Существует ли волшебная таблетка для улучшения памяти, продуктивности и концентрации внимания?

Убеждение, что человек использует лишь какой-то процент мощности своего мозга - “нейромиф”, не имеет никакой доказательной базы. Это не останавливает поиски той самой чудодейственной таблетки из фильма “Области тьмы”. Движущей силой поисков стала Кремниевая долина - эпицентр помешательства на эффективности. Там зародились тренды на различные виды биохакинга, начиная дофаминовой диетой и заканчивая предотвращением старения. Но оптимизация мыслительных процессов и производительности - первостепенная задача. Количество повседневных задач увеличивается, времени на них не хватает. Растянуть время невозможно, урезать дневную норму работы - не вариант. Но стать человеком с когнитивными сверхспособностями при помощи БАДов якобы осуществимо. Хотим разобраться - можно ли улучшить концентрацию внимания, память и прочие когнитивные функции мозга при помощи таблеток.

По мнению нейрохакеров - можно. Нейрохакеры - подкласс биохакеров, сконцентрированных на оптимизации мозговых процессов. Им мы обязаны широким использованием ноотропов - лекарственных препаратов, воздействующих на мозговую активность. Считается, что прием этих средств улучшает память, продуктивность, концентрацию внимания, и поэтому их стоит принимать во время завалов на работе, важных дедлайнов и экзаменов. В начале десятых такие вещества были знакомы ограниченному кругу “посвященных”. Сейчас их популярность набирает обороты, и БАДы на их основе можно заказать у заурядных поставщиков витаминов. Зачастую ноотропами помечают любое вещество, улучшающее мозговую деятельность, однако ноотропы - не единственные используемые стимуляторы.

К популярным производителям таких добавок относятся бренд Qualia от компании Neurohacker Collective и HVMN, ранее известный как Nootrobox. Он специализируется на производстве БАДов с ноотропическим эффектом. С недавних пор к ним присоединились такие велнес-бренды, как Goop - детище Гвинет Пэлтроу с дурной славой, и The Nue Co. Goop выпустили жевательные таблетки Nerd Alert, а The Nue Co. - капсулы Nootro-Focus. Таким образом эти компании пытаются расширить свой ассортимент и заполнить перспективный рынок. Прогнозируют, что в следующие четыре года рост данного сегмента рынка БАДов составит 1.63 миллиарда долларов США.

Что используется в качестве когнитивных стимуляторов?

Говоря о препаратах, улучшающих когнитивные функции, в англоязычной литературе часто взаимозаменяемо используют термины “ноотропы” (nootropics), “адаптогены” (adaptogens) и “психостимуляторы” (psychostimulants). Психостимуляторы - обширная группа веществ, стимулирующих психическую деятельность организма. К ним можно отнести как кофеин в вашем утреннем кофе, так и большинство наркотических веществ. В эту же группу входят ноотропы и адаптогены, между которым имеется существенное различие.

Адаптогены

“Растительные вещества, используемые в БАДах, являются адаптогенами - веществами, которые помогают адаптироваться человеку к определенным условиям. Они могут повысить сопротивляемость организма к факторам внешней среды, негативному воздействию гипоксии, позволяют адаптироваться к условиям стресса, в некоторых случаях дать успокоительный эффект, снять усталость и нормализовать сон”, - объясняет врач-невролог Диляна Бакиева.

Адаптогенов существует огромное количество, некоторые из них до сих пор используются в традиционной медицине в качестве лекарственных средств. К популярным адаптогенам растительного происхождения относят родиолу розовую, женьшень, элеутерококк, астрагал, золототысячник, лимонник, ашвагандху и различные грибы (шиитаке, ежовик гребенчатый, чага и рейши). Каждый адаптоген имеет специфический эффект. Растительные адаптогены в виде зеленого чая, валерианы и спиртовых настоек пустырника обладают успокоительным эффектом, а элеутерококк и женьшень - стимулирующим. Адаптогены также могут быть минеральными, животного происхождения и синтетическими.

“Адаптогены помогают корректировать те или иные проявления расстройства вегетативной нервной системы. Например, они эффективны для людей, которые, в силу особенностей нервной системы, склонны к неврозу, испытывают тахикардию и чувство нехватки воздуха при волнениях. Прием адаптогенов не приносит организму особого вреда. Но сейчас модно принимать адаптогены в виде БАДов без назначения врача, что небезопасно. У каждого человека есть свой набор соматических заболеваний, те же адаптогены могут вызвать аллергическую реакцию, нарушить работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Например, некоторые адаптогены стимулируют деятельность не только нервной системы, но и сердечно-сосудистого центра. Поэтому их нежелательно употреблять людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями”.

Ноотропы

“В отличии от адаптогенов, ноотропы - сугубо лекарственные препараты. Ноотропы способны активизировать обмен веществ в нервных клетках и улучшать мыслительный процесс. Американское агентство FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) не подтвердило лечебного действия ноотропов, поэтому в странах Запада ноотропы не считаются лекарствами и находятся в свободном доступе. У нас ноотропы еще со времен советской медицины входят в базу лекарственных веществ, которые должны назначаться врачом. Однако стоит учитывать, что у нас клинические исследования терапевтического эффекта ноотропов не проводились. Существуют отдельные исследования действия препаратов от фармкомпаний, но чаще всего такие исследования проводятся лишь для того, чтобы продвинуть свой продукт”.

Как работают ноотропы?

“Ноотропы действуют на нейромедиаторы (например, дофамин, норадреналин, серотонин). У пациентов, которые страдают заболеваниями центральной нервной системы, нарушена выработка нейромедиаторов (когда у здоровых людей биохимический процесс протекает нормально). Ноотропы помогают восстановить кортикальные и субкортикальные связи, метаболические процессы. В настоящее время есть ноотропы истинные, которые улучшают когнитивно-мнестические функции, а есть ноотропы смешанного действия, которые защищают мозг от кислородного голодания, обладают противосудорожным эффектом. Поэтому ноотропы целесообразно применять лишь людям, которые страдают неврологическим или когнитивно-мнестическим дефицитом. Как правило, ноотропы применяют при болезнях, связанных с поражением центральной нервной системы, кислородным голоданием, для пожилых людей и людей, которые перенесли инсульт и при болезни Альцгеймера", - объясняет врач-невролог.

Из-за того, что во многих западных странах ноотропы не являются лекарственными препаратами, их используют в качестве БАДов с ноотропическим эффектом. В том же самом БАДе Nootro-Focus от The Nue Co. содержится вещество цитиколин - лекарственное средство, ранее применяемое для лечения расстройства памяти. Сейчас его широко используют в качестве добавки к пищевому рациону. Диляна пояснила, что на здоровых людей ноотропы практически не оказывают никакого эффекта, кроме как плацебо. И мгновенного действия от них ждать не стоит: ноотропы имеют накопительный эффект. Поэтому, даже если они как-то и влияют на когнитивную деятельность мозга, то только после длительного приема. Здоровому человеку, принимающему БАДы с ноотропами перед важным дедлайном или в качестве бустера во время экзаменов, результата ждать не стоит.

Как можно улучшить свою продуктивность, память, концентрацию внимания?

Самосовершенствование - это прекрасно, но если вы чувствуете, что вам необходим отдых, то в периодической деградации нет ничего постыдного, также как и в бездействии в моменты апатии.

Если вы чувствуете, что эффективность понижена длительное время, стоит прислушаться к мнению Диляны: “Если вас беспокоит низкая концентрация внимания, ухудшение памяти, общая усталость и прочее, стоит искать причину вашего состояния, ведь в норме этого не должно быть. Наш организм - сложный механизм, состоящий из различных систем: сердечно-сосудистой, кроветворной, мышечной и так далее. Сначала следует сделать полный скрининг у лечащего врача. Дефицит того же витамина Д, проблемы с щитовидной железой, иммунитетом, обменом кальция и магния ведут к проявлению вышеперечисленных симптомов.

Но, в целом, я советую следующее. Первое - физические нагрузки. Они обеспечат адекватное кровообращения в организме и хороший обмен веществ. Второе - у человека должны быть адекватные биоритмы, следите за гигиеной сна. Третье - нужно научиться распределять свое рабочее время. Есть такое естественное свойство мозга как внутренняя организация - способность распределять свое личное время и личное пространство. С ней человеку легко концентрироваться на любом виде деятельности. Наличие четкого режима дня стимулирует главные функции мозга - концентрацию внимания и волевые качества. И последнее - чтобы тренировать концентрацию внимания, нужны определенные упражнения. Это - монотонный вид деятельности, который тренирует внимание и волевые качества. Занятия спортом (тот же бокс, восточные единоборства, танцы) - отличный пример. Когда мы повторяем один и тот же трюк или движение, то отрабатываем концентрацию внимания”.