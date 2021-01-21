Япония – лидер по продолжительности жизни населения. В 2020 году количество столетних долгожителей в стране перевалило за отметку в 80000, это означает, что возраст каждого 1500-го человека в стране превышает сотню лет. Это удивительно, даже если учитывать рост продолжительности жизни населения мира за последние 70 лет. Что по мнению ученых обусловливает такой феномен?

Немного статистики

Сейчас средняя продолжительность жизни в Японии составляет 84,2 года, что является самым высоким показателем среди всех стран согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Для сравнения, средняя продолжительность жизни в Казахстане ниже более чем на 10 лет (72,9 года).

Но еще в 1960 году Япония занимала последнее место по продолжительности жизни среди стран Большой семерки (куда также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и США). Средний показатель страны составлял 67,8 лет. На него влиял другой параметр – ранняя смертность.

Хотя в то время коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Японии был одним из наиболее низких, показатель смертности от инсульта – самым высоким, и Япония демонстрировала средние показатели по смертности. К 2018 году страна снизила смертность от инсульта до минимума, что уменьшило средний показатель. Теперь Япония – страна с наименьшим уровнем смертности в мире. Визуализацию данной тенденции представил The Economist – изменения кардинальные.

Считается, что во многом японцы-долгожители обязаны своей диете.

Что едят японцы?

Диету Окинавы оценивают как самую полезную, она является основой питания долгожителей Японии. Окинава – это южная префектура Японии, состоящая из сотен малых островов. Она входит в список "голубых зон" мира – регионов, отличающихся особенно длительной продолжительностью и хорошим качеством жизни их населения (в сравнении с мировым населением).

Японский рацион питания состоит преимущественно из растительной пищи, соевых продуктов и морепродуктов. Японцы потребляют меньше соли и сладких напитков, чем население западных стран. К тому же японская диета отличается умеренными порциями пищи. Доктор Канадзавского медицинского университета Дайсуке Коя пояснил, что наполнять желудок нужно на 70% – таким образом активируется "ген долголетия" (ген SIRT1, обладающий антивозрастными функциями). Доктор также считает, что ген активируется при уменьшении потребления калорий на 25%. К слову, советы японского ученого созвучны мнению геронтолога Дэвида Синклера, который стремится отсрочить старение, помимо всего прочего, изменениями в питании.

Действительно ли диета Окинавы – источник долголетия?

The Economist считает: причина снижения смертности – не диета Окинавы, а скорее сбалансированное питание, в котором присутствуют не только растительные продукты, но и мясо в небольшом количестве. Благодаря глобализации, в рационе японцев появились мясные и молочные продукты (однако они до сих пор занимают меньшую часть пищевой тарелки). Это дополнение к рациону позволяет удерживать уровень холестерина на оптимальной отметке для поддержания здоровья мозга. Недавнее 18-летнее исследование предпочтений в еде (с более чем 48 тысячами участников) показало, что вегетарианская диета снижает риск сердечных заболеваний, но может увеличить риск цереброваскулярных болезней, в том числе инсульта. Такой исход приписывают недостатку витамина В12 в диете. Результаты исследования часто цитируются в противовес заявлениям о пользе вегетарианской диеты. С другой стороны, в ходе тайваньского исследования 2020 года, напротив, было установлено – риск инсульта у вегетарианцев ниже, чем у мясоедов. Данный факт требует дальнейшего изучения.

Пока мнения сходятся в том, что рацион питания должен быть сбалансированным и умеренным, содержать широкий спектр пищевых продуктов. К тому же питание – не единственное, что позволяет населению жить дольше. С 60-х годов в стране наблюдался быстрый экономический рост, что улучшило качество жизни и систему здравоохранения. Исторически сложившаяся культура чистоты и личной гигиены, всеобщая осознанность в плане здоровья также сыграли немаловажную роль. Японские пенсионеры зачастую остаются активными, занимаются любимым делом или общественными работами – таким образом они сохраняют смысл своей жизни и продлевают её.