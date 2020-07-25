Велнес-музыка как лекарство для души

В этом году Global Wellness Summit (GWS) выделил один из основных трендов в велнес-сфере - велнес музыка. Этот сегмент не ограничивается сборниками треков под обобщающим названием “spa relaxation music”. GWS утверждают, что теперь музыка будет создаваться как “преднамеренное лекарство” от боли, депрессии, инсульта, посттравматического стрессового расстройства и много другого. Сейчас эта развивающаяся отрасль соединяет в себе сферу здоровья и психологии, музыкальную индустрию и технологии искусственного интеллекта. Как музыка влияет на человека? Действительно ли она исцеляет? Какие новшества можно ожидать от этой молодой индустрии? Разберемся в этих вопросах вместе с психологом Анастасией Стеблянко.

О влиянии музыки на человека и музыкальной терапии

Способность создавать и реагировать на музыку всеобщая и не принадлежит единственной культуре, так как является частью эволюционного развития человечества. Человеческий мозг и нервная система запрограммированы отличать музыку от шума и реагировать на ритм, повторения, тональности и мелодии. Ученые предполагают, что музыка стала инструментом донесения своих эмоции еще до того, как у наших предков развился полноценный язык и богатый словарный запас. Получается, что музыка - осязаемое олицетворение наших эмоций. Возможно, именно этим объясняется наше желание включить определенный саундтрек, который будет аккомпанировать переживание важных моментов. Например, любимая человеком музыка может стимулировать выброс дофамина во время прослушивания и даже вызвать эффект “гусиной кожи”. Любопытно, что самый большой выброс дофамина происходит не во время кульминации песни, а некоторое время до этого. То есть человек испытывает некую эйфорию в предвкушении любимой части композиции.

Музыка является приятным стимулом, который может улучшить настроение и повлиять на психическое состояние. Анастасия поделилась доказанным фактом: динамичная музыка с определенными высокими нотами стимулирует человека и наоборот, растянутые низкие звуки, частота которых не очень велика, способны расслаблять. Благодаря большому интересу к влиянию музыки на здоровье зародилась определенная методика с использованием музыки еще в 40-х годах прошлого века. Такая музыкальная терапия применяет музыку в качестве проводника, который помогает пациенту улучшить процессы коммуникаций и переключения внимания, и укрепить когнитивные и эмоциональные способности. “Предположим, у человека в его истории развития личности не было переживания ощущения внутреннего умиротворения, а прослушивая релаксационную музыку человек впервые переживает этот опыт. Полученный опыт человек теперь может применять в тех ситуациях, где ему это умиротворение и необходимо,” - объясняет психолог.

Также, ученые предполагают, что медленная музыка имеет расслабляющее воздействие на организм во время стрессовых ситуаций как операции и послеоперационное восстановление. Во время исследований эффект варьировался: от уменьшения кровяного давления и уровня адреналина, до отказа от большого количестве седативных препаратов и анестетиков. Прослушивание музыки может облегчить боль и последующий эмоциональный стресс.

Но во всех случаях музыка не является лекарством, а лишь вспомогательным компонентом. Анастасия сомневается, что музыка в одиночку может вылечить различные психические и физические болезни и поясняет, что музыка не оказывает терапевтический эффект. “Терапия подразумевает исцеление некой травмы, - объясняет психолог, - но травму музыка исцелить точно не способна, а оказать определенный эффект на психическое состояние человека - возможно.” Психолог добавила, что музыка вовсе не всеисцеляющая: “Например, доказано и практика показывает, что любая музыка во время мигрени является раздражителем. И даже релаксирующая музыка не способна помочь снять головную боль у женщин с мигренью. К тому же, музыка имеет благоприятный эффект на психику человека только в случае если человек психически здоров.”

Музыке присваивают и другие менее правдоподобные эффекты. Еще с 90-х годов некоторые спекулируют, что определенная музыка может магическим образом улучшить пространственное мышление и даже коэффициент интеллекта. Одно исследование показало, что после прослушивания произведений Моцарта участники эксперимента улучшили результаты тестов на пространственное мышление. Такому феномену дали название эффект Моцарта. Это исследование было позже опровергнуто, а последующие исследования были лишены надлежащих испытаний. Ученые допускают, что музыка действительно может стимулировать функцию мозга, но на очень непродолжительное время, поэтому плейлист с композициями Моцарта вряд ли значительно повлияет на процесс вашей работы или учебы.

Звуковые ванны, вибрации гонга и возрождение New Age музыки

Тогда как музыкальная терапия основана на научно-доказанных методах, существуют другие современные принципы “лечения” музыкой и звуками. Они зародились в результате одержимости западного мира с восточными духовным практиками. Звуки поющих чаш, гонгов и барабанов, пение мантр и аффирмаций находят свой путь в массы. Теперь вы можете посетить “звуковые ванны”, где специалист наполняет комнату с клиентами вибрациями хрустальных чаш и звучанием арфы и колокольчиков, а также отправиться в тропическое путешествие с акустическим экологом, слушая звуки леса и животных. Мы узнали мнение Анастасии по поводу таких практик:

“Эти инструменты так или иначе влияют на зону головного мозга, отвечающую за слух, так как это связано с длиной звуковой волны и ритмичностью. Например, гонг издает определенные вибрации, которые мы воспринимает не только ухом, но и кожей. К тому же, эти вибрации совпадают с частотой вибрации тела и попадают в резонанс. И именно поэтому появляются определенные ощущение, даже внутренние переживания. Некоторые предполагают, что за счет универсальной вибрационной частоты гонга человек слушает, подстраивается под эту вибрацию и исцеляться. Хорошо, предположим, что у человека с расстройством как шизофрения имеются определенные изменения в структурах коры головного мозга, связанных с этим заболеванием. Может ли звук гонга исцелить от этого заболевания? Я думаю, что нет. Но глубоких исследований, которые бы опровергли или подтвердили эту мысль, к сожалению нет. Тем не менее, даже если звук гонга оказывает какой-то эффект на вибрации человека, то он настолько мал по сравнению с остальными влияниями окружающей среды, что в действительности называть это терапевтическим лекарством было бы не совсем точно и правильно.”

"Оздоравливающий эффект практики с мантрами заключается в акте действия. Для терапевтического эффекта нужно начать совершать какие-то действия: мыслительные, реальные физические действия, действия ртом. То есть терапевтический эффект наступает не от пассивного созерцания, а от действия, но другие звуковые практики не имеют этого аспекта," - добавила психолог.

Хотя все эти методики колеблются на грани псевдомедицины, они не эксклюзивны для группы активных последователей йоги и йогических практик, а наоборот, становятся мейнстримом. Например, популярные исполнители современного R’n’B как Эрика Баду и Дженей Айко включают в свои концерты “звуковые ванны” и ведут направленные медитации, тем самым популяризируя духовный подход к музыке. В прошлом году Дженей Айко выпустила трек “Trigger Protection Mantra”, который, по ее словам, имеет медитативные свойства. Описывая песню на своей Instagram-странице, певица привела объяснения музыкального целителя, с которой она работала под производством трека: “Нота "ми" поможет с гиперчувствительностью к критике и стимулирует самооценку, а нота "ля" освобождает от кошмаров и укрепляет интуицию.” В песне звуки хрустальных чаш сопровождаются пением исполнительницы. Похоже жанр музыки New Age переживает возрождение, что привлекает новых игроков.

Велнес просачиваются и в большой сегмент музыкальной индустрии - музыкальные фестивали. Известные фестивали как Glastonbury постепенно добавляют духовные практики в программу мероприятия: “исцеляющие” церемонии, йога и медитация. Неужели современная молодежь устала от вечных тусовок и стремится найти покой в совместном медитативном сеансе?

Велнес музыка и технологии

Тренд на велнес музыку подпитывает и усовершенствованные технологии. Представьте уже существующий алгоритм платформы Spotify, который невероятно точно подбирает вам музыку под ваши предпочтения. А теперь добавьте к нему вашу биологическую и психологическую информацию и анализ окружающей среды, и этот усовершенствованный алгоритм произведет уникальный ряд аудио-композиций, подстроенный под вас. Эта музыка должна влиять на ваше психологическое состояния, и будет изменяться в зависимости от обстановки. Звучит фантастично? Такой алгоритм уже используется немецкой компанией Endel. Все, что нужно для получения персонализированного бесконечного саундтрека - их приложение и смарт часы. Компания также планирует привлекать известных исполнителей для коллабораций. Так, в 2019 году исполнитель Toro Y Moi, совместно с Endel и Smartwater создал музыкальные композиции для платформы. Компания планирует привнести велнес музыку в широкие массы посредством работы с общественными местами (отелями, торговыми домами, галереями и так далее).

И таких амбициозных проектов множество: платформа Weav, которая адаптирует темп прослушиваемой музыки под вашу активность, и компания DropLabs, которая генерирует вибрации в кроссовках под вашу музыку в наушниках. Даже известное приложение для медитации Calm сейчас привлекает Сэма Смита, Moby и Sigur Rós для создания эксклюзивных композиций для хорошего сна. Видимо Calm также планирует забрать себе большую часть от еще неисследованного рынка велнес музыки.

Станет ли велнес музыка новой "попсой"? И будет ли она действительно благоприятно влиять на нас? “Музыка - это здорово, но мы не можем ее слушать 24 часа в сутки, - заключает Анастасия. - Сегодня музыку хотят продавать как лекарство от всех болезней. Это скорее маркетинговый ход, даже если она имеет какой-то целебный эффект, то он не значителен. Конечно, если нет других терапевтических инструментов, например, психологической терапии и человеческой поддержки, то к ней можно прибегнуть, чтобы себя как-то поддержать.” Действительно, если велнес музыка не приносит вам вред, а улучшает внутреннее состояние, даже если посредством эффекта плацебо, то почему не заменить пару часов тишины на подобранную под вас расслабляющую композицию?