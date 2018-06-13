Летние румяна, anti-pollution сыворотка, витаминное масло и другие новинки

Об уходе anti-pollution заговорили серьезно лет 5 назад. Если кратко, то это косметика для защиты от вредного воздействия окружающей среды. Например, есть уже масса исследований, которые подтверждают, что аллергия – во многом результат загрязнения окружающей среды. Кроме этого, есть еще солнце и пыль/сажа. У последних настолько мал размер частиц, что "грязь" достаточно легко проникает в поры и глубокие слои эпидермиса. В результате нарушается барьерная функция кожи, образуются пигментные пятна и усугубляются проявления атопического дерматита. Несколько лет назад косметику для защиты от окружающей среды стали маркировать как anti-pollution.

Одна из новинок такой косметики – Oskia CityLife Concentrate. Это – антиоксидантная сыворотка с серьезными ингредиентами в составе: ниацианамидом, органической серой, коэнзимом Q10, витамином C в двух формах, гиалуроновой кислотой, пробиотиками, экстрактами минералов, водорослей и японской камелии. Также в составе – антиоксидант астаксантин (гораздо более мощный, чем витамины C и E) и EUK 134 (тоже антиоксидант, абсорбирующий свободные радикалы супероксида).

Natura Bisse C+C Vitamin Eye

Витаминный крем для области вокруг глаз. Коктейль из полезных ингредиентов – витамина C, кофеина, экстрактов дрожжей, корня женьшеня, аллантоина – сводят к минимуму проявление темных кругов под глазами, увлажняют кожу и делают ее более упругой.

Murad Multi-Vitamin Infusion Oil

Murad выпустили быстровпитывающееся и очень легкое масло для лица с комплексом витаминов в составе – А, В, С, D, E, F. Средство должно сделать кожу более здоровой. Масло восстанавливает липидный барьер, увлажняет, разглаживает мелкие морщинки, придает коже сияние, повышает эластичность и защищает кожу от вредных воздействий окружающей среды.

Illamasqua Colour Veil

Новые гелевые румяна от Illamasqua выпущены в четырех оттенках: consume, entice, frisson и infatuate. Как заявляет производитель, румяна обладают феноменальной стойкостью, легко растушевываются, увлажняют кожу и выравнивают ее, как при нанесении жидких тональных средств аэрографом.

Новый бренд: Dr. Roebuck

На британском сайте SpaceNK появился новый бренд, который с большим интересом встретят поклонники натуральной и органической косметики. Из всего ассортимента, в первую очередь, стоит обратить внимание на маски: отшелушивающие и осветляющие, очищающие (из австралийской белой и красной глины, пудры розового кварца, микса питательных масел), заживляющие – они идеальны после косметологических процедур (с авокадо и куркумой). Семейный бренд также вкладывает усилия в изготовление сывороток. Есть увлажняющая сыворотка (с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом и скваленом), антиоксидантная (с витамином C и аминокислотами) и антивозрастная (с пептидами, ретинолом и гиалуроновой кислотой).

Румяна от Charlotte Tilbury

Эти румяна видели и сохранили в свои wish-list все, кто подписан на Instagram бренда. На первый взгляд, обычные румяна кораллового и персиково-розового оттенков. Но сияют на лице они так, будто на лицо наложен "сияющий" фильтр Instagram. Этим эффектом, собственно, Шарлотта Тилбери и вдохновлялась. Румяна за счет специального воска в составе сглаживают текстуру кожи и дают эффект "блюра", а перламутровые пигменты придают ей сияние.

Очищающий бальзам Omorovicza

Летом, несмотря на то, что мы носим меньше косметики на лице, кожу нужно очищать так же, как после тяжелого макияжа. Все из-за солнцезащитных кремов. В этом случае лучше подходит двойное очищение. Для первого этапа идеально использовать гидрофильные масла или бальзамы. Например, бальзам Omorovicza на основе минералов, венгерской грязи, глины и термальной воды. Бальзам отлично удаляет макияж и грязь, очищает поры, а также увлажняет и защищает липидный барьер.

Витамин C в порошке The Ordinary

Чистейший витамин C в порошке в самой эффективной форме L-ascorbic. Кроме него в составе нет ничего. Порошок нужно смешивать с масками, сыворотками и кремами. Витамин С, смешанный с самым обычным увлажняющим кремом, будет защищать кожу от свободных радикалов, придавать ей сияние и улучшать цвет лица.

Спрей для тела с магнием REN

Приятная вещица для тех, кто занимается спортом и любит делать массаж в домашних условиях. Как и горячая ванна, спрей для тела с магнием отлично расслабляет мышцы после тренировок или тяжелого дня. Лучше всего использовать спрей после душа, нанося массажными движениями.

Увлажняющая сыворотка Sisley

К лету Sisley выпустили мощную увлажняющую сыворотку, которая не просто восполняет нехватку влаги в коже, а стимулирует клетки кожи самостоятельно бороться с ее нехваткой, она их буквально должна "научить" этому. В составе: экстракт семян рожкового дерева, дрожжи голубой агавы, экстракт японского кедра и дикой фиалки, а также медь, полученная из малахита, витамин E и аденозин.