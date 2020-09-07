Супергерои нашего здоровья: какие \"суперфуды\" популярны сейчас?

Название этого “суперфуда” может вводить в заблуждение, но употребляемые в пищу семена не относятся к психотропным сортам конопли. Их получают из технических культур конопли, которые содержат очень низкий процент тетрагидроканнабинола (психоактивного компонента каннабиса). Семена конопли получили свой статус “суперфуда” благодаря их высокой питательной ценности. Они содержат практически столько же протеина как и соя (24.8 грамм на 100 грамм продукта) и имеют сбалансированный аминокислотный состав, схожий с составом яичного белка и сои. Поэтому семена конопли считаются полноценным источником белка. Они также богаты незаменимыми жирными кислотами как омега-3 и омега-6 (при этом их соотношение в семенах конопли считается идеальным - 75% омеги-6 и 25% омеги-3), клетчаткой (особенно в неочищенных семенах), витамином Е и минералами как калий, натрий, фосфор, сера, кальций, железо и цинк. Благодаря своей питательной ценности, считается, что употребление этих семян может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, облегчить кожные заболевания и улучшить пищеварение. Как и с многими другими "суперфудами", научных доказательств нет. Все же конопляные семена могут послужить отличным источником белка и жирных кислот, особенно для вегетарианцев и веганов.