5 автозагаров для тела, если вам не светит пляжный отдых

Сегодня, когда о вреде солнца и защите от него написано сотни диссертаций и опубликовано столько же (если не больше) научных исследований и статей, все больше людей отказываются лежать часами на пляже и загорать. Красивый бронзовый оттенок можно получить и дома, круглый год, за несколько часов, в любое время. Конечно, с помощью автозагара. Современные автозагары не имеют ничего общего с теми, которые мы помним из "нулевых" – оранжевого оттенка, которые ложились пятнами и марали все, что можно было замарать.

Сегодня автозагары выпускают в разных форматах. Это – крема, лосьоны, масла, пенки, концентрированные капли, эмульсии. Абсолютно все автозагары безопасны. Бронзовый оттенок придает коже дигидрооксиацетон. При нанесении на кожу он взаимодействует с белками и аминокислотами рогового слоя, вызывая их потемнение.

Как использовать?

– Наносить автозагар лучше вечером – за ночь он проявится лучше. Перед применением лучше не использовать щелочное мыло, лучше – мягкий гель для душа или масло для душа. Мыло меняет pH кожи со слабокислой на слабощелочную.

– Легкая эксфолиация перед нанесением автозагара необходима. Для отшелушивания используйте по желанию щетки, скрабы, кислотные или энзимные пилинги. После эксфолиации на кожу нужно нанести увлажняющий крем. На особенно сухие участки – колени и локти – нанести увлажняющее средство лучше в два слоя. После полного высыхания можно наносить автозагар. Существует два способа, от которых зависит оттенок получаемого "загара". Для более светлого лучше использовать специальные рукавички. Благодаря материалу, из которого они сделаны, автозагары распределяются равномерно, без "прошлепин" и полос. Для получения более интенсивного оттенка, автозагар лучше наносить руками, как обычный увлажняющий крем, но с тщательной проработкой локтей, коленей. После не забывайте хорошенько промыть руки. Современные автозагары практически не оставляют пятен на одежде и постельном белье, но для полной уверенности лучше дать средству до конца впитаться и только потом надевать домашнюю одежду. Загар начнет проявляться через пару часов.