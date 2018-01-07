5 самых красивых спортивных залов мира

Спортивные залы и фитнес-центры современного образца – все те же храмы здоровья, в стенах которых создается хорошая физическая форма и тренируется воля, но с большим вниманием к эстетике построек. Редакция Buro 24/7 выбрала пять красивых и стильных спортивных залов по всему миру, которые больше напоминают памятники архитектуры, а не спортивные помещения.

Школьный бассейн Freemen's в графстве Суррей, Англия

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Этот проект отличный пример повторного использования разрушенного пространства. Бассейн располагался на территории школы, но сгорел в страшном пожаре в 2014 году. Для того чтобы не портить общий вид близлежащей территории, было решено расположить первый этаж здания ниже уровня земли. Это позволило гармонично вписать зал в окружающий пейзаж и сохранить большое количество существующих деревьев.

Бамбуковый спортивный зал, Таиланд

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Самый необычный зал в нашей подборке, созданный полностью из бамбука. Инженерам и дизайнерам дали задание построить мультифункциональное пространство, которое не будет выбиваться из общей стилистики зданий школы Panyaden и будет грамотно вписано в естественный холмистый ландшафт. В результате получился зал общей площадью 782 квадратных метра, способный вместить 300 студентов. Пространство используется для спортивных мероприятий, а также в качестве аудитории, где читаются лекции.

Гимнастический зал в университете Тяньцзиня, Китай

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Здание гимнастического зала напоминает индустриальную фабрику из необработанного бетона. Дизайнеры долго думали, как логично расположить и организовать одинаковую геометрическую форму по всему периметру таким образом, чтобы было достаточно света и пространства. Здание включает в себя несколько мультифункциональных залов для занятия волейболом, спортивной гимнастикой, боевыми искусствами и водными видами спорта.

Спортивный зал в коммуне Хайминг, Германия

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Зал расположен в немецкой баварской коммуне Хайминг, население которой насчитывает около 2000 человек. В работе над ним архитекторы использовали метод строительства из дерева, который чаще всего применяют для объектов сельскохозяйственного назначения или дисконтных магазинов. В итоге получилась просторная конструкция, напоминающая загородный фермерский амбар, оснащенная баскетбольной площадкой и большим крытым теннисным кортом.

Фитнес-центр World Class Olympic, Москва

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Знакомый нам российский фитнес-клуб World Class в прошлом году объявил конкурс на лучший концепт "нового архитектурного видения бренда". Победителями стали VOX Architects. Архитекторам было важно, чтобы посетители одинаково непринужденно чувствовали себя в разных залах – например, для занятия йоги и боксом, чтобы цвет пространства не отвлекал от занятий боевыми искусствами и чтобы в зале с бассейном было достаточно много света. Проект представлял особую сложность, так как помещение давно было введено в эксплуатацию и объект было необходимо сдать как можно скорее.