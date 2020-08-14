Запах - старое, но забытое лекарство

Запах жареного масла многие ассоциируют с фаст-фуд рестораном, а благовония - с азиатскими странами. Кому-то нравится парфюм только потому, что его носит любимый человек, и свяжут этот запах с воспоминаниями о нем даже после расставания. А те, кто живет в Алматы, знают, что начало улицы Зенкова сладко пахнет конфетной фабрикой, и легко распознают запах алматинской летней бури. Запах может иметь универсальное значение, но иногда быть крайне личным. И все же, обонянием зачастую пренебрегают и не ценят в той же степени, что и другие органы чувств. Сейчас все больше научных исследований показывают, что наше мироощущение и состояние во многом зависит от запахов, и что они способны влиять на физическое здоровье и психическое состояние. Сегодня разберемся, как запахи влияют на человека и вместе с клиническим ароматерапевтом и основателем клиники "Aru Astana" Аминой Араповой рассказываем о тонкостях ароматерапии.

Как мы воспринимаем запах?

Для того, чтобы понять, почему запах имеет значительное влияние на состояние человека, расскажем вкратце о механике восприятия запаха. Аромат - летучий химический элемент, который обрабатывается ольфакторной системой в головном мозге. Молекулы аромата возбуждают ольфакторные рецепторы в носовой полости, что результирует в электрические сигналы, которые передаются мозгу. Поступая в обонятельный мозг, они затрагивают области (миндалевидное тело и гиппокамп), которые также отвечают за эмоции и память. Согласно исследованию лауреатов нобелевской премии Линды Бак и Ричарду Акселю, наш организм содержит около 1000 ольфакторных генов (около 3% от всего человеческого гена). Таким образом человек в среднем может определить и запомнить около 10000 разных запахов.

Психолог, внесшая вклад в исследования психологии запаха, Рейчел Хертс утверждает , что эмоции, память и запахи имеют особую связь благодаря строению мозга. Другие органы чувств такой связи не имеют. Например, воспоминания, вызванные запахами, могут быть намного более чувственными и пронзительными чем те, что вызваны другими ощущениями. И даже когда человек чувствует едва знакомый запах, он может испытать эмоции, так и не вспомнив о том, что ассоциируется с этим запахом. Каждый человек по разному воспринимает одни и те же запахи. "Мы все разные и у нас разные эмоциональные и биохимические потребности. А наши эмоции формируют нашу биохимию, поэтому один и тот же эфир кому-то нравится, а кому-то нет. А так происходит, потому что рецепторный аппарат в головном мозге либо принимает запах, либо протестует против него," - объяснила Амина.

Что такое ароматерапия?

Ароматические компоненты натуральных продуктов использовались многими древними цивилизациями для ментального, духовного и физического лечения. Однако такой вид лечения вновь обрел популярность относительно недавно, после проведения более емких исследований связи между ольфакторной стимуляцией и психофизиологическим состоянием человека. “Ароматерапией лечили древние врачи как Авиценна, но потом это было незаслуженно забыто и фарма-промышленность просто вытеснила натуральные средства с рынка и большая часть населения земного шара подсажена на химикаты, - объясняет Амина. - В Казахстане это - действительно новый вид терапии, но в современном мире это было популярно и 20-30 лет назад.”

"Ароматерапия - это лечение организма и терапия личности с помощью натуральных и эфирных масел. Клинической ароматерапией можно достичь натуральными средствами всего, что делает наша медицина химическими средствами." - объясняет врач. Но Амина поясняет, что речь идет только о стопроцентных натуральных эфирных маслах терапевтического качества. На рынке сегодня не все, что называется эфирным маслом является терапевтическим средством.

Ароматерапевт объяснила почему: "Эфир растения - это его ДНК. И не все растения с удовольствием отдают его. Есть растения, которые нужно долго выдерживать в каких-то условиях, затем дробить, и добывать эфирное масло сложным технологическим способом. В популярной культуре этот процесс известен своей сложность благодаря фильму "Парфюмер", где главный герой добывал 5 мл эфирного масла очень жесткой ценой. Так же и в реальности, например, добыть эфирное масло ириса очень сложно. Клубни ириса нужно семь лет выдерживать в темноте в особой температуре, затем раздробить, заспиртовать, и только тогда можно получить эфирное масло ириса. А такие растения как апельсин и лимон наоборот легко отдают свои эфиры. Эфирное масло также добывается из разных частей: из листьев, ветвей, корней и цветков."

Так как это очень сложный, недешевый и длительный процесс, натуральное эфирное масло дорогое. Однако биохимия и аромасинтез очень далеко продвинулись. "Сегодня одна химическая молекула может передавать множество запахов, и многие натуральные запахи воссозданы химическим путем. Наверное самый популярный и подражаемый запах - это лаванда. Однако синтетические запахи этого растения не имеют ничего общего с натуральным эфирным маслом лаванды. И, к сожалению, на рынке очень много таких продуктов, и то, что называется эфирным маслом лаванды в масс-маркете скорее всего не является натуральным. Сертификация эфирных масел не регулируются, поэтому качество могут гарантировать только проверенные специалистами производители. Если масла синтетические, то их эффект может быть непредсказуемым. В лучшем случае его не будет, а в худшем случае будет какая-то совершенно непредвиденная биохимическая реакция. Некоторые говорят, что у них болит голова от эфирного масла, однако скорее всего причина в ненатуральности используемого масла," - рассказывает врач.

Для чего она нужна?

Ароматерапии можно найти применение практически при любом заболевании. "Это может быть и головная боль, и гайморит, и предменструальный синдром, и боль в пояснице. Психотерапевты говорят, что сто процентов болезней имеют психосоматический характер и я согласна с этим. А ароматерапия, в первую очередь, это - психосоматическая терапия, и она великолепно работает. Первая причина многих болезней - это стресс, а эфирные масла очень мягко и корректно работают со стрессом. Вообще, в мире есть опыт работы и с раком, ДЦП, аутизмом, но, конечно, я не говорю, что ароматерапия - единственное средство,"- пояснят ароматерапевт. Раз ароматы связаны с эмоциями и памятью, неудивительно, что они воздействуют на психическом уровне. “Эфирные масла - это информация,” - сказала Амина. - То есть в эфирном масле есть своя физическая величина, которая называется вибрацией. У каждого масла она разная, и когда мы добавляем в терапию человека молекулы, которые работают на более высоких вибрациях, чем он сейчас находится, они поднимают настроение. Одновременно такая же работа идет на уровне клетки и органов вашего тела. Например, даже просто фрукт апельсин поднимает настроение, и при этом он “работает” с желчью, кожей и иммунитетом.”

Множество исследований показывают , что ольфакторная стимуляция производит изменения в физиологических параметрах как кровяное давление, мышечное напряжение, расширение зрачков, температура и пульс. "То есть можно выпить аспирин, и температура упадет быстро, а может выпить определенные травяные отвары и применить эфирные масла, температура тоже упадет, но не так быстро как после аспирина. После аспирина мы не получим ничего кроме нагрузки на печень, а после натуральной терапии организм выйдет из температуры с хорошим иммунитетом," - поясняет Амина. Она добавила, что ароматерапию используют и для профилактики, так как сейчас люди понимают, что она гораздо важнее лечения.

Как проходит диагностика и лечение?

Ароматерапевт объяснила механизм диагностики: “Диагностика за два часа дает представление о трех состояниях: психоэмоциональном, физическом и гормональном. Это уникальность, которую не дает ни одна другая диагностика. Потом результаты этой диагностики мы подтверждаем лабораторными анализами. На основе диагностики составляется психоэмоциональная карта физического и гормонального состояния.”

Лечение подбирается индивидуально, согласно составленной карте.“Из коллекции ста эфирных масел составляются препараты с учетом диагностики. Эфирные масла работают на трех уровнях в нашем теле: с клеткой, с органами, и работают с нашим энергетическим телом, которое находится вокруг нас. В зависимости от потребностей организма, я изготавливаю индивидуальное средство. Это могут быть духи, крема, эмульсии, масла для наружного применения, а иногда препараты для приема внутрь. От духов человек будет получать удовольствие, но при этом духи будут натуральным, лечебным средством. И очень часто бывает так, что изначально человек даже не чувствует запаха, и прочувствует его только через какое-то время применения. Это можно объяснить тем, что в первое время человеку настолько нужен был этот молекулярный состав, что организм и вся аура вокруг человека поглощает его полностью,” - объяснила ароматерапевт.

В попытке сделать ароматерапию более доступной для широких масс, компания натуральных БАДов The Nue Co создала анти-стресс средство, которое можно использовать как парфюм. Они назвали его "функциональным парфюмом". Однако, нужно учитывать, что ароматерапия подразумевает индивидуальный подход. Амина приводит пример: "Возьмем лаванду. Ее известный эффект - релаксация. Но она имеет огромное количество других эффектов, например, она является женским прогормоном. Поэтому, если мужчина будет "обливаться" лавандой как анти-стрессовым средством и злоупотреблять, это может сыграть с ним злую шутку. Поэтому, я считаю, что универсальных рецептов нет."

По словам Амины, на натуральные эфирные масла аллергических реакций не бывает, но она может возникнуть на молекулы, которые организм больше в себя не вмещает и не умеет метаболизировать. Поэтому в основном у этой терапии противопоказаний нет. Но есть определенные рекомендации для пациентов во время беременности, а дозировки обычно разняться в зависимости от возраста.

Каким еще образом сейчас используют запахи?

Аромат также уже давно используется для создания атмосферы в магазинах и других общественных местах. В дорогих магазинах одежды создают аромат “солидности”, а в отелях - уют. Для этого используется индустриальный аромадизайн, чаще всего созданный синтетическими запахами. Но ароматерапевт советует использовать натуральный аромадизайн, так как с его помощью можно произвести аромат, который будет эффективно действовать на психику людей, и, например, создаст атмосферу теплоты и общения.

Глава департамента молекулярной и клеточной биологии в Гарвардском университете Венкатеш Мюрти объясняет, что все, что мы считаем вкусом на самом деле является запахом. Например, если вы попробуете ванильное или шоколадное мороженое, зажав при этом нос, вы почувствуете просто сладость, вместо сложного вкуса. "Это открывает возможности для создания безкалорийных продуктов питания," - сообщает Карен Стантон, директор глобального маркетинга вкуса в International Flavors & Fragrances (IFF). Компания SZENT уже воплотила эту идею в реальность, создав бутылки для воды, горлышко которых насыщено натуральными маслами. Так, вода имеет вкус благодаря запаху. Конечно, смысл такого продукта стоит под вопросом.