожаный ремешок и даже рубиновый кабошон. Каждая деталь была переработана для соответствия реалиям времени (корпус полностью водонепроницаем). Все модели оснащены новым механизмом 1917 MC и будут выпущены лимитированной коллекцией в 100 часов.

The Skeleton Dual Time Zone Tonneau Watch

Новый флагман Cartier можно расценивать как объект искусства. Две временные зоны на одном циферблате, связанные одним механизмом 9919 MC. Инженеры полностью поменяли форму механизма, чтобы он подошел изящной форме циферблата, которая описывает изгиб запястья. Все шестеренки выравнивались между отметками на 12 и 18 часов. Более того, инженеры решили еще больше усложнить технологический шедевр и скелетонизировали циферблат. Версии в розовом золоте и платине будут доступны в ограниченном количестве – 100 штук. Также будет доступно 20 именных моделей, украшенных бриллиантами, багетной огранки.

Коллекция Libre

Tank Chinoise Red Watch

Первая модель Tank Chinoise появилась в 1921 году. Тогда мануфактура провоцировала людей смелыми названиями и стилистическими решениями. В оформлении использовался ярко-красный цвет, который отражает страсть и энергию. В дизайне новой модели квадратная форма сменилась на прямоугольник, украшенный по краям бриллиантами, а циферблат обрамлен рубинами. В продажу часы выйдут в ограниченном количестве – 100 штук.



Diagonale Watch

Первое, что бросается в глаза – необычная форма часов. Искаженные грани циферблата переплетаются в геометричном узоре, украшенном 70 бриллиантами. В центре находится миниатюрный циферблат, выполненный в лучших традициях Cartier. Diagonale отдает дань традициями, которые с самого начала мануфактуры оспаривают классику дизайна.



Baignoire Allongee Celadon

Циферблата модели Baugniue Allngee стал для дизайнеров Cartier своебразным холстом. Безель украсили изумрудами, турмалинами параиба, черными шпинелями, желтыми сапфирами и бриллиантами. Каждый драгоценный камень становится крошечным источником света, а центральная часть циферблата покрыта ослепительными бриллиантами. Модель представлена в двух цветах, каждая выпущена лимитированной коллекцией в 50 часов.