Полезная привычка: как отказаться от сахара

Так ли вреден сахар, как об этом говорят?

Конечно, это провокационный вопрос, потому что повсеместно считается , что сахар – один из первых врагов для человеческого здоровья. Но все же стоит разобраться, прежде чем бояться этого белого вещества, которое продается в каждом продуктовом магазине, и исключать его из списка основных продуктов питания. Рафинированный белый сахар – самый легкий источник для получения жизненно важного компонента для здоровья человека – глюкозы. Значение глюкозы для нашего организма невозможно переоценить – это источник энергии для каждой клетки нашего организма. Если вашему организму не хватает глюкозы, вы ощущаете это сразу. Главные симптомы: усталость, сонливость, упадок сил. Глюкозу даже назначают внутривенно при некоторых заболеваниях , чтобы дать необходимую энергию больному организму для более быстрого восстановления.

Так почему же сахар все-таки называют "белым врагом"?

Сахар – самый дешевый, легкодоступный источник получения энергии, побочным эффектом которого является чувство наслаждения и удовольствия. Это быстро смекнули производители пищевой промышленности и стали добавлять сахар практически во все продукты питания промышленного производства. Вы найдете сахар практически всюду: йогурты, всевозможные разноцветные напитки, сырки, кондитерские изделия, соки, соусы и т.д.



Не замечая, вы съедаете гораздо больше глюкозы, чем это необходимо. И вот здесь начинаются все неприятности. Самая первая и очевидная – набор веса. Глюкоза – ценный источник энергии. Эволюционно наш организм настроен на выживание, поэтому он этот источник энергии будет накапливать и хранить на всякий пожарный случай. Другая неприятность – формирование зависимости, что влечет превышение нормы потребления глюкозы. И, наконец, третья – чрезмерное употребление глюкозы приводит к расстройству гормональной системы, вплоть до диабета, расстройствам пищеварительного тракта, сердечно-сосудистым заболеваниям. Попадая в организм простой сахар запускает процесс гликации – когда молекула сахара склеивается с белком. И каким бы он ни был – строительным или транспортным – он теряет свои важнейшие для организма функции. И это тоже ведет к различным заболеваниям – в первую очередь, к сахарному диабету, ожирению, атеросклерозу, болезни Альцгеймера. Те клетки, которые вырабатывают инсулин, имеют свой резерв, а когда человек потребляет бесконтрольно сахар, поджелудочная железа вынуждена работать с удвоенной силой. И в какой-то момент наступает истощение ее ресурса. Это неизбежно.

Сахар и кожа

От косметологов часто можно услышать такое: "Хотите выглядеть молодо – выбросьте газировку, торты и булки". Да, сахар вредит не только здоровью и фигуре, но и сильно влияет на качество кожи. У врачей даже есть понятие "сахарное лицо". На сегодняшний день доктора выделяют три механизма (не путать с типом) старения кожи: хроностарение (биологическое/возрастное), фотостарение (внешний тип, связано с ультрафиолетовым облучением) и гликостарение (отложение продуктов гликозирования). Первое место отводят фотостарению, второе – гликостарению и лишь третье место – возрасту. Коллаген и эластин (белки по своей природе), точнее, их волокна, создают каркас, который поддерживает упругость кожи, её прочность и эластичность. Попадая в организм, сахар запускает гликирование белков, в том числе коллагена и эластина, после чего они уже не могут поддерживать кожу в подтянутом и упругом состоянии. В результате кожа истончается, появляются морщины, она становится дряблой и в целом приобретает уставший вид. Замедлить эти процессы можно. На БАДы не стоит сильно рассчитывать. Эффективнее, если мы работаем над причиной, а не устраняем симптомы, это снижать уровень гликации. И отказ от чрезмерного потребления сахара – один из способов.

Как найти баланс между необходимостью употреблять нужную для организма глюкозу и опасностью ее злоупотребления?





Поменять источники ее получения.



Для этого сначала нужно исключить большинство продуктов питания, где может содержаться сахар: газированные напитки, соки, кондитерские изделия, колбасы, соусы, сырки, йогурты и так далее, и тому подобное.

Научиться читать этикетки. Не везде, где есть сахар, об этом написано. Кукурузный и солодовый сироп, свекловичный сахар, концентрат фруктового сока, мальтоза, декстроза и мальтодекстрин – скрытые источники получения излишней глюкозы.



Получать глюкозу из цельных продуктов питания: фруктов, сухофруктов, овощей, цельных круп, цельнозернового хлеба. Сюда не входят фруктовые фреши и фруктовые смузи, так как в них может содержаться очень большая доза сахаров.





Прислушиваться к себе.



Сладкоежки обычно страдают от недостатка магния, нарушенной микрофлорой кишечника, они окружены источниками стресса. Добавьте в свой рацион больше пребиотиков, таких как чеснок, куркума, лук, представителей семейства капустных, и больше пробиотиков – квашеных овощей и натуральных (это важно!) кисломолочных напитков типа кефира.

Снизьте уровень стресса.



Обычно от высокого уровня стресса страдают работники умственного и офисного труда, при недостатке физической активности. Именно малоподвижный образ жизни, напряженный ритм работы способны повышать уровень кортизола и стимулировать потребление большего количества глюкозы. Занимайтесь спортом, медитируйте, пейте больше воды.

Там, где есть стресс и злоупотребление сладким, практически всегда есть нарушение сна. Если вы регулярно ложитесь спать далеко за полночь и встаете с трудом в первой половине дня – это один из признаков такого нарушения. Выработайте привычку быть "жаворонком". Поверьте – это не сложно, если захотеть.