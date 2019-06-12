Что делать с целлюлитом?

Самое важное о насущной проблеме из самой адекватной книги о целлюлите "Целлюлит. Неприкрытая правда" от двух экспертов – косметолога и пластического хирурга

Что такое целлюлит?

Целлюлит – это заболевание подкожно-жирового слоя, у которого даже есть два научных названия: отёчно-фибросклеротическая панникулопатия и гиноидная липодистрофия. Если дословно перевести последнее, то получится так: "гиноидная" – по женскому типу, "липо" – жир, "дистрофия" – нарушение питания. Так ли болезнь страшна? И да, и нет. Целлюлит встречается у 80% женщин и обусловлен несколькими причинами. Однако желательно помнить, что целлюлит, несмотря на свою распространненность, – это дегенерация тканей, поэтому игнорировать его совсем не стоит.

Причины возникновения целлюлита

Одна из главных и самых обидных – женский пол. Дело в том, что у женщин жировые клетки (адипоциты), которые скрываются между мышцами и кожей, расположены иначе, чем у мужчин (поэтому у них нет целлюлита). Более того, то, что мы часто называем "целлюлитом" и "апельсиновой коркой" – не целлюлит вовсе. Адипоциты, соединённые между собой коллагеновыми волокнами, образуют эластичные и устойчивые к травмам стенки. Эти стенки расположены перпендикулярно коже. Когда женщина набирает вес, адипоциты "толстеют" или "раздуваются", и эта структура становится более видимой. Если зажать между пальцами кожу, бугристая поверхность будет видна даже, например, на предплечьях, но это не целлюлит. Эта "апельсиновая корка" говорит лишь о расположении жира под кожей. Говоря о целлюлите, невозможно не сказать о гормонах. Так, врачи считают целлюлит не просто физиологичным, но и относят ко вторичным половым признакам. За накопление подкожного жира, за его распределение и за препятствование его использованию ответственны как раз эстрогены (исследование о связи целлюлита и эстрогенов). Следовательно, когда уровень гормонов скачет, риск появления целлюлита только возрастает.

Но основной причиной возникновения целлюлита считаются нарушение микроциркуляции (нарушение венозного оттока и оттока лимфы) и, как следствие, застой жидкости. Капилляры и лимфа настолько плохо работают, что не способны насытить жировую ткань питательными веществами, вывести продукты жизнедеятельности клеток и воду. Таким образом, жидкости становится всё больше, давление на жировые и окружающие ткани растёт, коллагеновые стенки, разделяющие адипоциты, слабеют и разрушаются. К нарушению микроциркуляции приводят: сидячий образ жизни и закидывание ноги на ногу, неправильная осанка и деформированный свод стопы, неправильное питание (чрезмерное потребление соли, высокобелковые и низкобелковые диеты), сахар (к слову, авторы книги совсем не демонизируют привычку ношения одежды и обуви не по размеру), стресс, курение и употребление алкоголя.

Стадии целлюлита

Выделяют четыре стадии:

1. Отечная. Цвет кожи при ней неоднородный, захватить складку кожи достаточно сложно. Если все-таки получается сжать, то консистенция ощущается резиновой. Температура – неодинаковая на разных участках. Возникает ощущение, будто кожу стягивает – так всегда бывает при отеке.

2. "Апельсиновая корка" или фиброзный целлюлит. Цвет кожи неоднородный, сделать складку сложно. Если собрать кожу в складку или просто нажать на проблемный участок появляется боль. Пораженные участки холодные, на вид кожа напоминает апельсиновую корку.

3. "Апельсиновая корка" и ямки. Цвет неоднородный, с внешней стороны ног собрать складку сложно, а на передней части легко, особенно если есть жировые отложения. Ткань имеет резиновую консистенцию. На вид в некоторых местах кожа может быть гладкой, в других – иметь апельсиновую корку и даже ямки.

4. Стадия ямок и дряблой кожи. Чаще встречается в зрелом возрасте или у тех, кто потерял много килограммов и годами страдал от целлюлита. На этой стадии происходит проседание тканей. Кожа легко зажимается в складки, она дряблая. При нажатии пальцем под кожей ощущаются маленькие шарики – узелки целлюлита. На вид кожа бугристая. Обычно отеков нет, если нет серьезных сосудистых патологий. Эта стадия поддается лечению и коррекции очень сложно.

Важно помнить, что на одной ноге может проявляться целлюлит в нескольких стадиях.

Лечение, коррекция и профилактика

Автор книги Кристина Фогацци в борьбе с целлюлитом, в первую очередь, ставит важность профилактики. Она включает в себя правильное питание (можно устраивать 2-3 раза в неделю безсолевые дни), спорт (в идеале – бассейн, йога и пилатес), ношение компрессионных колготок, коррекция осанки.

Обертывания имеют место быть, но лучше их делать в комплексе с аппаратными процедурами и массажем. Антицеллюлитные кремы не помогут. Из косметологических методик самую высшую оценку авторы ставят LPG и аппарату Icoone (стандартный LPG + лазер), далее идут лимфодренажный массаж по методу Фоддера, классический антицеллюлитный массаж и кавитация. А вот прессотерапии доктора дали низкую оценку.