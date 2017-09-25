Артистичная коллекция M.A.C от Росси де Пальма

Косметический бренд M.A.C в середине октября выпустит совместную коллекцию с испанкой Росси де Пальма, актрисой, моделью, музой Педро Альмодовара. Женщиной, отличающейся нестандартной внешностью и которую английская "Википедия" описывает как "ожившего Пикассо" из-за ее выразительного профиля.

M.A.C x Rossy de Palma – одна из самых артистичных коллабораций косметического бренда. В нее войдут 22 продукта: две палетки теней, корректоры, яркие румяна, плотные матовые и лаковые помады (одна из самых красивых – в фиолетовом оттенке – получила название Phenomenal Woman), финишная (белая полупрозрачная) минеральная пудра, блеск для тела, накладные ресницы в стиле ретро. Отдельное произведение искусства – упаковка с автографом актрисы. На футлярах продуктов изображены глаза, губы самой Росси с вычурным макияжем. На упаковке контурирующей палетки – профиль носа эксцентричной испанки.

В продажу коллекция M.A.C x Rossy de Palma поступит в середине октября.