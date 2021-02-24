Бьюти-тренды из TikTok

Благодаря тому, что сегодня главным генератором трендов стали медиа, мы можем наблюдать тенденции, которые формируют потребители, а не корпорации. Многие из нижеописанных трендов не популярны среди экспертов, но тем не менее становятся массовыми. Мы собрали 9 бьюти-трендов из TikTok, которые выходят за пределы привычных паттернов.

Розовые носы Первоначально это был азиатский тренд - румяные кончик носа и щеки придавали девушкам более юный и невинный вид. Потом это подхватили e-girls и привнесли в TikTok: щеки и нос румянят не только естественными оттенками, а зеленым, синим, оранжевым - любым цветом, на который отваживается фантазия.

Синяки Эстетика e-girl - найти красоту в том, что мы привыкли маскировать. Так, пользователи TikTok не стесняются своих кругов под глазами - даже подчеркивают их с помощью красных карандашей-стиков или сухих теней.

Тонкие брови В TikTok в целом любят эстетику 2000-х, одним из главных бьюти-атрибутов которых были тонкие брови. Наученные горьким опытом девушки, тратившие литры репейного масла в надежде отрастить брови как у Кары Делевинь, сегодня не спешат избавляться от волосков - все лишнее просто закрашивается плотным консилером.

Брови-лисички Ровно, как и лисьи глазки. Тренд популяризировали it-girls вроде Кендалл Дженнер и Беллы Хадид, которые добились подобного эффекта при помощи хирургических вмешательств. Пользователи TikTok нашли менее радикальный метод - кончик брови сбривается и рисуется заново более поднятым вверх.

Сумасшедшие ногти В целом эстетика TikTok-девушек - про чрезмерность во всем. Ногти становятся одной из главных площадок для реализации идей: чем длиннее и ярче, тем лучше. Их покрывают стразами, пластиковыми фигурами, на них делают пирсинг.

Веснушки Пока некоторые девушки, которых природа наградила веснушками, тщательно пытаются их скрыть, другие рисуют солнечную россыпь намеренно. Для этих целей подойдут: автозагар, краска для бровей, коричневая подводка, карандаш или хна.

Родинки вместо прыщей Такой вариант вряд ли подойдет в случае с акне, но при единичных воспалениях попробуйте замаскировать их под родинки. Кажется, родоначальница этого метода - модель Цунайна Лимбо.

Макияж как искусство Макияж в случае с TikTok - это искусство. Тени наносятся вне стандартных установок - необычные геометрические формы, асимметрия. Все, чему учили нас сторожили из мира бьюти, можно забыть - проявите фантазию.