Слово "рутина" вызывает неприятные ассоциации: однообразие, быт, работа. Но рутина – важный аспект человеческой жизни.

Принятие решения – невероятно сложная задача, расходующая психологические ресурсы. Ученые разобрали процесс принятия решений в простейшей его форме, взяв за единицы измерения всем понятные величины – деньги и риск. Профессор поведенческой науки университета Уорвика Ник Чатер приводит типичный пример: участникам эксперимента предлагают получить 4$ или 10$, но с вероятностью 1:1. Принятие решения даже с небольшой ставкой оказалось для многих затруднительным. Также по причине нерешительности в поведенческих тестах один и тот же вопрос может повторяться несколько раз. Это позволяет получить представление о степени постоянства выбора человека. Согласно исследованиям, в 20-30% случаев тестируемые склонны выбирать разные варианты ответов на один и тот же вопрос. Но как это связано с рутиной?

Мы окружены задачами, требующими решения, начиная с того, что съесть на завтрак, заканчивая выбором профессии. Простейшие вопросы, например, касающиеся еды, могут быть частью рутинных мозговых процессов. Это не влияет на качество жизни, а упрощает её – принятые на автопилоте решения освобождают место для других, более энергозатратных проблем. Помимо этого, рутина является основой структуры жизни, а бесструктурная жизнь может казаться бессмысленной и приводить к депрессивным состояниям. Рутина привносит в наше существование комфорт определенности.

Американский детский психолог Ли Солк отслеживает нашу склонность искать структуру еще в детстве: "Дети похожи на ученых. Они постоянно проверяют гипотезы, чтобы понять мир и установить ясные закономерности. Поэтому младенцы могут ронять вещи снова и снова – так они узнают, что предметы падают, когда их отпускаешь. Но если мир детей хаотичен – правила продолжают меняться, в том числе реакции родителей – они никогда не научатся справляться со свободой". Постоянство каких-то процессов определяет эволюцию, только в таких условиях человек может сформировать автоматические реакции на внешние факторы.

В стрессовые моменты и времена неопределенности рутина может стать спасательным кругом. Но как только жизнь лишается напряжения от принятия сложных решений, проявляется ее обратная сторона – скука. По наблюдениям ученых, доминирование рутинных процессов в жизни действует так же подавляюще на человека, как и их отсутствие. Любимое блюдо быстро надоедает, одна и та же тренировка наскучивает, а однообразная работа становится невыносимой.

Неприязнь к всеобъемлющей рутине породила знакомый в поп-культуре образ замученного офисного работника, вынужденного следовать заведенному распорядку дня и выполняющего монотонные задачи. В сравнении с ним фриланс-работа кажется более привлекательной. Но каждый, столкнувшийся с такой деятельностью в реальности, осознает, что во фрилансе выстраивание рутины в разы важнее, чем в офисной работе. Просто контролирующей фигурой выступает сам работник, а не руководство. Естественно, что мы противимся установленным кем-то правилам – хотим сохранять контроль над своей жизнью. Исследователи выдвигают гипотезу, что те, кто чувствует себя социально-экономически "застрявшим", склонны искать разнообразие в других аспектах жизни – например, при походе в магазин каждый раз выбирают новый вкус йогурта. Так люди компенсируют отсутствие контроля и выбора в более важных сферах. То есть, если управляющий жизнью – сам человек, рутина не воспринимается им как нечто угнетающее.

Существует мнение, что рутина убивает креативность, поэтому подходит для людей только определенного склада характера и рода деятельности. Но даже самые известные творческие личности придерживались своего распорядка дня. Например, Пикассо просыпался к полудню и отдыхал до двух часов дня, а затем до поздней ночи занимался рисованием, так как послеобеденное время было самым "вдохновенным" отрезком суток. Вероятно, вдохновение не имеет расписания – во многих случаях гениальные идеи приходят в нерабочее время. Можно часами заниматься "ничегонеделанием" в ожидании креативного потока, чем частенько грешат творческие люди. Но у большинства из нас нет таких привилегий – поддержание любой рутины (особенно разгульной и беспечной) имеет свои финансовые и социальные условия.

Как выработать подходящую для вас рутину – другой вопрос. В противовес тем, кого рутина удручает, существует совершенно противоположный тип людей – те, кто использует рутину как инструмент увеличения продуктивности и достижения успеха. Если раньше мы пристально следили за тем, что читают и как выглядят успешные люди, теперь мы подражаем их образу жизни. Вбейте в поиск YouTube словосочетание 'daily routine' и вы найдете несметное количество видео, описывающих идеальный распорядок дня как обычных ютуберов, так и успешных бизнесменов. Несомненно, такие видео создаются в развлекательных целях, ведь наблюдать за чужими жизнями – привычка современного человека. Однако они также продают образ жизни успешного человека.

Чья-то рутина может послужить шаблоном для выстраивания собственной, главное – не гнаться за совершенством. Не переживайте, если нововведения приживаются тяжело. Привычки, составляющие рутину, формируются продолжительное время (не верьте правилу 21-го дня – это миф), ученые выявили, что внедрение самой простой привычки в среднем занимает 66 дней. Выберете, какие аспекты жизни стоит превратить в рутинный процесс, а какие – пустить на самотек. Это поможет найти баланс между рутиной и ощущением новизны.