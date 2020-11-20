Вакуум для живота: в чем польза и как делать

Фитнес-энтузиасты часто практикуют упражнение “вакуум” для укрепления мышц пресса. Хотя считается, что технику изобрели спортсмены бодибилдинга, упражнение родом из хатха-йоги. Вместе с преподавателем центра йоги Cloud Nine Юлией Цой рассказываем о его пользе и разбираем технику выполнения.

В чем оно заключается?

Упражнение основывается на правильном дыхании и втягивании живота. Для этого недостаточно просто напрячь мышцы пресса и задержать дыхание - необходимо подготовить тело и следовать специальной технике. Под упражнением вакуум понимают две практики хатха-йоги: Уддияна бандха и Наули. Визуально упражнение вакуум ассоциируется именно с практикой Уддияна бандха - втягиванием живота и удержанием "пупочного замка". А при выполнении Наули мышцы живота воспроизводят движения поперечной волны, что намного сложнее первого варианта.

“Уддияна бандха - это подводящая техника. Наули можно назвать продвинутым уровнем вакуума, она является «королевой» очистительных практик как на физическом, так и на энергетическом уровнях. На физическом уровне техника задействует брюшную полость и мышцы тазового дна и позволяет проработать абдоминальную область, укрепить стенки брюшной полости, произвести внутренний массаж органов, ускорить метаболизм. Энергетический уровень подразумевает проработку чакр - определенных центров в теле, влияющих на тот или иной аспект жизни”, - объясняет Юлия.

Более подробно о пользе упражнения вакуум

Если вы не занимаетесь йогой и другими духовными практиками, скорее всего, вас больше интересует польза упражнения с физической точки зрения. Юлия предупреждает, что упражнение вакуум не сделает вас волшебным образом обладателем шести кубиков. Но, при соблюдении правильной техники и регулярности тренировок, мышцы приобретают тонус, который вкупе с правильным питанием и физической активностью, содействует похудению. “Практика вакуум - это по сути внутренний массаж. Он стимулирует кровоток, улучшает работу лимфатической системы и желудочно-кишечного тракта. Постоянное выполнение упражнения помогает уменьшить аппетит”.

Как правильно его делать?

“Лучше всего вакуум делать утром натощак. От этой практики нужно отказаться людям с проблемами ЖКТ, астмой и во время беременности и менструаций. Девушкам предпочтительней практиковать упражнение в овуляторную фазу”. Первым делом нужно отточить практику Уддияна бандху и только затем приступать к Наули.

Для того, чтобы выполнить Уддияну бандху, поставьте стопы на ширине плеч и немного наклоните корпус вперед, слегка согнув колени и опершись ладонями (большими пальцами наружу) о бедра - чуть выше колен. Спина должна оставаться ровной - не горбитесь. Сделайте глубокий вдох через нос и полностью выдохните через рот, при этом старайтесь почувствовать, как брюшная стенка и внутренние органы естественным образом поднимаются вверх. Опустите подбородок к груди, перекрывая путь воздуху, и осознанно еще больше втяните живот. Должно казаться, будто живот “прилипает” к позвоночнику, а внутри создается вакуумное пространство. Удерживайте это положение несколько секунд. Поднимите голову, мягко вдохните через нос, расслабляя живот. Важно не выходить из состояния задержки дыхания резко. Можно подышать некоторое время, восстанавливая дыхание, перед следующим подходом. Новичкам следует повторять упражнение 3-5 раз. Эту практику также можно выполнить в положении лежа на спине - с согнутыми коленями, или сидя на полу, постоянно отталкиваясь ладонями от бедер.

Имеется несколько вариантов продвинутой техники Наули. Все они начинаются с выполнения Уддияну бандху. Расскажем про один из вариантов Наули: во время задержки дыхания и втягивания живота надавите ладонями на бедра и подтолкните копчик вперед и вверх (“подверните” под себя). При правильной технике должны выступить вперед прямые мышцы живота. Удерживайте это положение несколько секунд, затем расслабьтесь и примите первоначальное положение. Другие варианты включают поочередное выведение правой и левой прямой мышцы во время Уддияну бандху. Совмещение трех вариаций Наули перерастет в непрерывное круговое движение живота, создавая видимость накатывающей волны.

“Учитывайте, что все индивидуально. Желательно попробовать несколько разновидностей техники и послушать разных тренеров, но всегда осознанно подходить к упражнению и делать его, оставаясь в зоне комфорта. У кого-то получается воспроизвести технику с первого раза, у других - через месяц, год. Главное - не гнаться за быстрым результатом”.