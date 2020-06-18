Сегодня в практически любой центральной кофейне можно найти альтернативу коровьему молоку. Например, генеральный директор сети кофеен Starbucks Кевин Джонсон сообщил Bloomberg News, что с 2020 года в попытках уменьшить свой углеродный след Старбакс будет призывать покупателей перейти на растительное молоко.

Такой тренд прослеживается глобально. На полках супермаркетов стабильно стоят ряды овсяного, миндального и кокосового молока. Почему люди предпочитают растительное молоко? Есть ли смысл изменять своему обычному выбору? Растительное молоко более экологичное чем коровье? Какое молоко полезнее - коровье или растительное? Постараемся разобраться в этих вопросах с ведущим научным сотрудником Казахской академии питания и нутрициологом Аккумис Бериковной и старшим экспертом по ветеринарии и животноводству в Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО ООН) Эраном Райзманом (Eran Raizman).

Почему произошел переход от животного молока к растительному?

"За последние три десятилетия мировое производство молока увеличилось более чем на 59%, с 530 миллионов тонн в 1988 году до 843 миллионов тонн в 2018 году. Глобальное производство молока продолжает расти и по прогнозам прирост составит 53% к 2024 году," - сообщил Эран. Как ни странно, это можно приписать азиатским странам, в особенности Китаю. А во многих западных странах продажи коровьего молока, наоборот, постепенно падают. Например, четверть британцев (в основном, в возрасте 16-24) предпочитают молоко неживотного происхождения, а в прошлом году самый главный производитель молока в США Dean Foods объявил себя банкротом. Многие отказываются от, казалось бы, основного продукта питания из-за непереносимости лактозы, некоторые - из-за этических соображений, беспокойства за здоровье и экологию.

Почему многие не переносят коровье молоко?

Мы привыкли, что коровье молоко - это продукт первой необходимости. Однако, распространенность непереносимости молока, в частности сахара лактозы, среди населения (около 68% населения земного шара имеют такую неспособность, согласно исследованию медицинского журнала The Lancet) подсказывает, что оно не всегда присутствовало в нашей диете. “Лактозная непереносимость (или лактазная недостаточность) – состояние, когда организм не может свободно переваривать лактозу, содержащуюся в молоке и молочных продуктах,” - объяснила Аккумис. На ранних стадиях развития у ребенка вырабатывается фермент лактаза, который помогает расщепить лактозу в грудном молоке. Со временем этот фермент перестает вырабатываться и человек больше не имеет способность переваривать молоко, что приводит к его непереносимости.

Но степень непереносимости варьируется по всему миру: население Европы, Северной Америки и Ближнего Востока практически не имеет такой проблемы, так как у них фермент лактаза продолжает вырабатываться и во взрослой жизни, а жители Азии и Южной Америки наоборот, страдают от непереносимости больше всего. Ученые предполагают, что первыми употреблять коровье молоко стали ранние фермеры и скотоводы центральной и северной Европы, и примерно 6000-7500 лет назад. Вполне возможно поэтому коренное население этого региона эволюционно выработало способность переваривать молоко.

Интересно, что на территории Средней Азии также распространена непереносимость лактозы, хотя население этого региона было исторически кочевыми скотоводами. Предположительно, способность переваривать лактозу присутствует только у 25-32% казахского населения, у 11-30% таджикско-узбекского населения и у около 5% населения Монголии. Это может быть связано с тем, что эти народы в основном употребляли ферментированное молоко, в котором процент лактозы невелик.

Аккумис определила основные симптомы лактозной непереносимости: “Возможно, у вас есть лактозная непереносимость, если вы после потребления молока и молочных продуктов наблюдаете у себя вздутие живота и спазмы, диарею, скопление газов и тошноту (симптомы у взрослых при непереносимости лактозы обычно появляются после того, как они начинают потреблять больше 250–350 мл молока)”, - и посоветовала пройти дальнейшее обследование при их наличии. “При подтверждении диагноза следует исключить из рациона лактозу (молочные продукты) и принимать фермент лактазу. Но надо отличать лактозную непереносимость и аллергию на белки коровьего молока, которая чаще возникает у детей,” - отметила нутрициолог.

Некоторые считают, что прием молока в пищу вызывает акне. Аккумис изложила основные возможные причины: “Некоторые теории связывают это с искусственными гормоносодержащими добавками, другие - с взаимодействием природных гормонов молока с нашими гормонами, третьи - с нарушением уровня инсулина при комбинировании молока с быстроусвояемыми углеводами, что запускает механизм развития акне. Кроме того, развитие акне может быть спровоцировано опять же лактозной непереносимостью или аллергией на молоко.” Все же единого мнения по этому поводу еще нет.

Экологический вопрос

Также считается, что молочная и животноводческая индустрия может быть пагубной для окружающей среды. Подробнее об этом нам рассказал эксперт по животноводству ФАО ООН Эран Райзман.

“Сектор животноводства - это глобальный стрессор многих экосистем, так как он требует немалого количества природных ресурсов и играет значительную роль в глобальных выбросах парниковых газов - данная индустрия составляет около 14% от общего объема выбросов парниковых газов. Два важных фактора - газ метан, производимый путем энтеральной ферментации и хранения навоза, и закись азота, образующаяся в результате хранения навоза и использования органических/неорганических удобрений. Метан и закись азота оказывают воздействие на глобальное потепление в 28 раз и в 265 раз, соответветственно, выше, чем диоксид углерода. Важно отметить, что 45% сектора составляют производство и переработка корма для скота,” - объяснил Эран.

Эран также подчеркнул, что отходы животноводства, особенно в интенсивных условиях, создают серьезную экологическую проблему не только из-за изменения климата, но и из-за риска загрязнения водосборов бактериями, наносящим вред здоровью человека. Он объяснил, что молочная индустрия пережила глобальный бум и стали очень распространены мегафермы, не соблюдающие экологические нормы и расположенные в засушливых районах. Они подвергают окружающую среду нерегулируемым загрязнениям.

С другой стороны, глобальное население не может полностью отказаться от молочной продукции по многим причинам. Одна из них - социально-экономическая. “Приблизительно 150 миллионов домашних хозяйств по всему миру занимаются производством молока. Развитие молочной промышленности является устойчивым инструментом для достижения экономического роста, продовольственной безопасности и сокращения бедности. Эта индустрия создает рабочие места и возможности для женщин, обеспечивает финансовую стабильность и социальное положение. Впрочем, хотя молочный сектор и имеет такой важный экономический вклад, это морально безответственно игнорировать его воздействие на окружающую среду, особенно на изменение климата, и, следовательно, его нельзя измерить в денежном выражении,” - сказал Эран. Именно поэтому мы должны вкладывать в устойчивое и ответственное ведение молочного скотоводства.

Считается, что растительное молоко более экологически устойчивое. И хотя перепроизводство растительного молока также имеет негативное влияние на экологию, (например, производство соевого молока использует много земельных ресурсов, миндального - водных ресурсов, а также оно предположительно вредит пчеловодству), оно не сравнится с влиянием молочной индустрии. "Производство коровьего молока выбрасывает в три раза больше углерода, чем соевое, овсяное и рисовое, и в четыре раза больше, чем миндальное молоко. Также молочная индустрия занимает более чем в 9 раз больше земли, чем овсяное и соевое молоко, и в 18 раз больше, чем миндальное молоко (это учитывая, что 60% энергии в животноводстве приходится на производство кормов для скота)," - объяснил эксперт. Поэтому, однозначно, растительное молоко намного более экологично по сравнению с коровьим.

Чем полезно коровье молоко?

Последние десятилетия были богаты на исследования о пользе и вреде коровьего молока для человеческого организма. Некоторые приверженцы веганской диеты приписывают коровьему молоку отрицательные свойства и подкрепляют свои утверждения отдельными исследованиями, которые предполагают, что коровье молоко способствует развитию остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний, диабету и повышенному риску перелома костей. Однако, недавние исследования подсказывают что, в основном, умеренное потребление коровьего молока не ассоциируется с вышеперечисленными болезнями, и даже могут улучшить состояние здоровья в некоторых случаях.

Не согласна с утверждениями о вреде и нутрициолог. “Давайте начнем с того, что коровье молоко - это, в первую очередь, полноценные белки. Их еще называют высококачественными белками, так как они содержат все незаменимые аминокислоты в количествах, необходимых нашему организму. Источники полноценных белков - это в подавляющем большинстве продукты животного происхождения: яйца, молоко, сыр, йогурт, мясо, рыба, птица. Пожалуй, единственными исключением является соя – продукт растительного происхождения, который имеет в своем составе все незаменимые аминокислоты. Все остальные растительные продукты содержат неполноценные белки или, по-другому, белки низкого качества. Кроме того, усвояемость белков животного происхождения, в том числе молока, очень высока, около 90-99 %, а растительных белков - на порядок меньше. Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (The Food and Drug Administration) даже определяет молочный белок казеин как стандарт для сравнения качества белков. То есть, если тестируемый белок имеет качество лучше или равное казеину, то 45-50 граммов такого белка удовлетворят суточную потребность в нем. Таким образом, потребление молочных белков особенно важно для растущего организма, то есть детей и подростков. Молоко также источник витаминов витаминов В2, В6, В12, А, Д, кальция, фосфора, калия и других полезных веществ. Это делает молоко важным продуктом, особенно для детей,” - разъяснила Аккумис.

Чем полезно растительное молоко?

Растительное молоко - это напиток, обычно получаемый путем перемалывания и процеживания растительных ингредиентов и воды. По виду и по текстуре оно обычно похоже на животное. Аккумис акцентировала внимание на соевом молоке, которое является полноценной заменой натуральному молоку. Однако следует помнить, что соя также может вызывать пищевую аллергию. Следующим растительным молоком с достаточным количеством питательных ценностей является овсяное молоко. Оно содержит около 3г белка на чашку и около 100-120 ккал. Тогда как, остальные виды молока практически не содержат клетчатки, овсяное молоко содержит остаточное ее количество. Кокосовое молоко является очень калорийным - одна чашка промышленно-приготовленного кокосового молока содержит 445 ккал и 48 г. жиров. А миндальное молоко бедно белками в отличие от миндаля в чистом виде. Хотя оно содержит витамины А, Д, Е, мононенасыщенные жирные кислоты, производители часто дополнительно обогащают миндальное молоко витаминами и минералами из-за их малого количество. На первый взгляд коровье и миндальное молоко содержат одинаковое количество кальция, но в последнем случае он добавлен в виде карбоната кальция, который усваивается хуже, чем натуральный.

Аккумис предупреждает, что при выборе растительного молока нужно помнить о том, что промышленно-приготовленные его виды зачастую содержат большое количество добавленного сахара (около 16 г на чашку). Это влечет не только высокую калорийность, но и другие негативные эффекты потребления сахара. Поэтому с этой точки зрения, лучшим вариантом будет растительное молоко домашнего приготовления. Нутрициолог также сказала, что даже если растительное молоко дополнительно обогащается витаминами и минералами, по получаемой пользе это вовсе не равнозначно тому, как если бы вы съели цельнозерновую овсянку или миндаль.

Есть ли единогласный ответ на вопрос: какое молоко лучше?

Все же однозначного ответа нет. Согласно Harvard Health Publishing выбор зависит от индивидуальных предпочтений. Если смотреть с точки зрения питательной ценности, то промышленно произведенное растительное молоко уступает коровьему. Но для людей с лактозной непереносимостью, вегетарианцев и веганов - это хорошая альтернатива. Аккумис Бериковна советует внимательно читать этикетку при выборе готового продукта и тщательно планировать рацион. С экологической точки зрения, молочная индустрия значительнее загрязняет окружающую среду по сравнению с индустрией растительного молока. Конечно, если вы покупаете молоко у местной маленькой фермы, то экологический след становится относительно меньше. Но в конечном счете с развитием этой фермы будет расти и негативное влияние на окружающую среду. Поэтому Эран Райзман считает, что, в целом, национальная молочная промышленность должна стремиться к более эффективной и экологически чистой деятельности. Таким образом она не только обеспечит средства к существованию, экономический рост и питательными продуктами питания, но также позаботится о сохранении здоровой среды для будущих поколений.