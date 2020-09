Бьюти-новинки месяца: мультихромные тени, цветная тушь и порошок с ниацинамидом

Прошедшее лето было богато на события в бьюти и велнес-индустрии. Известная визажист Исамайя Ффренч порадовала нас новостью о предстоящей коллаборации с парфюмерным брендом Byredo, Рианна наконец представила свою линию уходовой косметики, а Кара Делевинь отличилась от всех, запустив компанию по производству просекко под названием Della Vite. Надеемся, что этот сезон будет таким же насыщенным, а пока мы делимся основными бьюти-новинками сентября.

Natasha Denona - Chromium Multichrome Liquid Eyeshadow

Косметика с мультихромным эффектом вновь набирает популярность - самое время попробовать новые жидкие тени от Natasha Denona. Линия состоит из пяти разных оттенков мультихромных теней с текстурой желе. Каждая имеет один основной оттенок и два переходных.

Fenty Beauty - Snap shadows и Full Frontal Volume, Lift & Curl Mascara

У Fenty Beauty коллекция обновляется практически каждый месяц. На этот раз бренд радует новыми оттенками миниатюрной палетки Snap shadows. Палетка состоит из шести сухих теней в ярких зеленых оттенках и символично называется Money, а матовый коричневый и блестящий золотой - делают ее более универсальной. В дополнение, их тушь Full Frontal Volume, Lift & Curl Mascara вышла в лимитированной мини-версии - в том же зеленом цвете (Ivy League), а также бордовом (MI$$ Merlot).



MAC - VIVA GLAM Lipstick

Ежегодно MAC в сотрудничестве с известными личностями выпускает линию Viva Glam со средством для губ. Выручка от продаж этой линии поступает в благотворительный фонд MAC AIDS (фонд по борьбе со СПИДом). Этой осенью выходит губная помада Viva Glam огненно-красного оттенка VG26, а лицом линии стала известная испанская исполнительница Rosalía. Еще до запуска продаж новую помаду можно попробовать виртуально на официальном сайте.

Olaplex - No. 0 Intensive Bond Building Hair Treatment Kit

Этот набор состоит из нового средства Olaplex No. 0, а также мини-версии No. 3 Hair Perfector, и предназначен для их совместного использования. Olaplex No. 0 - новая домашняя версия известного средства для салонного использования Olaplex No. 1. Новое средство содержит самую высокую концентрацию запатентованной брендом молекулы, которая укрепляет структуру волос. Olaplex No. 0 восстанавливает волосы после химического, термического и механического разрушения, и подготавливает волосы к последующему впитыванию Olaplex No. 3.

The Ordinary - Niacinamide Powder

Фаворит бьюти-блогеров теперь имеется в порошковой форме. Это средство содержит 100-процентный ниацинамид, дозу и алгоритм использования которого пользователь может персонализировать. Порошок с активным веществом можно смешать с любым другим средством на основе воды, например с сывороткой Hyaluronic Acid 2% + B5 или кремом Natural Moisturizing Factors + HA. Однако производитель не советует использовать порошок с кислотами и витамином С (The Ordinary предоставляет более подробные инструкции на своем сайте). Средство направлено на борьбу с такими проблемами, как жирный блеск, увеличенные поры и неровная текстура кожи.



Peter Thomas Roth - PRO Strength 10% PHA Exfoliating Clarifying Liquid

У Peter Thomas Roth появился эксфолиант с относительно новой кислотой группы PHA. Помимо 10% PHA, новое средство содержит 5% гликолевой кислоты (AHA) и 0.5% салициловой кислоты (BHA) - достаточное количество активных ингредиентов для эффективного отшелушивания и борьбы с черными точками.



Peach & Lily - Glass Skin Veil Mist

Новый мист от Peach & Lily - преемник легендарной сыворотки Glass Skin Refining Serum, с которой, предположительно, начался тренд на "стеклянную кожу". Glass Skin Veil Mist - это увлажняющий и успокаивающий мист, который можно использовать на чистой коже - для увлажнения после умывания, под и на макияж - для мягкого свечения. Средство имеет легкий натуральный аромат огурца и персика, содержит антиоксидантные ингредиенты.

Neogen Dermalogy - Carrot Deep Clear Remover Oil Pad

Neogen Dermalogy выпустили свои эксфолиирующие диски в новой, более минималистичной упаковке, а также представили новое средство из этой же линейки - Carrot Deep Clear Remover Oil Pad. Средство содержит экстракты корня моркови и вечерней примулы. Диски, пропитанные средством, можно использовать для эффективного очищения кожи от кожного сала, остатков косметики и мертвых клеток кожи.