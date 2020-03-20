Витамин С: повышает ли он иммунитет и борется ли с простудой?

Уже давно витамину С приписывают иммуноподдерживающие и противовирусные свойства. Как часто при первых признаках простуды вам советовали выпить стакан апельсинового сока или принять убойную дозу витамина С через пищевые добавки? Препаратов с витамином С стало множество - теперь на рынках есть не только классическая жевательная аскорбинка, но и капсулы с более высокой дозой витамина в липосомальной форме и в форме аскорбатов. Действительно ли витамин С повышает иммунитет и в каких дозах он нужен организму? Мы поговорили с доктором медицинских наук и нутрициологом Аккумис Салхановой и выяснили, что нужно знать об этом витамине.

Что такое иммунитет?

Чтобы понимать, что подразумевают под "поднимает иммунитет", нужно иметь представление, в целом, об иммунной системе.

Аккумис Салханова объяснила: "Сильная иммунная система - это ваша лучшая защита, хоть она и не гарантирует, что вы не заболеете ОРВИ (в т.ч. грипп, коронавирус и т.д) или другим инфекционным заболеванием. Иммунитет - это сложная система естественной защиты, включающая высокоспециализированные клетки, лимфатическую систему и др. Но первой линией обороны являются кожа, волосы, слизистые оболочки, слезы и слюна, которые помогают защитить организм от вредного воздействия различных веществ и микроорганизмов. Хороший иммунный ответ развивается постепенно с младенчества и требует правильного и адекватного питания, также, с младенчества. Относительно мягкий невыраженный дефицит даже одного питательного вещества может изменить способность вашего организма бороться с инфекцией".

Чем именно полезен витамин С?

Витамин С, в числе многих, входит в большой перечень нутриентов, помогающих формировать иммунный ответ. Аккумис Салханова изложила главные функции этого витамина:

• Участвует в производстве коллагена - соединительной ткани, скрепляющей мышцы, кости и другие ткани;

• Помогает сохранить эластичными стенки капилляров и кровеносных сосудов;

• Помогает усваивать железо и фолиевую кислоту из растительных источников;

• Помогает в заживлении порезов и ран;

• Стимулирует образование антител, фагоцитарную и бактериальную активность гранулоцитов и макрофагов, продукцию интерферона;

• Работает как антиоксидант для предотвращения повреждения клеток организма;

• Улучшает функцию органов дыхания, особенно при астме.

Очевидно, что витамин С играет важную роль в поддержании здоровья организма. Но нужен ли он в больших количествах?

Сколько витамина С нужно человеку?

Самая распространенная доза витамина С в пищевых добавках - 500 миллиграмм. Но взрослому человеку ежедневно достаточно около 90 мг, исключением являются кормящие женщины, которым стоит повысить дозу до 120 мг в день, и курильщики, которым нужно принимать дополнительно по 35 мг в день (по данным Национального института здоровья США). Также, более высокие дозы могут быть полезны людям с низкими показателями этого витамина, как, например, пожилым. Ошибочное мнение, что общему населению нужно намного больше витамина С, возможно появилось после выпуска статьи химика Лайнуса Полинга, который заявил, что высокие дозы этого витамина необходимы для здоровья при вирусных заболеваниях. Его исследования, основанные на частном случае, до сих пор вызывают противоречия, но его статьи было достаточно, чтобы фармацевтические компании начали использовать утверждения Полинга для продажи этого витамина.

Аккумис Салханова объяснила, что доказательных данных, подтверждающих действенность препаратов с витамином С при ОРВИ, не достаточно. Хотя, некоторые исследования показали, что прием высокой дозы витамина С может уменьшить продолжительность простуды именно для тех, кто занимается экстремальными физическими нагрузками и находится в очень холодных климатических условиях. "Исследования предполагают, что эффект плацебо приносит здесь большую пользу, чем сам прием дополнительного витамина С," - поделилась нутрициолог. В любом случае, увеличивать дозу этого витамина самостоятельно не стоит - обязательно проконсультируйтесь с врачом, который подскажет, если вам это действительно нужно.

Лайнус Полинг советовал всем принимать около десяти граммов витамина С ежедневно, что он и делал сам. Однако, доказано, что при обычных дозах от 30 до 180 миллиграммов в день организмом усваивается около 70%-90% процентов витамина, но когда доза увеличивается до более одного грамма в день, его усвояемость падает до менее 50%, а неусвоенный витамин выводится из организма. То есть, независимо от величины дозы, организм воспринимает только определенное количество витамина, которое, скорее всего, ему нужно.

"Больше - не значит лучше,"- подтверждает Аккумис, "чрезмерные дозы витамина С могут вызвать тошноту, диарею и быть причиной формирования оксалатных камней в почках. Кроме того, аскорбиновая кислота в больших дозах может сыграть эффект не антиоксиданта, а проксиданта, вызывая процессы окисления. Верхний допустимый уровень потребления - 2000 мг/день для взрослых, 1800 мг для подростков".

Откуда мы получаем витамин С?

Организм человека, в отличие от организма других млекопитающих, не может сам синтезировать витамин С. Поэтому, человек его получает из пищевых продуктов. "Регулярный прием высоких доз витамина С в виде добавок для повышения иммунитета не обоснован. Еда является лучшим источником витамина С," - поделилась Аккумис. Ежедневную дозу витамина можно восполнить даже парой апельсинов или красным болгарским перцем. То есть, если рацион питания человека разнообразен, то необходимости в приеме препаратов с витамином С, скорее всего, нет.

"Богаты витамином С фрукты, ягоды, овощи, а также кумыс. Правда, содержание витамина С в продуктах зависит от условий выращивания, степени зрелости плода и условий хранения. Хранение в холодильнике и быстрая заморозка лучше сохраняют витамин С. Как правило, промышленная заморозка фруктов и овощей производится непосредственно возле места сбора плодов, и они часто содержат большее количество витамина С, чем свежие фрукты и овощи, неправильно и долго хранящиеся на складах," - посоветовала нутрициолог.