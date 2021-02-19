Зачем нам ставить мозг в неудобное положение?

Ровно так же, как мы тренируем тело, нам стоит тренировать и свой мозг. Мозг состоит из нейронов. Когда мы получаем новую информацию, между ними образуются нейронные связи. Когда мы закрепляем эту информацию - нейронные связи укрепляются. Способность мозга образовывать связи или усиливать их - нейропластичность. До 1960-х годов считалось, что мозг - устойчивая структура. Сегодня множество исследований опровергает это мнение - мозг можно развивать. Когнитивные тренировки (тренировки мозга) - это работа с нейропластичностью. Они способствуют формированию подвижного интеллекта, который является необходимым качеством для современного человека. Делимся простыми упражнениями, которые помогут держать мозг в тонусе.

Суть всех когнитивных тренировок - поставить мозг в неудобное положение. При выполнении привычных действий (например, когда мы вводим пароль на телефоне или идем от дивана к холодильнику), активизируются уже существующие нейронные связи. Это значит, что наш мозг ленится, затрачивая меньше энергии. Поэтому нужно сделать так, чтобы привычные действия показались ему чем-то новым.

Избегайте привычных действий

Посещаете одну и ту же кофейню? Готовите одни и те же блюда? Слушаете одну и ту же музыку? Открывайте новые места, действуйте интуитивно. Да, зачастую у нас не так много вариантов пути от дома до работы, но даже небольшое отклонение от маршрута взбодрит ваш мозг. Ранее мы писали о дрейфе - психогеографическом концепте изучения города и том, как он влияет на увеличение серого вещества.

Смените руку, которой вы пишете или чистите зубы

Это довольно популярный, но действенный способ. Если вы правша и вдруг начнете работать левой рукой, отделы мозга, которые раньше активизировались в левом полушарии, теперь начнут свою работу в правом.



Смените угол обзора

Переверните привычные магниты или фотографии, и посмотрите на них. Существует гипотеза о двух потоках переработки зрительной информации - вентральном и дорсальном. Вентральный поток отвечает на вопрос “что?” и обозначает ключевой предмет на изображении, а дорсальный обозначает его размещение в пространстве, отвечая на вопрос “где?”. По этим двум критериям изображение быстро распознается нашим мозгом и фиксируется в памяти. Когда мы переворачиваем картинку - мозг не может считывать ее привычным образом, и наши нейронные связи начинают новую работу.

Играйте в видеоигры

Многочисленные исследования доказывают их влияние на нейропластичность. Это могут быть как специальные мобильные приложения, направленные на тренировку мозга, вроде Lumosity, так и более серьезные стратегические игры, вроде Dota 2 или StarCraft

Ешьте палочками

Использование палочек для еды способствует развитию новых дендритов - нейронных отростков, которые положительно влияют на коммуникацию клеток мозга. К тому же палочки помогают есть медленнее и не переедать.

Попробуйте изменить привычные обонятельные ассоциации

Например, утро у вас связано с запахом свежесваренного кофе. Возьмите аромамасла или что-то вкусно пахнущее, расположите рядом с кроватью и вдыхайте сразу после пробуждения. Это вызовет диссонанс.

Попробуйте заниматься привычными домашними делами в берушах

Это активирует другие органы восприятия. В компании можете попробовать сыграть в игру - соберите разные предметы в темный мешок и попробуйте распознать их на ощупь.

Избегайте потребления информации готовыми фактами

Старайтесь самостоятельно прийти к выводу. Вспомните свое детское любопытство: “Почему?” и “Зачем?”.

Изучайте новые языки

Это один из наиболее эффективных способов держать мозг в тонусе. Все благодаря тому, что новая информация способствует формированию новых нейронных связей, а когда дело касается изучения языка - пласт информации довольно внушительный.

Кроме подобных тренировок, важно уделить особое внимание основам - наладить сон, питание, добавить физическую активность. Сон полностью влияет на качество жизни, в частности на работу мозга - пока мы спим, мозг очищается от токсинов. Спать нужно в полной темноте и тишине, исключать попадание света на сетчатку. Мозг на 75-80% состоит из воды, поэтому гидратация крайне важна. Обезвоживание снижает концентрацию, мешает работе памяти. Физическая активность, в частности аэробные нагрузки, способствуют лучшей работе гиппокампа - отдела мозга, отвечающего за память. С возрастом наши когнитивные способности ухудшаются: стареть мозг начинает к 30 годам, а существенные изменения становятся заметны после 50. Позаботиться о здоровье стоит заранее.