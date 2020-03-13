Психолог, психиатр или психотерапевт: в чем разница?

Вместе с практикующим психологом Анастасией Стеблянко мы решили разобраться в различиях между психологами, психотерапевтами и психиатрами. Чем именно занимаются каждый из специалистов и к кому идти в том или ином случае?

Кто такие психиатры?

Психиатр – это врач, у которого есть высшее медицинское образование. Психиатры могут выписывать медикаменты и работать с органическими патологиями мозга и нервной системы. Например, они могут прописывать лекарственное лечение при шизофрении, когда у человека возникают галлюцинации в связи с тем, что в головном мозгу нейроны неправильно передают сигналы, прописывать антидепрессанты. Психологи или психотерапевты без медицинского образования этого делать не могут.

Чем занимаются психологи?

Психолог – не врач, а человек с психолого-педагогическим образованием, у него нет прав на то, чтобы лечить человека медикаментами. Но он способен помогать педагогическими способами. Что это значит? Психолог при помощи специальных словесных приемов может помочь человеку справится с определенной жизненной ситуацией или эмоциональным состоянием. Выделяют несколько крупных школ психологии: школа психоаналитической терапии, гештальт-терапии и бихевиоральная школа. Они разделяются подходами к лечению. Стоит заметить, что психолог работает только со здоровыми людьми. Если он замечает, что состояние пациента может быть связано с нарушением в работе мозга или нервной системы в целом у пациента, то он обязан направить человека к психиатру либо невропатологу. Иногда психиатр и психолог работают в паре. Психиатр может прописать медикаменты, а психолог помогает закреплять результат, либо помогает поддерживать состояние человека в ремиссии. При этом, не все психологи – практики, некоторые из них – исследователи и не лечат людей. Практикующих психологов также могут называть психотерапевтами. Путаница здесь из-за того, что слово “психотерапевт” на Западе используется для обозначения “психолога”.

Чем отличаются психотерапевты и психоаналитики?

У нас различают два вида психотерапевтов – без медицинского образования и с медицинским образованием. Когда психиатры решают перейти на психотерапию и перестать работать с патологиями, так они становятся психотерапевтами и работают исключительно с психически здоровыми людьми. Люди с базовым психологическим образованием, которые прошли дополнительное обучение по тому или иному виду психотерапии, тоже могут называться психотерапевтами.

Психотерапевт без медицинского образования – это психолог с дополнительным образованием, который владеет глубокими психологическими приемами и получил образование, связанное с пониманием неврологических организменных процессов. Такой специалист обязан владеть приемами, которые воздействуют на психику человека. Так или иначе, психотерапевт, тот же психолог и он не может выписывать медикаментозные препараты пациенту.

Психоаналитик – это психолог или психотерапевт, который владеет психоаналитическими приемами, то есть человек специализирующийся на приемах школы психоанализа. Такой метод примечателен тем, что длится он может десятки лет, это одна из самых длительных терапий. Например, бихевиоральная терапия нацелена на освоение поведенческих приемов длится может всего несколько сеансов. Гештальт-терапия длится более десятка часов (сеансов), так как используется для того, чтобы научить человека совершать осознанный выбор.

К какому специалисту обращаться?

Здесь важно определить, когда человеку нужно идти к врачу, а когда к психологу. Если вы страдает от определенные ситуации, которые доставляют неудобства, вызывают дискомфорт в жизни, но не мешают функционировать и вести обычную жизнь, тогда нужно идти к психологу. Он научит смотреть на ситуации по-разному, принимать либо разделять ответственность, разрешать ситуации. Часто позиция психолога – позиция человека со стороны, а прием у психолога – разговор с человеком извне, который может помочь объективно посмотреть на ситуацию, в которой находится его пациент. Смысл в том, чтобы помочь человеку справляться с ситуацией самостоятельно. Если вас преследуют психологические состояния, с которыми нормальное существование становится невозможным - например, преследуют мысли о самоповреждении, галлюцинации или зависимость, в таком случае необходимо отправиться к психиатру – к нему направляют обычно психологи либо невропатологи.

Также существуют специалисты, которые не имеют психологического образования, а прошли курсы, но все же ведут приемы. Про качество работы здесь трудно говорить, высшее образование в плане психологической консультации дает очень важную базу, знания нормальной физиологии, функционирования психики, способность разделять норму от патологии. Поэтому при выборе человека для психологической консультации обращайте внимание на образование специалиста. У психолога либо психотерапевта должен быть диплом о высшем психологическом образовании, у психиатра – медицинское образование. Некоторые получают магистратуру, не имея диплома бакалавра психологических наук, чего тоже недостаточно.