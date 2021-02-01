На прошлой неделе мы поделились с вами долгожданными парфюмерными релизами 2021 года. Сегодня расскажем о бьюти-новинках этого месяца, включая пару ароматов (о выпуске которых стало известно только сейчас), уходовые средства и декоративную косметику.

Hermès H24

Hermès H24 в строгом минималистичном флаконе называют самым значимым выпуском мужского аромата парфюмерного дома за последние 15 лет. За новым ароматом стоит главный парфюмер Hermès Кристин Нажель. В сердце этой фужерной зеленой композиции лежат мускатный шалфей, нарцисс и палисандр. По словам парфюмера, H24 также пахнет отпаренными шерстяными костюмами.

The Off-White x Amorepacific Protection Box

Коллаборация итальянского стритвир бренда и корейского бьюти-концерна представляет собой лимитированный бокс с различными средствами по борьбе с маскне. В него входят защитная маска, ватные диски, успокаивающие и увлажняющие тканевые маски, кушон с УФ-защитой и увлажняющий бальзам для губ.

Natasha Denona Mini Love Story Full Collection

Коллекция Mini Love Story приурочена ко Дню всех влюбленных и выполнена в соответствующих розово-фиолетовых оттенках. Бренд Natasha Denona известен своими пигментированными тенями. В новую коллекцию входят: палетка с пятью оттенками теней, дуо-палетка с кремовыми румянами и хайлайтером, губная помада в нюдовом оттенке.

Maison Louis Marie No.12 Bousval Perfume Oil

No.12 Bousval – свежее пополнение коллекции масляных духов Maison Louis Marie. В композиции присутствуют цитрусовые ноты апельсинов, итальянского бергамота и древесные ноты дубового мха.

Clé de Peau Beauté Pore-refining Mattifying Veil

Теперь в арсенале Clé de Peau есть не только увлажняющий и корректирующий праймеры, но и матирующий. Pore-refining Mattifying Veil абсорбирует излишки кожного сала и уменьшает видимость пор, оставляя гладкую кожу, готовую к нанесению тонального крема. Средство имеет SPF25.

Beautyblender Bio Pure sponge

Известный производитель косметических спонжей прощупывает эко-рынок – запустил спонж из растительного материала – Bio Pure Plant-Based Sponge. Вопреки многообещающему названию, аппликатор состоит из растительных материалов (отходов сахарного тростника) всего на 60%. По словам бренда, таким образом они сокращают свой углеродный след от производства. Новый эко-спонж будет продаваться по той же цене, что и оригинальный.

Byredo Prismic Palette

Осенью прошлого года Byredo окунулся в мир косметики в сотрудничестве с известной визажисткой Исамайей Ффренч. В этом месяце бренд выпускает новую палетку с 18-ю оттенками теней под названием Prismic. Новинка такая же "смелая" в плане цветовой гаммы, как и дебютные мини-палетки. Креативный директор Byredo Бен Горхэм добавил, что это не последняя косметическая новинка бренда в 2021 году.

Sioris My First Essener

Гибридное средство My First Essener (эссенция с тонером) от Sioris содержит органический зеленый чай и экстракт полыни для мягкого отшелушивания и увлажнения. Sioris обещает, что за каждую проданную единицу бренд будет жертвовать 1 доллар корейской организации по защите и реставрации лесов.

PCA Skin Daily Defense Mist

Новый мист от ⁠PCA Skin направлен на увлажнение и защиту кожи от внешних стрессоров (например, синего света). Его можно использовать до макияжа в качестве праймера и после – для фиксации.