Менструальная чаша (капа или колпачок) - это небольшая емкость, помещаемая во влагалище для сбора менструальных выделений. Она считается одним из наиболее удобных и экологичных средств интимной гигиены доступных на рынке.

Хотя в Казахстане менструальные чаши еще не сильно популярны, во многих странах их можно приобрести в аптеках и больших сетевых супермаркетах так же, как тампоны и прокладки. Чаши запустили в массовое производство в конце девяностых и начале нулевых, популярность они обрели на Западе к середине десятых, затем постепенно стали “просачиваться” на рынок СНГ. Но первый дизайн менструальной чаши был запатентован еще в 1937 году, тогда их изготавливали из латекса, сейчас в основном - из медицинского силикона.

Изначально к менструальным чашам относились с тем же скепсисом, что и к санитарным прокладкам, которые начали производить компании Johnson & Johnson и Hartmann в конце девятнадцатого века. Сейчас современная женщина не может представить свою жизнь без прокладок и тампонов. Вероятно, так же дело будет обстоять и с менструальными чашами.

Как устроена менструальная капа?

Она представляет собой конусообразную чашу, изготовленную из медицинского силикона или термопластичного эластомера. Некоторые производители используют латекс, однако такой материал может вызвать аллергию. У основания обычно имеется небольшой “хвостик” или кольцо для захвата чаши, которое помогает вынуть ее после использования. В отличие от тампонов, которые впитывают выделения, чаша собирает их. В среднем ее объем составляет от 25 до 30 миллилитров (некоторые производители сравнивают объем одной чаши с тремя тампонами размера super) - этой емкости должно быть достаточно для нормальных месячных. Как правило, объем нормальных менструальных выделений составляет менее 60 мл, большее количество считается обильным. Производители рекомендуют опорожнять чашу не менее одного раза в 12 часов.

Плюсы менструальных чаш

Во многих западных странах действует “налог на тампоны”, по которому средства женской гигиены облагаются значительным НДС. Поэтому ежемесячные траты на средства гигиены могут быть значительными. В Казахстане средства личной гигиены не выделяют повышенным НДС, и расходы на них могут показаться несущественными. Однако, в долгосрочной перспективе менструальные чаши выгоднее тампонов и прокладок - чаша многоразовая, может прослужить до пяти лет. За счет этого менструальные чаши еще и экологичны.

Менструальные выделения остаются внутри влагалища и не вступают в контакт с воздухом, благодаря чему исключается неприятный запах, который присутствует из-за тампонов и прокладок. Использование последних нередко приводит к сухости или прению, что не беспокоит пользователей чаш. Правильно подобранная чаша не протекает даже при активных физических нагрузках и плавании. А большой объем позволяет очищать ее всего раз в 12 часов.

Минусы менструальных чаш

Введение чаши внутрь покажется пугающим процессом, особенно тем, кто никогда не пользовался тампонами, и гемофобам (людям с боязнью вида крови). Нужно приспособиться и привыкнуть к ощущению инородного предмета в теле, что может занять пару менструальных циклов. Новички изредка жалуются на ощущения тяжести и давления в нижней части живота, которые утихают с течением времени. Однако, все зависит от индивидуальной физиологии - некоторые не чувствуют чашу уже при первом применении.

Порой опорожнение чаши может быть неудобным. Для ее извлечения и опорожнения в общественных местах необходим доступ к чистой воде. Чтобы избежать неловких ситуаций, чашу рекомендуют менять дома: утром и вечером. После каждого опорожнения чашу следует помыть мягким мылом. Два раза во время каждого цикла ее также нужно прокипятить - перед началом месячных (чтобы гарантировать стерильность чаши перед первым введением) и после их окончания (чтобы избавиться от остатков выделений и бактерий).

Какую чашу выбрать?

Производителей менструальных чаш огромное количество. Для сравнения менструальных чаш можно воспользоваться зарубежными сайтами Menstrual Cup Reviews, Put a cup in it и российским аналогом Cup4You (тут представлено меньше брендов). Подбирают капу отталкиваясь от возраста, наличия детей, тонуса тазовых мышц, длины вагинального канала и наличия аллергии на латекс или резину (лучше выбирать чаши из медицинского силикона - он гипоаллергенный). Нерожавшим молодым девушкам с коротким вагинальным каналом лучше всего подойдут маленькие, короткие чаши. Отсутствие каких-либо половых контактов - не противопоказание к использованию чаши. Девственницам нужно выбрать чашу нулевого размера и попробовать вводить ее с лубрикантом на водной основе. Если чаша вызывает дискомфорт, стоит повременить.

Если вы сомневаетесь в выборе, проконсультируйтесь с вашим гинекологом. Врач также подскажет, стоит ли переходить на менструальную чашу при использовании внутриматочного контрацептива, эндометриозе, вагинизме и других гинекологических заболеваниях.

Существует несколько методов введения чаши. Перед применением ознакомьтесь с видео-инструкциями, которые можно найти на официальных сайтах производителей, ведь наглядная инструкция понятнее словесной.

Organicup (Размер А) OrganiCup немного меньше и короче классических чаш, выпускается в трех размерах и сделана из мягкого силикона. На сайте вы найдете подробный гид по введению и извлечению чаши. "Хвостик" достаточно длинный, его можно подрезать под комфортную для вас длину.

Fun Cup набор Fun Factory - известный производитель секс-игрушек, отличающихся отменным качеством используемых материалов и эстетичным дизайном. Их менструальные чаши - не исключение. Форма капы не классическая конусообразная, а изогнутая, вторящая контуру влагалища. У основания отсутствует "хвостик" и кольцо для захвата - для извлечения нужно держаться за изогнутый кончик чаши. Это найдут удобным девушки с повышенной чувствительностью к трению. Набор состоит из чаш двух размеров розового и синего цвета. Так вы можете найти наиболее подходящий для вас объем.

DivaCup (Модель 1) Diva International - один из первых производителей менструальных чаш. Их капы сделаны из прозрачного медицинского силикона. Так как эта чаша вытянутой формы, она подойдет тем, у кого шейка матки расположена глубоко. Производитель советует менять капу на новую каждые 12 месяцев, но многие пользователи пользуются чашей дольше положенного срока.

Lunette (Модель 1 для легких и нормальных выделений) Чаша Lunette финляндского производства гибкая, но не самая мягкая и может вызывать дискомфорт у девушек с хорошим тонусом мышц таза. Она выпускается в двух размерах и в большом ассортименте цветов.

Intimina Lily Cup (Размер A) Lily Cup сделана из медицинского силикона и такой же продолговатой формы, как и DivaCup. У этого производителя можно приобрести компактную, складывающуюся чашу с контейнером, которую удобно носить с собой.

Masmi Cup (Размер S) Masmi Cup сделана из гипоаллергенного термопластического эластомера медицинского класса. Производитель утверждает, что срок службы этой чаши до 10 лет.