Весенний чеклист: как подготовиться к новому сезону физически и эмоционально

Смена сезона ощущается всегда, даже на физическом уровне. Перед новым сезоном многие составляют список целей или желаний, желая начать все с чистого листа. Предлагаем вам провести предвесеннюю чистку в ожидании обновлений. Для этого мы составили весенний чеклист, который поможет понять, чем стоит заняться в преддверие весны. Включили туда все аспекты - от ментального и физического здоровья до досуга.

1 Весенний гиповитаминоз

Под конец зимы организм более всего подвержен дефициту витаминов или гиповитаминозу. Это происходит из-за недостатка свежих овощей и фруктов в рационе, избыточного потребления консервированных или приготовленных при высокой температуре продуктов, а также углеводов, которые увеличивает потребность в витамине В1, и недостатка солнечного света. Дефицит витаминов часто возникает вместе с дефицитом минералов (цинк, железо, йод). Как правило, люди страдают недостатком группы витаминов, что приводит к общей усталости. Например, из-за недостатка витаминов В12, В9 и С может возникнуть анемия. Поэтому, если вы чувствуете быструю утомляемость и общую слабость, то возможная причина - гиповитаминоз, и, конечно, лучше обратиться к вашему терапевту, который назначит анализ крови и соответствующие добавки. А с началом весны вы можете добавить к вашему рациону больше свежих овощей и фруктов.

2 Ослабленный иммунитет

В раннее межсезонье многие подхватывают болезни из-за ослабленной иммунной системы. Помимо соблюдения обычных правил гигиены, рекомендуем вам обратить внимание на здоровье вашего кишечника. Как оказалось, микробиота кишечника и иммунная система имеют сильную взаимосвязь. Наш кишечник является домом для огромного количества колоний микроорганизмов: бактерий, грибков, архей и других. Они не только отвечают за расщепление пищи и здоровую функцию ЖКТ, но и за функции других систем, в том числе иммунной. Иммунная система - это группа клеток и молекул, которые мониторят наш организм и защищают от заболеваний. С самого рождения человека иммунная система сосуществует с микробиотой и, более того, регулируется через нее. Фактически , около 70% иммунных клеток находится в кишечнике. Поэтому поддержание здорового кишечника важно для общего здорового состояния. Бактерии, живущие в кишечнике, процветают в среде с большим количеством клетчатки - так что позаботьтесь о включении в рацион продуктов с высоким содержанием клетчатки. Также, конечно, после консультации с врачом, не помешало бы добавить прием пробиотиков , которые имеют позитивный эффект на кишечную экосистему.

3 Сухая чувствительная кожа

Как мы говорили ранее , уход в зимнюю пору должен быть, в первую очередь, увлажняющим. Если вас все же застала сухость и чрезмерная чувствительность из-за последних февральских морозов, вам стоит подготовить вашу кожу к новому сезону с помощью ночных масок. Обычно весной мы все меняем крем для лица с питательного и тяжелого на более легкий, под стать погодным условиям. Чтобы не инвестировать в тяжелый увлажняющий крем, который, скорее всего, вам не понадобится до следующей зимы, лучше обратить внимание на увлажняющие ночные маски, которые можно использовать несколько раз в неделю в любое время года. Кожа рук, так же как и кожа лица, особенно подвержена сухости, поэтому ей также нужен питательный уход.

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4 Нехватка физической активности

Распространенный сценарий - как только на улице теплеет и мы снимаем с себя слои теплой одежды, внезапно понимаем, что за зимний период успели набрать пару лишних килограмм. И это нормальная реакция организма, так как холод заставляет нас увеличить потребление калорийной пищи. А короткое светлое время суток и погодные условия выступают как предлог отложить тренировку и физическую активность. Предлагаем начать изменения в вашем образе жизни заранее, чтобы к началу марта у вас уже был непробиваемый настрой. Если погода располагает, то можно начать заниматься физической активностью на улице, например, бегом или скандинавской ходьбой, про которые мы уже написали подробный обзор. А для особо занятых в помощь придут короткие онлайн фитнес программы, например, на YouTube.

5 Зимняя меланхолия

Еще один побочный эффект зимнего периода - непроходящая хандра, которая влияет на обычный ритм жизни. Около четверти населения Земли испытывают это ощущение регулярно. Тогда как у многих зимняя меланхолия выражается в общей вялости и унылости, пониженном либидо и тяге к джанк-фуду, у некоторых зимний период сопровождается серьезной формой депрессии - сезонным аффективным расстройством (САР). Медицинский онлайн-портал MayoClinic изложил основные симптомы зимнего сезонного аффективного расстройства: низкий уровень энергии и непроходящая усталость, набор веса, постоянная тяга ко сну, потеря внимательности и потеря интереса к ранее интересным вам занятиям. И САР, и обычная зимняя меланхолия вытекают из одной причины - повышенная чувствительность к недостатку солнечного света, что нарушает естественный циркадный цикл. Короткие зимние дни приводят к перепроизводству мелатонина, которое влияет на излишне продолжительный сон. Приближающаяся весна, скорее всего, и так поможет в борьбе с хандрой, а прогулки на солнце, именно в утреннее время, положат начало хорошему настроению и бодрости. Таким образом, мы перезагружаем свои биологические часы и настраиваем на весеннее время.

6 Беспорядок в голове

Еще одна из часто встречающихся ситуаций - вы просто чувствуете, что вы перегружены: будь то эмоции, работа или общение. В такие моменты организм переживает стресс, а в голове творится путаница. Это может привести к эмоциональному выгоранию - стрессу, усталости и потере интереса к работе или социализации. Для того, чтобы не впадать в этот замкнутый круг выгорания, стоит сделать паузу и оценить по очереди каждые аспекты жизни, которыми вы неудовлетворены. Например, физическое окружение и обстановка влияет на ваше эмоциональное состояние. Поэтому такой обычный ритуал во время смены сезонов как генеральная уборка может частично помочь вашему внутреннему состоянию. Следующим шагом будет смена окружения. Токсичные отношения способствуют выгоранию, поэтому не бойтесь на время побыть наедине с собой для перезагрузки мозга. Не помешает выговориться, причем, именно в письменном формате. Одним из таких методов является метод Пеннебейкера - экспрессивное письмо. Смысл заключается в изложении своих мыслей на бумаге в состоянии потока, когда вы позволяете сознанию выплескивать накопившиеся эмоции буквально.