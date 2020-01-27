Функциональный тренинг, менструации и микробиом: велнес тренды 2020

Велнес - далеко не новинка бьюти-индустрии, но прошлое десятилетие было особенно интенсивным. К 2014 году объем практически всех секторов велнес вырос более чем в два раза с 2010, а в 2018 объем глобальной велнесс индустрии составил 4.5 триллионов долларов США. Причин такому росту много: население, которое всеми способами старается продлить свою жизнь, появление множества научных исследований, появление социальных сетей, которые дали возможность транслировать свою жизнь в Интернет. Парадоксально, но вместе с ростом индустрии велнес, происходит бум хронических заболеваний и ожирения из-за сидячего образа жизни, а также ухудшение всеобщего ментального здоровья. Возможно, это связано с тем, что велнес индустрия, как и в целом темп жизни, в основном были направлены на улучшение и максимизацию результатов. Поэтому современная сфера велнес двигается к более "медленному" лайфстайлу и к осознанному подходу к здоровью и красоте. Разберем главные велнес тренды, ожидающие нас в 2020 году.

Тренажер KINESIS от компании «TechnoGym» Тренажер KINESIS от компании «TechnoGym»

Спорт и фитнес

Функциональный тренинг

Последнее десятилетие мы были сфокусированы на увеличении мышечной массы, улучшении выносливости и не придавали особое значение восстановлению и расслаблению. Сейчас появляется все больше программ, направленных на восстановление, а также на тренировку мышц для предотвращения травм. По словам тренера The Ritz-Carlton Spa, Astana Адии Сулейменовой, для этого отлично подходит функциональный тренинг - комплекс упражнений, которые улучшают физическую форму и технику выполнения движений, необходимых в повседневной жизни. Во время функционального тренинга мышцы выполняют физиологически естественную для них нагрузку, а с помощью оборудования как мячи, регулируемая тяга, амортизаторы, свободные веса и TRX прорабатываются глубокие мышцы, которые обычно сложно задействовать в обыкновенной тренировке. Тренер отмечает, что восстановление и расслабление мышц также происходит во время посещения сауны, поэтому после любых нагрузок можно воспользоваться сауной для снятия усталости и уменьшения времени восстановления.

Тренировки, направленные на естественное движение

Под тип таких тренировок подходит система тренажеров Kinesis от компании "TechnoGym", представленных в The Ritz-Carlton Spa, Astana. Тренинг Kinesis ( с греческого «движение») базируется на трех понятиях: балансе, гибкости и силе, и позволяет воспроизводить около 500 естественных человеческих движений, индивидуально адаптированных под каждого спортсмена с любым уровнем подготовки.

Йога

Йога - ключевое направление фитнес индустрии, однако сейчас оно как никогда актуально. Йога и медитация способствуют достижению и поддержанию гармонии трех начал человека: физического, психического и духовного, и помогает снижению стресса. Одним из направлений йоги для начинающих является айенгара йога, в которой используются приспособления для развития гибкости: ремни, брусья, стулья. Айенгара - относительное новое направления для Казахстана. Ее преимуществом является продолжительное закрепление положения тела в каждой позе, что развивает силу и гибкость не только тела, но и духа. Побывать на таком классе йоги можно также в The Ritz-Carlton Spa, Astana.

Impossible Whopper от Burger King

Питание

Упор на растительное питание

The Economist назвал 2019 годом веганства. Хотя растительное питание не является новшеством, в последние несколько лет оно стремительно стало набирать популярность. Если раньше люди переходили на вегетарианство и веганство из-за моральный убеждений, то сейчас большинство переходит на растительное питание из-за экологических соображений. В 2019 году практически все сетевые рестораны фаст-фуда, такие как Burger King и KFC запустили веганское меню с немясными бургерами, Danone инвестировал 60 млн. долларов США в немолочную продукцию, а также на рынке появились компании как Impossible Burger и Beyond Burger, производящие заменители мяса практически неотличимые от животного аналога. Ожидается, что в двадцатых растительное питание с ростом его доступности станет еще более массовым, например, к 2025 году 25% британцев будут придерживаться вегетарианства и веганства.

Общее здоровье

Половое здоровье

В последнее время проблема стигматизации менструаций получает больше огласки. Обсуждается все - от дороговизны продуктов интимного ухода до токсичных ингредиентов, входящих в тампоны и прокладки. Из лексикона исчезли постыдные слова на "в" и "м", и бренды стали называть вещи своими именами, что, по словам прогнозиста компании Mintel, сделало тему менее щепетильной для публики. На рынке появились альтернативы обычным интимным продуктам - менструальные чаши, многоразовые прокладки, различные гаджеты для приглушения боли во время менструаций, и даже подписки на ежемесячную доставку необходимых вещей как прокладки и новинки интимного ухода. Информация о сексуальном здоровье стала доступнее, и, соответственно, появилось больше продуктов, направленных на оздоровление и улучшение интимной жизни. В 2019 году на сайтах популярных интернет-магазинов косметики и бьюти-гаджетов типа Cult Beauty и Feelunique появились вкладки "Sexual Pleasure and Wellbeing" где можно найти широкий выбор вибраторов, презервативов, менструальных чаш и даже средства по уходу за волосами в интимных зонах. В 2020 году этот тренд продолжится, а с увеличенным интересом к экологии и здоровью, потребители будут требовать средства с более натуральными ингредиентами. Ведь среднестатистически женщина использует около 13000 тампонов на протяжении ее жизни, что означает тампоны с потенциально вредными веществами находятся в теле женщины на протяжении 6 лет. Поэтому более осознанный подход к менструациям заставит компании более тщательно относиться к производству продуктов женской гигиены. Этот вопрос даже принял государственный масштаб - осенью прошлого года Нью-Йорк стал первым штатом, который ввел обязательное разглашение ингредиентов на всех средствах женской гигиены. Надеемся, в ближайшем будущем это превратиться в обычную практику.

Набор тампонов по подписке от LOLA Набор тампонов по подписке от LOLA

Уходовые процедуры

Уход за собой занял первое место в жизни, наполненной стрессом. Самыми востребованными, по словам терапевта The Ritz-Carlton, Astana, Прадхиня Духита останутся процедуры классического лифтинга тела и массаж. Во время процедуры особое внимание терапевт уделит конструированию проблемных зон, склонных к целлюлиту и удержанию жидкости. Сеанс включает очищение кожи особой щеткой, детоксицирующий пилинг, массаж с фокусом на проблемные участки в области бедер и живота. А из массажей будет особенно популярен массаж горячими камнями, с лечебным и омолаживающим эффектами. Горячие вулканические камни, используемые во время процедуры, успокаивают уставшие мышцы, снимают болезненные ощущения и помогают восстановить энергетические потоки во всем организме. Также важны спа процедуры для лица - например, интенсивный уход, возвращающий коже сияние. Он включает в себя глубокое очищение, диагностику кожи, эксфолиацию, маску, массаж лица и головы.

Красота изнутри и здоровье ЖКТ

Понимание микробиомов и их влияние на здоровье и формирование болезней стремительно выросло за последнюю декаду. Микробиомом называют все бактерии, вирусы и грибки, обитающие в человеческом организме. Сейчас микробиом кишечника отделяют за счет его метаболической и иммунной активности. Исследования показывают взаимосвязь состояния микробиома кишечника, нашей иммунной системы и генетической предрасположенности к различным заболеваниям типа диабета, ожирения, аутизма, астмы, а также аутоиммунных и онкологических заболеваний. Кроме того, сейчас ведутся исследования, изучающие связь между микробиомом и кожей. Поэтому фраза “мы - то, что мы едим” может получить научное объяснение, а планы питания нужно будет персонализировать для каждого человека в зависимости от состояния микробиома.