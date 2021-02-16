Айгерим Исаева и Айгерим Жексембинова, 28 лет и 27 лет

Синхронное плавание

Мастера спорта Международного класса, абсолютные чемпионки РК, чемпионки Азии, бронзовые призерки Азиатских игр, финалистки чемпионатов мира. Айгерим Исаева - действующая спортсменка сборной РК, состоит в основном микст-дуэте страны, Айгерим Жексембинова - участница лондонской Олимпиады.

Про приход в синхронное плавание

А. Жексембинова: В детстве у меня был хронический тонзиллит. Я постоянно болела, казалось, что вода только усугубит проблему. И все же я попробовала - секция синхронного плавания была бесплатной. Я начала заниматься в 7 лет и застряла в спорте лет на 16 (до 2015 года) - это затягивает. Со временем ты начинаешь показывать результаты, перед тобой открываются перспективы.

А. Исаева: Я начала заниматься чуть позже - с 10 лет. После неприятного инцидента, когда я и мои сестры чуть не утонули, родителями было решено отдать нас на плавание. В это время в школу пришла тренер, которая делала набор детей на синхронное плавание. Мы прошли отбор и все завертелось - в этом спорте я по сей день. Мы с Айгерим долгое время состояли в одной команде, потом она ушла в декрет. Теперь я - в микст-дуэте с мальчиком. Это новая программа. Мир только-только принимает мужчин в этом виде спорте - раньше их не было. Половое разнообразие делает синхронное плавание более интересным.

Про совмещение спорта и академической жизни

А. Жексембинова: Сложно совмещать большой спорт с обычной школой - посещаемость была чуть ли ни нулевая. Мы с Айгерим обе закончили республиканскую школу-интернат для одаренных в спорте детей, а после ушли в Академию спорта и туризма. В спортивной школе подстраиваются под твои тренировки, поездки. Есть субботние уроки, где ты можешь сдавать то, что пропустил за неделю.

А. Исаева: Возможно в других видах спорта еще можно совмещать тренировки и учебу. Знаю ватерполистов, которые учатся в МАБе. У нас это было невозможно - тренировки занимали по 8-10 часов в день. Они начинались в 6:45 утра, мы плавали до 9 утра, потом занимались в зале до 10. Затем были час-полтора, чтобы пообедать и восстановиться, и сразу начиналась вторая тренировка, заканчивающаяся в 5-6 часов вечера. По факту, спорт занимал до 12 часов в день, 6 дней в неделю. Только субботний вечер и воскресенье были у нас свободными. Соответственно, вписать учебу в график было нереально. Сейчас у меня более или менее расслабленные тренировки, потому что я состою в микст-дуэте. Мой партнер тренируется всего два года, мой уровень мастерства намного выше. Я могу позволить себе расслабиться, пока он подтягивается до моего уровня. Повзрослев, ты можешь договариваться с тренером, находить компромиссы, самостоятельно регулировать свой график.

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Про стандарты внешности в синхронном плавании

А. Исаева: У нас все было очень строго. Если девушка склонна к полноте, ее сажали на диету, оставляли без ужина. За этим строго следила тренер. Мы привыкли контролировать свой вес, чтобы соответствовать большинству девочек в команде. В команде в основном были высокие, стройные девушки. Лишние килограммы в воде ощущаются совсем иначе, чем на суше. Поправился на один килограмм, а в воде кажется, что на пять. Поднять свои ноги руками крайне тяжело. Поправляться и самому не хочется.

Наш спорт дает отличное от других водных видов спорта мышечное развитие. Работа - на статику, мышцы становятся длинными. Даже плечи больше тонкие, чем мускулистые. Ноги сильно не качаем, иначе они становятся тяжелыми. Еще обязательно должны быть тонкие кости, особенно на ногах. Конечно, бывают синхронистки покрупнее, но щиколотки у них тонкие, а голень - высокая. Важную роль играет не столько вес, сколько строение ног. Поэтому тела синхронисток стройные, красивые, в тонусе.

А. Жексембинова: Рост тоже играет большую роль. Я всегда была ниже остальных сантиметров на восемь - это приличная разница. Тем, кто меньше ростом, приходится усерднее работать, чтобы разница в длине ног не ощущалась.

Про препятствия и роль тренера

А. Жексембинова: Я несколько раз уходила из спорта. В первый раз на полтора года после достижения своей детской цели - участия на Олимпиаде в Лондоне, второй раз - через некоторое время после выступления на Спартакиаде и на чемпионате мира в 2015 году в Казани. Планировала и дальше продолжать спортивную карьеру, но не получилось из-за конфликта с тренерами. Думаю, тренер в первую очередь должен быть грамотным психологом. Он должен оказать психологическую поддержку команде перед такими большими соревнованиями, как чемпионат мира или Олимпийские игры. На спортсменов оказывается сильное моральное давление, они чувствуют огромную ответственность. После таких переживаний важен отдых. Вернувшись в спорт в первый раз, у меня были горящие глаза - мне этого не хватало. Когда вернулась во второй раз, этих ощущений уже не испытала. У меня уже были дети. После родов все ощущается иначе.

Я поняла, что устала. Тяжело беспрерывно тренироваться на протяжении 16 лет. Это не только тренировки и соревнования, но и подготовка к ним - сборы по три недели. Спортсмены проводят мало времени дома. Мне захотелось попробовать себя в другой сфере. Сейчас я уже не хочу выступать как спортсменка - нет ни желания, ни физических данных. Ведь от желания зависит очень многое. Иначе ты не можешь выдержать такие нагрузки и посвятить этому столько времени.

А. Исаева: Отношения с тренером иногда становятся препятствием в спорте. Тренер должен оказывать морально-психологическую поддержку. Если человек прозанимался 10-15 лет, это еще не значит, что он может тренировать других. Тренер должен быть образованным, пройти обучение в Академии, ведь тренерство - это работа с психикой ребенка.

С уходом и возвращением в спорт у меня та же история, что и у Айгерим. Когда мы бросали, были сильно морально и физически измотанными. Наш вид спорта считается самым сложным с точки зрения координации. Представьте, крутиться винтом под водой вниз головой, двигая только руками. Сначала изнашиваются физические резервы, а затем подходит и моральный кризис, и ты не выдерживаешь. Но после отдыха, времени с друзьями и близкими, понимаешь, что тебе надоела обычная жизнь, хочется вернуться обратно в спорт. Я вернулась в начале 2018 года и пока не планирую уходить.

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Про любимые аспекты спорта

А. Жексембинова: Я обожаю выступления. Огромное удовольствие получить результат, который свидетельствует о том, как ты тренировался и готовился к соревнованиям. Когда ты, представляя свою страну, получаешь почетные места, слышишь гимн, происходит выброс эндорфинов и просыпаются патриотичные чувства. Это ни с чем не сравнимые ощущения. Вне спорта нет этого кайфа и адреналина. Спорт воспитывает характер, терпение, тело, командный дух, выносливость и дисциплину. В спорте присутствует какой-то порядок, который ты потом переносишь в обычную жизнь. Мой муж часто смеется: "Твой спортивный характер меня уже бесит. Если ты поставила цель, умрешь, но добьешься своего".

В спорте многие вещи под запретом. Ты не можешь пойти на какое-то мероприятие или позволить себе сладкое, если сидишь на диете. Но когда тебе это позволяется, то получаешь тройное удовольствие. Начинаешь ценить сущие мелочи. Помню, как после соревнований (мы заняли нужное место), нам разрешили хорошо поесть. Мы ели всю ночь, все, что только можно.

А. Исаева: Спорт дал уверенность в себе и воспитал силу воли. Ты проходишь через испытания и учишься адаптироваться. Спортсмены намного сильнее обычных людей. Мы неосознанно разделяем людей на обычных и спортсменов, как в Гарри Поттере - волшебники и маглы. Это может показаться высокомерным, но нет - мы действительно ведем совсем иную жизнь. Еще я люблю ощущения после тренировки. Помню, как после долгого перерыва шли с тренировки уставшие настолько, что не было сил вообще ни на что. Но понимали - вот чего нам не хватало - чувства выполненного долга.

Спорт - это самореализация. Но под давлением это плохо ощущается - нас воспитывали тренеры советской закалки. Я, Айгерим и две другие девочки из нашей команды основали школу по синхронному плаванию для того, чтобы продвигать это направление и помогать способным детям из разных слоев общества достигать спортивных высот - дать современным детям возможность реализоваться.

Карина Ибрагимова, 24 года

Бокс

Бронзовый призёр чемпионата мира, финалистка Казахстана, чемпионка Казахстана и победитель международных турниров класса А.

Про то, как начала заниматься боксом

Я начала заниматься спортом в 12 лет. На протяжении трех лет это был кикбоксинг, потом я поступила в колледж и планировала оставить спорт. Через полгода перерыва папа посоветовал попробовать бокс - его друг был тренером. Они говорили мне каждый день: "Иди на бокс, это олимпийский вид спорта". Я решилась, только чтобы они от меня отстали. Через неделю после первой тренировки у меня был турнир, где я заняла третье место. Подумала тогда, что должна и могу стать первой. Меня настолько затянуло, что в боксе я по сей день.

Про отношение родителей к выбранному виду спорта

Изначально отец хотел, чтобы я пошла на футбол, но кикбоксинг и бокс его тоже устраивали. Он смотрит каждый мой бой. Мама же не разрешала мне ходить на секцию по кикбоксингу. Она считала, что это опасный вид спорта, и всегда хотела, чтобы мы с сестрой пели, танцевали и занимались женскими видами спорта. Для того, чтобы ходить на занятия по боксу, после тренировок я оставалась ночевать у бабушки, иначе бы мама узнала. В преддверии соревнований я ей призналась, и она меня поддержала. С тех пор она не возражает, правда, бои смотрит редко - боится за меня. Последний раз она смотрела чемпионат Казахстана.

Про гендерные различия в боксе

В кикбоксинге половина секции состояла из девочек, особой разницы не было. Мне казалось, что это нормально. Но когда я пришла в бокс, в зале были одни парни. Сначала мне было неловко, к тому же, я не самый социальный человек - было тяжело найти с ними контакт. Первое время я даже не заходила в зал без своего тренера. Тренироваться с парнями сложно и морально, и физически. Девушки физически слабее, а нагрузка у всех одинаковая. Но привыкаешь ко всему, я даже увеличила нагрузку - тренировалась два раза в день, а мальчики - только один. На тот момент я училась строительству автомобильных дорог и аэродромов в колледже, поэтому помимо физических нагрузок, на мне было бремя учебы. У меня получилось совмещать спорт и учебу, колледж я закончила с красным дипломом. Но времени на что-то другое у меня не оставалось. Было тяжело, но я справилась благодаря любви к спорту и желанию побеждать. У меня сильный соревновательный дух. Парни в моей команде часто ломались, пропускали тренировки, у меня такой привилегии не было.

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Про загруженный график

Свободного времени у меня мало даже сейчас. Из-за постоянных тренировок и сборов мы бываем дома два-три дня от силы, живем на спортивных базах со строгим режимом, с родителями видимся редко. Свободное время стараюсь проводить с родными и близкими, потому что время идет, а родители не молодеют. Если ты вошел в большой спорт, готовься чем-то жертвовать. Я жертвовала своей личной жизнью и временем. В школе и колледже часто пропускала какие-то мероприятия и собрания сверстников из-за тренировок и режима, который нужно соблюдать. Возможно поэтому я, в основном, дружу со спортсменами. Друзья из колледжа и школы живут другой жизнью. Но я сама выбрала этот путь. Конечно, в любой момент можно отказаться от всего под предлогом, что хочешь жить как обычные люди. Но спортсмены защищают честь Казахстана, поднимают флаг, они - герои нашей страны.

Про влияние спорта на тело и здоровье

Мне никогда не верят, что я занимаюсь боксом. Даже когда приезжаю на соревнования, меня принимают за волейболистку, танцовщицу, пловчиху. Говорят: “Ты занимаешься боксом? Не похожа на боксерку!”. Я отвечаю: “А как в вашем понимании выглядят боксерки?”. В ответ слышу: “Ну они здоровые, крупные, лица у них страшные”. Это стереотип. Да, у некоторых девушек мышцы более выражены, но это генетика. Не будь они спортсменками, у них было бы такое же строение тела. Меня эти стереотипы не раздражают. Я понимаю, что не все люди осознают, что девушка-боксер может быть женственной.

Любительски-профессиональным боксом занимаются до 40 лет (недавно лимит передвинули до 41 года). За границей есть много спортсменок этого возраста. Моей сопернице из Финляндии как раз 41 год. Я бы никогда не угадала ее возраст. Она в идеальной физической форме и тренируется на уровне 18-летних.

Про любовь к дисциплине

Я люблю сам спорт, команду и своего тренера. Он строгий, но, в то же время, как отец. Любовь к боксу мне привил именно он. Если ты спортсмен, тебе надо успеть все и везде: на учебу, тренировку и сделать дела по дому. Но это меня и привлекло - дисциплина, постоянные выезды и тренировки, физические нагрузки. Благодаря боксу у меня по всему Казахстану и за границей есть друзья и знакомые - мы постоянно выезжаем на соревнования и заводим новые знакомства. Такие у спорта преимущества.

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Про проигрыши, ведущие к победам

В 2016 году у меня была травма, я полгода не тренировалась. Но мой тренер - Высоцкий Александр Александрович - очень грамотный специалист. Он дал мне время на восстановление, я прошла лечение, благодаря чему, могу и дальше тренироваться и работать. Он очень понимающий не только в спортивном, но и в личностном плане.

Бывает, при подготовке к какому-то турниру, важному событию что-то не получается. В результате - обидный проигрыш. Думаешь, что все надоело, хочешь бросить. Потом отходишь от этого состояния, и желание бросить пропадает. Все, что ни делается - к лучшему. Проигрыш сейчас означает большие победы в будущем. Уйти из большого спорта сложно - ты всю жизнь этому отдал, и внезапно от этого отказаться - не так просто.

Про будущее в спорте и тренерство

Я планирую выступить на Олимпийских играх. Получится или нет, будет зависеть от моего эмоционального состояния и здоровья, физической формы и тренера. Тренером быть пока не хочу, это очень ответственная работа. Фитнес-тренером быть легче - ты никому ничем не обязан, люди тренируются любительски. В большом спорте сложнее - тренируют на результат. У тренера ответственность перед спортсменом и его родителями, перед областью, перед Казахстаном. К такой работе я еще не готова.

Мадина Исказина, 26 лет

Бразильское джиу-джитсу

Синий пояс по БДД, двукратная чемпионка РК по грэпплингу, чемпионка РК по джиу-джиутсу и мастер спорта РК в грэпплинге (UWW) и джиу-джиутсу (не-ваза).

Про то, как пришла к этому спорту

Раньше занималась любительски синхронным плаванием, танцами, но никак не борьбой. К бразильскому джиу-джитсу (БДД) меня никто не сподвиг, ни из подруг, ни из знакомых. В 2017 году услышав о том, что этот вид спорта набирает популярность у нас в стране, решила попробовать свои силы. Первые полгода занималась с большими перерывами, не относилась к этому серьезно. Все изменилось в 2018 году, когда пошла в астанинский клуб Qazaq Batyry. Мои первые соревнования прошли в августе того же года, после которых у меня проснулся соревновательный дух. Захотелось достичь определенных целей, занять призовые места.

В начале девочек было очень много. Но наши ряды редеют с каждой пройденной стадией. Когда мы получили синий пояс, уже не было половины тех людей, с которыми начинали. В БДД есть мнение, что после синего пояса люди уходят в большом количестве. Так и случилось. Но я осталась, надеюсь дойти до черного. В среднем этот путь занимает десять лет, но у каждого по-своему. Главное - желание. Оно неизменно, в отличие от временной и непостоянной мотивации. Когда ты уже не можешь без тренировок, идешь на них в любом состоянии, спорт становится твоим стилем жизни, ты понимаешь - это серьезно.

Про инклюзивность БДД и перспективы спорта в Казахстане

Начать заниматься БДД можно в любом возрасте. Есть соревнования различного уровня (как международного, так и республиканского и городского) для разной степени подготовки участника. Я знаю много людей, которые пришли в спорт после 30. Они занимаются для себя, ездят на соревнования, даже на международные. В Казахстане конкуренция растет, но в сравнении с другими странами, она не такая большая, у нас можно быстро занять призовые места на каких-то чемпионатах.

Сам спорт очень интересен. Существует этика борьбы. Я тренируюсь не только с девушками, но и с парнями. Конечно, когда парень борется с девушкой, у него есть преимущество в виде силы. Но если подойти к бою технически, можно одолеть соперника даже большей весовой категории. На соревнованиях вес категоризируют, но на тренировках можно соревноваться с теми, кто опытнее и больше тебя физически. Этот спорт - максимально инклюзивный. Например, у нас тренируются "покрытые" девочки. БДД набирает популярность и в ОАЭ, где на соревнованиях девушки борются в спортивных хиджабах. В Паралимпийских играх БДД тоже присутствует.

Про травмоопасность БДД

Чем сильнее страх, тем больше вероятность получить травму. У меня плохое зрение, я ношу контактные линзы. Было время, когда я сильно переживала за свои глаза. Именно тогда пришел новенький мальчик, а новички (особенно парни) всегда травмоопасны - они не знают как двигаться и не контролируют свою силу. И конечно он заехал фалангой большого пальца мне в глаз. Линза выпала, появились микротрещины в склере, капилляры полопались. Но это относится к небольшим случайным травмам, все может быть намного хуже. В БДД и грэпплинге преобладают удушающие и болевые приемы на сухожилия, связки, локти, лодыжки, колени, шею. Если бороться на тренировках во всю силу, часто разрываются связки, ногу выворачивают. Надо помнить, что тренировки - для отработки. На соревнованиях ломают руки и ноги. Здесь нужно понимать, какой на тебе используют прием, и вовремя сдаться. Если будешь терпеть, тебе что-то сломают.

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Про изменение фигуры и благодарность своему телу

Спорт - классный инструмент, позволяющий познать свои границы. Бывает, во время тренировки думаешь, что уже не можешь делать это упражнение, терпеть его - руки онемели, тело дрожит. А все равно продолжаешь делать. И с каждым разом можешь больше, чем вчера. Я чувствую, что стала сильнее не только физически, но и ментально - закалилась, появилась жилка, которая помогает идти дальше. Я начала больше думать о своем теле и быть ему более благодарной. Иной раз съешь не сникерс, а банан, ляжешь не в 12 ночи, а в 10 просто потому, что ценишь и бережешь то, что есть. И это помогает понять, насколько человеческое тело прекрасно.

Мне нравится БДД тем, что оно не портит женскую фигуру - от него не становишься мужеподобным. У человека создается рельеф, жировой слой истончается, мышцы выделяются и становятся более очевидными. Я стала более мускулистой, но при этом не большой. Я сама по себе склонна к худобе, мое тело - жилистое и атлетичное. У меня всегда были проблемы с набором веса. В Казахстане моя весовая категория есть, но на Чемпионате Мира ее нет (есть только в одном из разделов БДД - не-вазе). Сложность набора массы в моем случае заключается еще в том, что я не ем мясо - уже 6 лет как вегетарианка. Поэтому после тренировок я не всегда успеваю восстановиться, особенно на сборах - без протеинов, мультивитаминов и BCAA не обойтись.

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Про сестринство в БДД и динамику отношений в и вне спорта

На соревнованиях каждый сам за себя, ты - единица. Когда ты на ковре, то сражаешься с противником. Однако уважение к нему все равно есть. Благодаря противнику ты либо выиграешь схватку, либо получишь опыт и чему-нибудь научишься. Это тоже командная работа - без партнера по спаррингу ты бы не состоялся как спортсмен. Вот сейчас я сижу одна и не могу вам что-то показать - нужен партнер. Конечно, и без тренера ничего бы не было.

Мне интересна динамика отношений девушек в этом спорте. Парни воспринимают друг друга как соперников. Девушки же более компанейские. Вне ковра мы - подруги, поддерживаем друг друга, помогаем. У меня остались теплые воспоминания о прошедшем чемпионата Казахстана (в октябре 2019 года) - было три соперницы, и со всеми ними я сдружилась. Это так прикольно, когда ты только отборолся, выходишь с ковра и тебе говорят: "Может отсекундировать?" или "снять на видео?". Присутствует даже какое-то сестринское чувство. Еще мы ездили сборной от города Нур-Султан на соревнования, жили в одной квартире, классно провели время. Возможно, мы так дорожим друг другом, потому что девушек в БДД не так уж и много.

Еще я чувствую некое сепарирование моих друзей из спорта и друзей из жизни. Первые не поймут последних - эти две группы ведут совершенно разный образ жизни.

Асель Тузелбекова, 19 лет

Теннис

Бронзовый призер Азиатских игр в Катаре, бронзовый призёр в парном разряде в Юношеском чемпионате РК.

Про позднее начало спортивной карьеры

Пробовала все виды спорта - от конного до плавания. Остановилась на теннисе. Привлекло то, что надо много бегать, а у меня в детстве было много энергии, которую было некуда девать. Обычно дети начинают тренироваться в 4-5 лет, некоторые отдают своих детей на секцию тенниса уже в 3 года. Я начала играть в 8 лет, что считается поздним стартом. Несмотря на это, в 14 лет я была второй ракеткой в рейтинге Казахстана. До 10 лет я участвовала в соревнованиях для себя. А после уже стала заниматься серьезно.

Про совмещение спорта с учебой и социальной жизнью

В непрофессиональном спорте тренировки проходили каждый день по часу. Кажется, что много, но моей энергии хватало с лихвой. В профессиональном спорте теннис занимает по 6-8 часов в день. Это работа на корте и за кортом - силовые тренировки на ноги, кардио в виде бега. До пятого класса я училась в школе по обычному расписанию, после родители договорились с директором, и я посещала ее намного реже - раз в неделю. Я была постоянно занята - если не на тренировках, то на сборах, соревнованиях и прочем. Но уже после 9 класса меня перевели в спортивную школу. Я никогда не думала, что я что-то упускаю. Родители предоставляли мне выбор, не заставляли заниматься спортом, мне просто учеба не особо нравилась. У меня были репетиторы (по физике, математике, русскому языку), которые давали всю нужную программу за полчаса. Это помогло в университете, где сейчас у меня достаточно высокий GPA - 4.3. Я не отстала, в академическом плане спорт мне не помешал. Наоборот, я относилась к учебе, как к разнообразию в своей жизни.

Дисциплинированность и организованность - данные спортсменов. Самоорганизованность - это путь к результату. Если ты пошел гулять и поздно вернулся, то на следующий день твой график сдвинется, и результат потеряется. Это чувство ответственности помогло мне на первом курсе университета. Но организованность можно легко утратить, если расслабиться: что-то не доделать или забыть, где-то полениться. Первые полгода первого курса я прилежно училась и получила высокие баллы. Тогда мне показалось, что я слишком организована, у меня все идеально получается. Но как только я сбавила обороты, это сразу дало о себе знать.

У меня получается вести социальную жизнь при плотном графике. Каждую пятницу я куда-то выхожу, в воскресенье успеваю где-нибудь позавтракать перед тренировкой. Особо не разгуляешься, но отлучиться на пару часов можно. Спорт не сказался на моих социальных отношениях. Друзья тренируются у меня в студенческих группах по теннису.

Про влияние спорта на тело и преимущества индивидуальных видов спорта

Я знаю, как сохранять тело подтянутым. Теннис помогает мне выглядеть хорошо, поддерживать стройность и выносливость. Я думаю, спортсмены взрослеют быстрее, чем другие люди, из-за частых путешествий, в которых приходится нести за себя ответственность, сталкиваться с трудностями и преодолевать их, встречаться с новыми людьми, приобретать навыки коммуникации. Спорт придает человеку уверенность. Но это зависит и от вида спорта. В командных видах у тебя меньше шансов развиться и пережить какие-то трудности самостоятельно. В теннисе ты сам ответственен за свой график - лишь ты отвечаешь за свой успех.

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Про стереотипы о внешности теннисисток

Этот спорт всегда считался изящным. Но сейчас в теннисе бешеная конкуренция. Девушки принимают много различных БАДов и плотно питаются для развития скорости и сильных ударов. Во многом это ошибка тренеров. Они грузят, дают силовые упражнения девушкам так же, как и мужчинам. Отсюда и появляются крупные спортсменки. В теннисе не обязательна мышечная масса, она не влияет на результат. Теннис, как шахматы, только в движении - нужно сыграть точно и сильно. Главное - попасть куда нужно. Если ты стройный, удар идет за счет хлеста - насколько быстро ты разгонишь руку. В теннисе важен не только удар, ведь соперник может поднять мяч, но и скорость реакции и передвижений. Поэтому у нас есть как крупные игроки, так и миниатюрные, которые тоже занимают первые места.

Про перерывы и будущее в спорте

Желания бросить не было, но были травмы колена, что прервало тренировки на год. Мне было хорошо во время перерыва, я отдохнула. Даже думала остаться в расслабленном состоянии и играть только для себя, но почувствовала, что не хватает профессионального тенниса. За полгода у меня зажила травма, и еще полгода я решала - хочу ли вернуться в спорт. Вернувшись, тяжелее всего было с дыханием - бегать нужно много. Техника остается, но вернуть физику трудно. В целом, я поняла, что теннис - часть моей жизни и бросить его я не могу. Тем более, в какой-то степени, это еще и развлечение.

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Про поддержание профессиональной планки

Я не хочу бросать профессиональный спорт, есть определенный уровень, на котором я чувствую себя удовлетворенной. Этот уровень поддерживается, когда у меня получаются удары, я не задыхаюсь, физические показатели на высоком уровне. При этом есть чувство свободы и легкости. Бросив профессиональную спортивную деятельность, моя планка понизится, и без этого удовлетворения теннис мне уже не будет так нравиться. В теннис можно играть лет до 40-50. Серене Уильямс 40 лет, например.

Ольга Сафронова, 29 лет

Легкая атлетика

Мастер спорта международного класса РК, рекордсменка Казахстана в беге на 100м и эстафете 4 по 100м, чемпионка Азии и Азиатских игр, участница Олимпиады (в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро).

Про начало спортивного пути

У меня спортивная семья: мама занималась легкой атлетикой, папа играл в баскетбол. Но идти в спорт меня никто не принуждал. Когда мне было 8 лет, подружка предложила пойти на тренировку по легкой атлетике, а мама меня поддержала. Изначально я относилась к тренировкам несерьезно, в какой-то момент даже бросила. Затем моя тренер пришла в школу набирать группы. Она увидела меня и спросила, почему я перестала ходить. Я решила пойти снова и уже как 20 лет не могу представить свою жизнь без спорта.

Про выбор дисциплины внутри легкой атлетики

Детские секции интересны тем, что детей приходит много, и они могут играть в динамичные игры друг с другом. Я была активным ребенком и с помощью спорта тратила свою нескончаемую энергию. Я любила бегать эстафеты, чувствовать постоянное соперничество. Это было источником общения и веселья. Деления на дисциплины изначально нет - каждый может заниматься тем, что нравится. Первое время с детьми знакомятся, смотрят, на что они способны, раскрывают их таланты. Тренер видит какие-то задатки у ребенка и направляет в определенную дисциплину. Во время первых моих соревнований я и бегала, и в длину прыгала, но мне подошел именно спринт. Тренер это заметил и стал готовить меня в этом направлении.

Про травмы, успех после них и опыт Олимпийских игр

Единственная преграда на моем спортивном пути - две перенесенные операции в 2015 и 2017 годах на ахиллово сухожилие. Смотреть на других спортсменов и видеть их прогресс, пока я заново учусь ходить - большое испытание. Тяжело было и на тренировках, когда тренер не давал поблажек, несмотря на очевидную боль. Он знал, что сквозь боль и слезы я выдержу и сделаю все, что требуется.

Я прошла через две Олимпиады. На первой Олимпиаде мне было 20 лет. Тогда я вышла в полуфинал и заняла 24-е место. На второй Олимпиаде 2016 года я не попала в полуфинал из-за моей первой операции - было тяжело. Но участие уже было большим успехом для меня. Это была моя вершина после того, как я “выползала” из ямы, в которую попала в 2015 году. Были и другие победы. После первой операции я установила рекорд Казахстана в беге на 100 метров, после второй операции я выиграла чемпионат Азии с хорошим результатом, мне совсем чуть-чуть не хватило до норматива на Олимпийские игры. Мои травмы не останавливают меня. Если бы меня действительно это беспокоило, наверное, я бы уже не бегала.

Сейчас мы вновь готовимся к Олимпийским играм. По сути, цикл Олимпийских игр длится четыре года, но мы не готовимся только к одним соревнованиям, ведь они проходят из года в год. Нам могут дать месяц отпуска. Этот месяц необходим - спорт отнимает много моральных и физических сил, надо восстанавливаться. Иначе может наступить момент, когда усталость накроет настолько, что уже не хочешь заниматься этим вообще. Стоит отдохнуть - уже через две недели начинаешь скучать по тренировкам. Это - большая часть жизни.

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Про дисциплину и самосовершенствование

Я очень организованный, дисциплинированный человек. Спорт воспитал во мне боевой характер. Такому не научит простая жизнь. Мы, спортсмены, проходим через ежедневные испытания. Иногда бывает, что во время тренировки ты думаешь: "Что я вообще здесь делаю?". Но вот недавно на карантине нас распустили, тренер сказал отдыхать до дальнейших указаний. Мы отдыхали месяц. Под конец я уже не могла сидеть на месте - мне даже было стыдно, что я не тренируюсь. Приехав на первую тренировку после карантина, я была неимоверно рада - очень скучала. В какой-то степени мы мазохисты.

Это невероятно, какие возможности открыл для меня спорт. Я ездила в страны, которые при других обстоятельствах вряд ли бы посетила. Спорт - это дисциплина, и я не представляю, какой бы была вне спорта. Спорт - это движение и самосовершенствование. Достигаешь одну вершину, выполняешь очередную задачу, оступаешься, встаешь обратно на ноги - так выглядит процесс постоянного испытания самой себя.

Про красоту тела легкоатлеток и эмоции на соревнованиях

Во-первых, это красота тела. В других видах спорта возможно какое-то разграниченное развитие мускулатуры и мышечной массы. В легкой атлетике все развивается гармонично - как у девочек, так и у мальчиков. Я всегда поражаюсь, почему к нам на соревнования не приходит больше зрителей, у нас все девочки бегают в купальниках с красивым прессом и накаченными попами. Приходишь на тренировки, видишь своих подруг и соперниц - все молодые и накаченные - и не хочешь от них отставать.

Во-вторых, это адреналин, который ты получаешь, выйдя на арену. Неважно, чемпионат Казахстана или чемпионат Мира, я волнуюсь одинаково. Это чувство, когда ты выходишь на старт, становишься у колодки, когда бьется сердце и ты финишируешь, когда все на тебя смотрят - оно непередаваемо. Чувствуешь невероятную энергию, которую тебе отдают посторонние люди, пришедшие посмотреть и поддержать. Конечно, можно и выгореть, например, выступая на чемпионате Азии, который длится 4-5 дней. Долгая подготовка к каждому старту, растяжка и разминка выматывают. Помню, как в последний день чемпионата, перед стартом я сказала моему тренеру, что устала, сил нет. Но надо терпеть, ведь все устают. Стоит выйти на старт, усталость пропадает. Все это - клубок смешанных эмоций, который дает жизненную энергию.

Про стеснение из-за своей мускулистой фигуры

В школе я стеснялась, когда одноклассники говорили, что у меня икроножная больше, чем ведро. А больше никогда. На мировой арене наоборот иногда кажется, что ты что-то не подкачал по сравнению с другими спортсменками. Я думаю, когда мимо пройдет изящная девушка - фигуристка или гимнастка - все несомненно обратят внимание. Но если пройдет спортсменка из легкой атлетики, с накаченной попой, то все не просто обратят внимание, а обязательно обернутся, чтобы взглянуть еще раз. Накаченные тела притягивают взгляды.

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Про социальную жизнь вне спорта

С 8 по 11 класс я училась в спортивной школе. Меня это не напрягало. Я потеряла своих детских друзей, так как у нас не совпадали интересы, но зато обрела новых, близких по духу. Когда ты начинаешь осознавать для чего это делаешь, когда учишься в спортивной школе, тебя окружают единомышленники, тебе легко. Мои подруги - бывшие спортсменки. Мой молодой человек тоже спортсмен, мы оба тренируемся и вместе ездим на сборы. Я никогда не жила вне спорта, у меня не было отношений вне спорта. Возможно поэтому я и не сталкивалась с какими-то стереотипами о девушках в легкой атлетике - я просто не общаюсь с такими людьми. Все наоборот говорят, что легкоатлетки самые красивые.

Про негативные последствия спорта на тело

Все индивидуально - плоскостопие, проблемы с коленями. Вероятно, в будущем меня много что ждет - всегда будут давать знать о себе мои ахиллы. Самое главное - проблемы со спиной, когда ты отдыхаешь и мышцы не напряжены. Нужно постоянно держать себя в тонусе. Конечно, хочется подольше задержаться в спорте. Я не могу понять, каково это - ходить на работу в офис. Фактически, спорт - это моя работа. Я прихожу на тренировки каждый день, так же, как и люди утром - на работу.

В легкой атлетике все зависит от здоровья и результата. Результат может закончиться в 20 лет, в 30 лет, а может и в 40. При правильной раскладке можно бегать очень долго. Пока мне позволяет здоровье, я буду бегать.

Выражаем благодарность залу CheckMat Kazakhstan за предоставление локации.