Супергерои нашего здоровья: какие "суперфуды" популярны сейчас?
“Перед завтраком употребляем столовую ложку льняного масла или яблочного уксуса. Завтрак приправляем семенами чиа и парой таблеток биологически активных добавок. На обед обязательно съедаем ферментированные продукты вроде квашеной капусты, а вечером - комбуча,” - все чаще такие советы можно встретить в инстаграме. Здоровье теперь всегда на повестке дня. А основа здоровья - это наш рацион питания, поэтому и растет популярность продуктов, имеющих невероятные питательные свойства - то есть “суперфудов”. Многие уже знают о том, что медицинского определения у этого термина нет, и чаще всего оно используется производителями в маркетинговых целях. Несмотря на это, рынок "суперфудов" растет - в 2018 году он оценивался примерно в 137 миллиардов долларов США, а к 2026 году прогнозируют, что эта цифра вырастет до 209 миллиардов долларов США. Очевидно, что предполагаемая польза таких продуктов стимулирует продажи. Сегодня расскажем про 5 популярных "суперфудов" и про их плюсы и минусы.
Семена конопли
Название этого “суперфуда” может вводить в заблуждение, но употребляемые в пищу семена не относятся к психотропным сортам конопли. Их получают из технических культур конопли, которые содержат очень низкий процент тетрагидроканнабинола (психоактивного компонента каннабиса). Семена конопли получили свой статус “суперфуда” благодаря их высокой питательной ценности. Они содержат практически столько же протеина как и соя (24.8 грамм на 100 грамм продукта) и имеют сбалансированный аминокислотный состав, схожий с составом яичного белка и сои. Поэтому семена конопли считаются полноценным источником белка. Они также богаты незаменимыми жирными кислотами как омега-3 и омега-6 (при этом их соотношение в семенах конопли считается идеальным - 75% омеги-6 и 25% омеги-3), клетчаткой (особенно в неочищенных семенах), витамином Е и минералами как калий, натрий, фосфор, сера, кальций, железо и цинк. Благодаря своей питательной ценности, считается, что употребление этих семян может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, облегчить кожные заболевания и улучшить пищеварение. Как и с многими другими "суперфудами", научных доказательств нет. Все же конопляные семена могут послужить отличным источником белка и жирных кислот, особенно для вегетарианцев и веганов.
Псиллиум
Это клетчатка из подорожника яйцевидного. Псиллиум известен своими легкими слабительными свойствами (например, по сравнению с кофеином и сенной александрийской). У него есть примечательные особенности - он водорастворим и желеобразующий. Поэтому является неплохим растительным средством против запоров. К тому же, по сравнению с другими источниками клетчатки, псиллиум не вызывает излишнее скопление газов и является пребиотиком (“пищей” для микробиоты). Этот “суперфуд” стал находкой для страдающих синдром раздраженного кишечника и от болезни Крона, однако результаты исследований эффективности псиллиума противоречивы. Поэтому, прежде чем использовать продукт при заболеваниях кишечника, лучше посоветоваться с лечащим врачом.
Кошачий коготь
Кора и корень этого тропического растения долгое время было традиционным лекарством в Южной Америке, которое использовали против воспалений, раковых заболеваний и инфекций. Считалось, что он укрепляет организм и стимулирует иммунитет человека, так как он содержит фенольные кислоты, алкалоиды и флавоноиды. Сейчас его продвигают как “чудодейственную” добавку против множества вирусных инфекций (в том числе коронавирусной инфекции), заболеваний ЖКТ, Альцгеймера и много другого. На данный момент некоторые исследования лишь указывают на его положительное влияние на иммунную систему и способность снижать симптомы остеоартрита и ревматоидного артрита. Однако остальные утверждения необоснованны, так как нынешних исследований недостаточно для подтверждения его свойств.
Адаптогены
Этот очень популярный термин объединяет группу растений, которые предположительно помогают организму противостоять физическому, психологическому, химическому и биологическому стрессу. Другими словами, адаптогены помогают организму адаптироваться к стрессовым ситуациям, запуская стресс-защитные реакции. К адаптогенам относятся женьшень обыкновенный, ашваганда, родиола розовая, элеутерококк, грибы рейши, китайский лимонник и куркумин, но в литературе про адаптогены можно найти и множество других растений со схожими свойствами. Каждый адаптоген различается действием на организм. Например, ашваганда и азиатский женьшень могут влиять на источники длительного стресса, восстанавливая гормональный баланс, грибы рейши и женьшень возможно стимулируют иммунитет, а родиола и китайский лимонник могут помочь справиться с острым стрессом и чувством тревоги. На данный момент еще не было проведено достаточное количество клинических исследований, которые подтвердили бы эффективность адаптогенов и изменить статус этих веществ с биологически активных добавок в лекарственные препараты.
Порошок амла
Амла - это плодовое дерево, также известное как индийский крыжовник или эмблика. А порошок получают из перемолотых листьев этого растения. Раньше его использовали в аюрведической медицине как антивоспалительное лекарство. Сейчас порошок амлы набирает популярность среди бьюти-энтузиастов - его любят за способность увлажнять скальп, стимулировать рост и объем волос, уменьшать формирование перхоти и рост седых волос. Ученые предполагают, что рост волос достигается за счет высокой концентрации витамина Е в порошке, однако пока недостаточно доказательств действенности порошка амлы в достижении здоровых красивых локонов.
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