В середине мая мы решили рассказать вам о самых интересных бьюти-новинках этого месяца. В подборку вошли яркие тени, стойкий тон и свежие ароматы, которые "кричат" о приближающемся лете.

ZARA Beauty новая коллекция

В мае бренд Zara с размахом зашел на бьюти-рынок. В первую коллекцию вошли семи-матовая помада в стике, помады с сатиновым и матовым финишем, палетки с бронзером и хайлайтером, палетки теней, металлический сухой пигмент, кисти для макияжа и лак для ногтей. Упаковка минималистичная и экологичная – для большинства средств можно приобрести рефил.

ColourPop тени Spring Fling Super Shock Set

В этом сезоне ColourPop выпустил несколько тематических палеток теней (вдохновленный Италией Limoncello, персонажами из детства – Barbie Malibu и Lizzie McGuire). Бренд также обновил коллекцию культовых одиночных суфлейных теней в шайбах Super Shock Shade. Они доступны в девяти новых оттенках: от металлического голубого и фуксии до кораллового и зелено-желтого.

Hera Black тональный крем Foundation Cover Fit

Теперь, помимо кушона, у люксового корейского бренда Hera есть стойкий тональный крем. В состав средства входит гиалуроновая кислота – для увлажнения, крем не окисляется на коже и оставляет семи-матовый финиш. Представлен в 12-ти тонах.

Fenty Beauty корректор Bright Fix Eye Brightener

Очередная новинка от Fenty Beauty – осветляющий корректор под глаза. Средство имеет текстуру сыворотки и легкое покрытие. 16 разных оттенков предназначены не только для осветления зоны под глазами, но и колор-корректинга. На сайте представлена таблица с оттенками и функциями каждого – по цветотипам кожи.

Bite Beauty румяна Daycation Whipped Cream Blush

Первые кремовые румяна от Bite Beauty – маст-хэв летнего сезона. Хотя их текстура намного более плотная в сравнении с жидкими румянами от Glossier, с Bite Beauty можно добиться такого же естественного финиша. Румяна выпущены в четырех оттенках.

Byredo парфюм Open Sky

Новый аромат Open Sky вдохновлен путешествиями – то, чего нам всем не хватало весь предыдущий год. Парфюм раскрывается нотами помело и черного перца, в сердце – конопля, в основе – древесные ноты пало санто и ветивера.

Jo Malone коллекция Marmalade

Новая коллекция Marmalade в необычных для Jo Malone флаконах – ода британскому коттеджкору. В нее вошли пять одеколонов с ароматами летнего пикника: ежевика и лавровый лист, бузинный ликер, апельсиновая цедра, розы и пикантный ревень.

Maison Francis Kurkdjian коллекция одеколонов

Последняя коллекция унисекс ароматов от Maison Francis Kurkdjian переиначивает традиционное представление об одеколоне: в трех новых ароматах присутствуют необычные легкость и свежесть. В качестве базы для ароматов использовался бергамот, который отлично гармонирует с белым мускусом – в Aqua Universalis, с мандарином – в Aqua Vitae и с черной смородиной, жасмином, мимозой – в Aqua Celestia.

Crete лак для ногтей

Бьюти-индустрия – бизнес не только для женщин-знаменитостей, но и для известных мужчин. Рэпер Lil Yachty пробует себя в качестве производителя унисекс лаков для ногтей. Его бренд называется 'Crete'. Запуск ожидается 21 мая. Пока известно о трех оттенках: белом, черном и сером.