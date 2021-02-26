Прислушайся к себе: что такое осознанность?

Призыв "прислушаться к себе" перекочевал из популярной психологии и современных практик духовности в популярную культуру. Слоганы "найди свой путь", "будь собой", "слушай себя" определяют нашу повседневность, а смежный с ними термин "осознанность" внедряют во все аспекты жизни. Осознанность требуют практиковать везде: в работе, отношениях, потреблении и ведении образа жизни. Но понимаем ли мы, что подразумевается под осознанностью? Для чего она нужна?

Прислушаться к себе – ответ человека на проблемы современности

Современный человек ставит все под сомнение. Можно даже поспорить, что в прошлом человечеству жилось проще: питались тем, что было, не раздумывая над полезными качествами еды, без вопросов продолжали профессиональную деятельность своих родителей, вели тот же образ жизни, что и окружающие – просто потому, что так заведено. В нынешних условиях мы такими привилегиями не обладаем – по крайней мере, нам так кажется.

Подвергать всё сомнению – естественно для человека, это качество было двигателем нашего прогресса. Оно же – и частой причиной смятения. Мы сталкиваемся со всё более сложными задачами, переизбыток информации усугубляет муки выбора. Некоторые считают, что это – издержки капиталистического общества, лишенного духовного развития, и решение – в осознанности. Человек должен осознать, чего хочет на самом деле, прислушаться к внутреннему голосу, и тот приведет его к правильному решению. Хотелось бы усомниться в данном убеждении. Может ли человек полагаться на свое внутреннее "я" при решении различных проблем?

Что подразумевают под осознанностью?

Возьмем два простых примера: человек хочет съесть шоколадку, хотя есть её нельзя из-за повышенного сахара в крови, или человек страшится публичного выступления, хотя знает, что должен выступить. В первом случае человек прислушивается к своему желанию и съедает запретный продукт. Во втором – человек прислушивается к своему ощущению страха и решает, что выступать не будет. В обоих случаях можно поспорить: правильное ли решение принял человек, слушая себя. Это ли есть осознанность?

"Размышляя над примерами, приведенными выше, нужно понимать, что человек руководствуется несколькими "сферами": мыслей или разума, эмоций и, последнее, телесных ощущений. Все они связаны между собой, и человек должен принимать во внимание все сферы, без перегибов в сторону одной из них. В результате он сможет принимать интуитивные решения. Я не вижу ничего мистического в слове "интуиция", напротив, считаю, что интуиция – это благополучные связь и работа этих трех научно-обоснованных сфер жизни. Перекосы влекут за собой сложности. Например, у человека может быть магическое мышление – когда он ощущает себя магом или экстрасенсом. Он концентрируется на неких ощущениях во лбу, в области третьего глаза, по-своему интерпретируя их, и при этом не хочет доверять своим глазам и логике. Такой перекос чреват последствиями. Но принимать решения, основываясь только на фактах, игнорируя эмоции, например страх, – тоже может быть ошибкой. Страх обоснован прошлым опытом. Здесь необходимо проживать и прорабатывать свои травмы, а не брать во внимание лишь рациональные соображения", – делится мнением врач-психолог Анастасия Стеблянко.

Иными словами, "прислушивайся к себе" – обобщающий и поверхностный совет. Если человек руководствуется только одним качеством своего сознания, отсекая другие, он не владеет всеми инструментами для принятия верных для него решений. Отсюда следует, что осознанность – процесс, во время которого человек принимает во внимание все три модальности сознания (мысли, эмоции и телесные ощущения). Практиковать осознанность – не самая простая задача. Согласно исследованию организационного психолога Таше Юрих, хотя большинство людей считают себя осознанными, всего около 10-15% людей по-настоящему соответствуют критериям осознанности. Это – действительно редкое человеческое качество.

Анастасия соглашается: "Возьмем определение, которое можно найти в интернете. "Осознанность – когда субъект непрерывно отслеживает свои текущие переживания и фокусируется на переживании текущего момента, не вовлекаясь в события прошлого или будущего времени". В этом определении есть ключевые слова. Первое – непрерывно отслеживать. Что означает, например, непрерывно отслеживать свои эмоции? Постоянно ощущать некоторые состояния и телесные реакции (ведь эмоции тесно связаны с телом) и понимать их связь с какими-то внешними факторами и событиями. Можно ли непрерывно это делать? Думаю, что нет. Это довольно сложный процесс. Поэтому иногда мы не относимся к своим эмоциям осознанно, чаще всего они текут в фоновом режиме. Мы обращаем внимание, только если они достаточно интенсивные. Еще один ключевой аспект – фокусироваться на текущем моменте. Возможно ли это делать постоянно? Нет. Это очень энергозатратное дело. И для чего вообще нужна такая фокусировка? Если человек будет бесконечно фокусироваться на своих эмоциях, он будет пропускать что-то во внешнем мире – так работает внимание".

Хотя практика осознанности действительно может помочь в восприятии своих эмоций и ощущений, нужно понимать, что это не панацея от всех проблем. "Человек может осознанно относиться к своим эмоциям. Но осознавать свои эмоции и управлять ими – разные вещи. То, что я понимаю, что я злюсь, не помогает мне перестать злиться. Я думаю это – важнейшее различие", – объясняет Анастасия.