Усталость от ЗОЖ: Авокадо одержимость, матча-бум и псевдо-злаки

Понятие ЗОЖ знакомо и понятно нам с детства . Рано ложиться и вставать, умываться и чистить зубы, делать зарядку и бывать на природе – эти полезные привычки поколение миллениалов называет здоровым образом жизни в его "первобытной" форме. Вместо авокадо на безглютеновом тосте мы готовили манную и овсяную кашу, до тех пор пока нутрициологи не выяснили, что завтрак должен состоять из белка, а не из медленных углеводов. Физкультуру сменили занятия фитнесом и кроссфитом. Спортивную одежду раньше носили в рюкзаке и надевали во время тренировки, а теперь комбинацию стилей– спорт и классика– можно увидеть в любом офисе. Сами того не заметив, мы оказались в непрерывном потоке "здоровых" инноваций.

Модно или полезно?

Весь ажиотаж вокруг правильного образа жизни западные специалисты обобщают термином "Wellness"– (с англ.-"хорошее самочувствие"). Индустрия здорового образа жизни меняется непрерывно, изобретая новые методы каждый день, а instagram инфлюенсеры все чаще используют медицинскую терминологию, используя в своих микроблогах такие термины, как "свободные радикалы", "микробиом", "гликация", не имея медицинского образования. В итоге читатель распыляется между десятками вариантов "молодильных яблочек" и "рецептов долголетия", к которым наука может только стремиться. Переизбыток информации, которая зачастую противоречит друг-другу, в сочетании с жесткими ограничениями рациона питания под воздействием "здоровых трендов" все чаще приводит человека в состояние стресса. И у этой проблемы тоже есть свое название: "Wellness fatigue"– усталость от здорового образа жизни.

Популярные продукты с нутриентами

Сельдереевый сок. Существуют исследования, которые подтверждают пользу сока сельдерея и положительное влияние его фитохимических веществ, которые способны снижать кровяное давление, бороться с окислительным стрессом и уменьшать воспалительные процессы. Существующее в сети движение под хэштегом #CeleryJuiceChallenge заключается в том, что участники, просыпаясь утром, выпивают 16 унций сока сельдерея на голодный желудок. Эрин Палински-Уэйд– нутрициолог и врач-диабетолог, в своей книге "2 day Diabetes Diet" пишет, что польза сока сельдерея, выпитого на голодный желудок не подкреплена научными исследованиями, и основана лишь на личных наблюдениях интернет-пользователей.

Авокадо-одержимость. Авокадо Хасса – наиболее распространенный в мире сорт авокадо, который содержит необходимые для организма питательные вещества (калий, натрий, магний, фитостеролы и жирные кислоты) и витамины (А, С, К-1, В-6). Столь богатый состав способствует лучшему усвоению авокадо с другими фруктами и овощами с низким содержанием жира. Производный продукт – масло авокадо – состоит на 71% из мононенасыщенных жирных кислот. Как только человек узнал о суперспособностях этого фрукта мексиканские и израильские плантации были тут же опустошены. Появились даже рестораны и кафе, которые готовят блюда исключительно на авокадо.

Семена чиа сейчас добавляют везде: в каши, смузи, йогурты, выпечку и даже в косметику. Чиа - это семя, богатое питательными веществами: белками, омега-3-насыщенными жирными кислотами, альфа-линоленовой кислотой (которая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний), минералами, волокнами и антиоксидантами. Концентрация полезных веществ в суперфуде– достаточно высока, поэтому при употреблении чиа стоит обрать внимание на рекомендуемую дозировку (чаще всего, указана на упаковке). Медицинский журнал Hospital Nutrition писал об исследовании, которое изучало способность семян чиа снижать сердечно-сосудистые факторы риска. В заключении суперфуд не был признан эффективным, а результаты нескольких исследований, посвященных данному вопросу, являются противоречивыми.

Ягоды годжи, традиционно используемые в китайской медицине, в настоящее время завоевывают популярность в западном мире. В исследовании, проведенном научным журналом Food Chemistry, ягоды годжи добавляли в эль на разных этапах производственного процесса, чтобы создать напиток с желаемой характеристикой и высокой антиоксидантной способностью. Полученное пиво значительно различалось по внешнему виду, вкусу и антиоксидантной активности. Потребители предпочитали пиво, к которому были добавлены ягоды годжи в начале процесса варки. Это пиво также характеризовалось меньшей мутностью, высокой интенсивностью цвета, карамельным и кофейным вкусом и высоким содержанием биоактивных веществ, например, аскорбиновой кислотой. В заключении, добавление ягод годжи в традиционный процесс пивоварения создает перспективу для расширения ассортимента годжи-содержащих продуктов.

Лебеда киноа, квиноа и кинва– названий у псевдо злака, как миниммум три, а полезных свойств в три раза больше. Его состав привлек внимание научного сообщества за высокую пищевую ценность, поскольку он богат белками, липидами, клетчаткой, витаминами, минералами и балансом незаменимых аминокислот. Семена лебеды киноа являются отличным источником антиоксидантов.

Спирулины. Спирулина – коммерческое название водоросли, богатой витаминами и микроэлементами (Витамины групп B, С, D и Е, каротин, фолиевая кислота и растительный белок) Спирулины используются в качестве пищевых добавок с комплексным эффектом. В рецензируемом медицинском журнале "Archives of Toxicology" написано, что благодаря высокому содержанию белка и витаминов, спирулина используется в качестве пищевой добавки, хотя ее другие потенциальные преимущества для здоровья привлекают большое внимание. Антиоксидантная, иммуномодулирующая и противовоспалительная активность этих микроводорослей может играть важную роль в здоровье человека. Примечательно, что существует пороговый уровень, выше которого спирулина будет снижать антиоксидантную активность (способность замедления окислительного стресса, причины старения организма).

Матча везде. Матча – японский зеленый чай, чаще всего его можно встретить в форме порошка, который смешивают с горячей водой или молоком. Био-научный японский журнал Bioscience Biotechnology Biochemistry провел исследование, в котором выявил влияние продолжительного приема матча на эмоциональное поведение после стресса. По результатам исследования выяснилось, что прием матча чая с правильным соотношением веществ (теанина, кофеина и аргинина) приводит к снижению стрессовых реакций. К тому же, состав действительно может работать, как бустер и стать альтернативой кофе. Однако, большая часть матча, представленная на рынке имеет нестандартное соотношение веществ, поэтому лучше покупать чай у проверенных японских производителей. Бум на матча - это тенденция, которая появилась у нас не так давно, однако трендсеттеры уверены, что скоро и у нас богатый антиоксидантами продукт будет в десертах, основных блюдах, напитках и косметике.

Рынок "хорошего самочувствия"

Сегодня индустрия здорового образа жизни оценивается в 4.2 триллиона долларов. В эту сумму входят доходы с таких секторов, как красота, персональный и антивозрастной уход, нутрициология, здоровое питание, оздоровительный отдых, йога и фитнес, превентивная и персональная медицина, оздоровительный инвентарь. Столь крупный и серьезный рынок порой может действовать агрессивно, пугая клиентов угрозой заболеваний. Оказавшись под воздействием рекламы, заручитесь информацией из официальных источников. Например, можете обратиться к сайту PubMed, который публикует и собирает надежные исследования.

Дело не в том, что все тренды, которые предлагают реклама и инфлюенсеры, вредные или просто выдуманные. Скорее наоборот, бесконечный и постоянный поток инноваций ставит перед человеком важную задачу - научиться фильтровать информацию и выбирать только доказанные специалистами методы. Понятие wellness стало настолько обширным, что сейчас, чтобы стать сторонником одного из движений, нужно сделать исследование и лучше всего параллельно консультироваться с профессиональным наставником (тренером, нутрициологом, диетологом). А если следовать всем советам, то может появится искаженное понимание того, что хорошо, а что – плохо. Чрезмерное увлечение трендами также может привести к появлению путаницы, и в худшем случае к орторексии и непосильным физическим нагрузкам. Поэтому неудивительно, что энтузиазм сторонников "хорошего самочувствия"– незаметно угасает, более того, некоторые люди бросают вызов устоявшимся клише, публикуя в instagram #realpictures своего образа жизни.