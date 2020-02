\"Старость - это болезнь\": что делается уже сейчас, чтобы обратить время вспять?

До недавних пор наука по изучению и противодействию старению считалась псевдонаукой, но сегодня этот факт вполне эффективно оспаривается. Одним из ученых, продвигающим научные исследования по профилактике старения, является Дэвид Синклер, профессор департамента генетики и один из директоров в центре, изучающем биологию старения в Гарвардской медицинской школе. Дэвид утверждает, что старение, также как рак и диабет, является заболеванием и твердо верит в возможность оттянуть время старения на долгие годы. Речь идет не только о предотвращении визуальных признаков старения, но и о внутренних изменениях организма. Он частый гость популярных программ и подкастов, а недавно Дэвид участвовал в AMA (Ask Me Anything) на социальной платформе Reddit, где известные личности отвечают на вопросы от пользователей сети. Разберем некоторые из тем, затронутых на AMA.

В чем заключается механизм старения?

Долгое время не были известны причины старения. Ученые 1950-х предполагали, что старение происходит из-за исчерпывания генетической информации (ее мутации), которое приводит к ухудшению деятельности клеток. Однако, по словам Дэвида, старение действительно вызвано потерей информации, но не генетической, а эпигенетической. Для упрощения, можно представить, что гены - это компьютер, а эпигены - программное обеспечение. Эпигены решают как гены будут работать. И организм устроен так, что эпигенетическая информация, в отличии от генетической, имеет свойство деградировать с течением времени. То есть эпигенетические изменения приводят к превращению молодых клеток в старые. Дэвид признал эпигены виновниками старения, и, по его мнению, если бы был способ устранить деградацию эпигенов, то теоретически можно предотвратить и старение.

Какие технологии сейчас существуют для замедления этого процесса?

Официальных препаратов от старения нет, но такие компании как Life Biosciences, образованная Синклером, и AgeX Therapeutics, работают над этим. Прошлым летом группой ученых были опубликованы результаты исследования, в котором они смогли восстановить зрение у мыши в возрасте с глаукомой и вернуть здоровую функцию старых клеток. Такой результат был достигнут с помощью частичного клеточного репрограммирования, что обратило вспять эпигенетические изменения. Это исследование позволяет предположить, что такое же репрограммирование возможно и для человека. Помимо этого, Дэвид проводил обширное исследование по ресвератролу, молекуле с “чудодейственными эффектами”, таким как уменьшение веса, понижение сахара в крови и увеличение продолжительности жизни. Однако клинических исследований с использованием ресвератрола на людях не проводилось. Еще одна молекула NMN (никотинамид мононуклеотид), которую Дэвид изучал, присутствует во всех живых клетках и стимулирует выработку NAD+ (никотинамид аденин динуклеотид). NAD+ регулирует митохондрии, которые являются источниками энергии для клеток. Дэвид назвал молекулу NMN “фонтаном молодости” и на данный момент она проходит через первую фазу клинического исследования.

Однако, по словам Дэвида, главным препятствием к вечной молодости на данный момент является нехватка инвестиций. Вопреки убеждениям ученого, старение не является официальным заболеванием, поэтому фармацевтические компании не могут производить лекарства, которые бы лечили именно старение. Зато бывают удачные совпадения, как например метформин, который имеет свойства замедлять старение, но был обнаружен при разработке препарата для лечения диабета.

Какие изменения сделал Дэвид в своей жизни для замедления старения?

Сам ученый придерживается строгого режима, и использует препараты, которые еще не были официально признаны как омолаживающие. Однако, ученый подчеркивает, что он не доктор, поэтому не даёт рекомендации по дозировке или бренду препаратов, которые он принимает. Он поделился своим режимом:

“Я стал правильно питаться после 20 лет - придерживался Окинавской диеты пока не появились дети в семье, затем после 30 лет стал принимать ресвератрол.”

Десятки лет исследований показывают, что ограничение калорий увеличивает продолжительность жизни и уменьшает смертность за счет резервации ресурсов организма. Поэтому, Дэвид является большим поклонником голодания. Также, он принимает NMN - бустер вещества NAD+. А по мнению Дэвида, NAD+ может быть использовано для имитации эффектов голодания без самого акта.

“После сорока начал принимать NMN и метформин, а также перестал есть сладкое. А после пятидесяти серьезно подошел к интервальному голоданию. Я убежден, что голодание является одним из главных путей к более долгой жизни. Мой совет для молодежи - придерживайтесь интервального голодания, занимайтесь спортом и следите за гигиеной сна», - сказал ученый.

Означает ли это, что в будущем никто не будет стареть?

Несмотря на привлекательность идеи вечной молодости, многие геронтологи (ученые, изучающие старение) сталкиваются с критицизмом как со стороны коллег, так и со стороны публики. Ведь если старение - это не естественный процесс, то почему у каждого вида живых существ имеется определенная продолжительность жизни? Это поддерживает теория "запрограммированного старения", которая утверждает, что старение и смерть - это неизбежная генетическая программа. Также, недостаток успешных клинических испытаний по препаратам от старения подрывает репутацию геронтологов.

А весь ажиотаж вокруг личности Дэвида Синклера, его исследований и предпринимательских способностях немного не сходится с классическими представлениями о академиках и возможно вызывает недоверие. Например, в 2004 году Дэвид создал свою фармацевтическую компанию Sirtris Pharmaceuticals для клинических исследований препарата на основе ресвератрола. Но позитивные эффекты ресвератрола так и не были доказаны другими исследователями, а компания Дэвида, проданная фарм-гиганту GlaxoSmithKline, была закрыта через 5 лет после приобретения. Синклер также написал книгу “Продолжительность жизни: почему мы стареем и почему это делать необязательно”, которая вышла в сентябре 2019 года. Возможно, вышедшая книга послужила пиаром для его конгломерата Life Biosciences, который нуждается в финансировании. Каждая дочерняя компания Life Biosciences занимается определенными проблемами, такими как эпигенетические изменения и функции митохондрии. Но выпускать препараты против старения они все равно не смогут, пока старение не будет признано излечимым заболеванием, и агентства, как американское FDA (Food and Drug Administration) не одобрят эффективность и побочные эффекты таких лекарств. Поэтому, еще пока рано говорить об обращении вспять наших биологических часов.