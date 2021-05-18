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Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone

Красота | Лента

Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone

Текст: Томирис Балтабаева


В середине мая мы решили рассказать вам о самых интересных бьюти-новинках этого месяца. В подборку вошли яркие тени, стойкий тон и свежие ароматы, которые "кричат" о приближающемся лете. 

Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 1)
Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 2)
Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 3)
Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 4)

 

ZARA Beauty новая коллекция 

В мае бренд Zara с размахом зашел на бьюти-рынок. В первую коллекцию вошли семи-матовая помада в стике, помады с сатиновым и матовым финишем, палетки с бронзером и хайлайтером, палетки теней, металлический сухой пигмент, кисти для макияжа и лак для ногтей. Упаковка минималистичная и экологичная – для большинства средств можно приобрести рефил.

 

Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 5)
Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 6)

 

 

ColourPop тени Spring Fling Super Shock Set

В этом сезоне ColourPop выпустил несколько тематических палеток теней (вдохновленный Италией Limoncello, персонажами из детства – Barbie Malibu и Lizzie McGuire). Бренд также обновил коллекцию культовых одиночных суфлейных теней в шайбах Super Shock Shade. Они доступны в девяти новых оттенках: от металлического голубого и фуксии до кораллового и зелено-желтого.

 

Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 7)

 

 

Hera Black тональный крем Foundation Cover Fit

Теперь, помимо кушона, у люксового корейского бренда Hera есть стойкий тональный крем. В состав средства входит гиалуроновая кислота – для увлажнения, крем не окисляется на коже и оставляет семи-матовый финиш. Представлен в 12-ти тонах.

 

Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 8)
Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 9)

 

 

Fenty Beauty корректор Bright Fix Eye Brightener

Очередная новинка от Fenty Beauty – осветляющий корректор под глаза. Средство имеет текстуру сыворотки и легкое покрытие. 16 разных оттенков предназначены не только для осветления зоны под глазами, но и колор-корректинга. На сайте представлена таблица с оттенками и функциями каждого – по цветотипам кожи.

 

Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 10)
Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 11)

 

 

Bite Beauty румяна Daycation Whipped Cream Blush

Первые кремовые румяна от Bite Beauty – маст-хэв летнего сезона. Хотя их текстура намного более плотная в сравнении с жидкими румянами от Glossier, с Bite Beauty можно добиться такого же естественного финиша. Румяна выпущены в четырех оттенках.

 

Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 12)
Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 13)

 

 

Byredo парфюм Open Sky 

Новый аромат Open Sky вдохновлен путешествиями – то, чего нам всем не хватало весь предыдущий год. Парфюм раскрывается нотами помело и черного перца, в сердце – конопля, в основе – древесные ноты пало санто и ветивера.

 

Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 14)
Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 15)
Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 16)
Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 17)

 

 

Jo Malone коллекция Marmalade

Новая коллекция Marmalade в необычных для Jo Malone флаконах – ода британскому коттеджкору. В нее вошли пять одеколонов с ароматами летнего пикника: ежевика и лавровый лист, бузинный ликер, апельсиновая цедра, розы и пикантный ревень.

 

Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 18)
Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 19)
Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 20)

 

 

Maison Francis Kurkdjian коллекция одеколонов

Последняя коллекция унисекс ароматов от Maison Francis Kurkdjian переиначивает традиционное представление об одеколоне: в трех новых ароматах присутствуют необычные легкость и свежесть. В качестве базы для ароматов использовался бергамот, который отлично гармонирует с белым мускусом – в Aqua Universalis, с мандарином – в Aqua Vitae и с черной смородиной, жасмином, мимозой – в Aqua Celestia.

 

Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 21)
Бьюти-новинки мая: лак для ногтей от Lil Yachty, косметика от Zara и летний парфюм от Jo Malone (фото 22)

 

 

Crete лак для ногтей 

Бьюти-индустрия – бизнес не только для женщин-знаменитостей, но и для известных мужчин. Рэпер Lil Yachty пробует себя в качестве производителя унисекс лаков для ногтей. Его бренд называется 'Crete'. Запуск ожидается 21 мая. Пока известно о трех оттенках: белом, черном и сером.

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