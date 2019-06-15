4 приложения для расслабления и регуляции сна

Сегодня очень много говорится о полезных привычках. Специалисты и доктора уверены, что в первую очередь нужно наладить режим сна и питания. Своим клиентам они предлагают экспериментальный тест-драйв новой полезной привычки. На эксперимент отводят неделю. Мало, но по их мнению этого срока достаточно, чтобы понять, как будет выглядеть жизнь испытуемого, если нововведение станет привычкой. Если речь идёт о сне, то совершенно необязательно мчаться к сомнологу (если нарушения сна серьёзные – надо). На период экспериментальной недели помощниками могут стать приложения, которые помогут расслабиться, уснуть, проснуться вовремя и проанализируют качество сна.

Calm

Чтобы сон был качественным, чтобы в принципе было легко заснуть, необходимо для начала расслабиться. Сделать это сложно тем, кто много нервничает и тревожится. Даже в том случае, если они катастрофически устали. Calm помогает успокоиться. На выбор: звуки природы (дождь, гроза, треск дров в камине), расслабляющая музыка, а также баковые медитации.

Sleep Cycle

Один из лучших анализаторов сна и находка для тех, кому сложно даётся утренний подъём. Главное достоинство этого будильника в том, что он будит пользователя в фазу быстрого сна, то есть в тот момент, когда просыпаться физиологически легче всего. Допустим, вам нужно проснуться в 7.00. Будильник, анализируя ваш сон, начнёт звенеть минут на 20 раньше установленного времени – самое подходящее время для пробуждения.

Solar Clock: Circadian Rhytm

В регуляции сна большое значение имеют циркадные ритмы. Это приложение как раз связано с этим. Оно помогает организовать режим сна в зависимости от циркадных ритмов пользователя. Например, оно по геолокации определяет начало и конец светового дня, даёт рекомендации по поводу того, когда лучше отправляться ко сну. Это очень выручает в путешествиях, когда нужно как можно быстрее адаптироваться к новому часовому поясу.

Headspace

Headspace в чём-то похоже на Calm, но оно больше посвящено медитациям. Создал приложение бывший буддийский монах. В бесплатной версии доступен базовый курс медитаций, мини-практики и обучение техникам дыхания. В расширенной (платной) версии есть медитации на все случаи жизни: для личностного роста, для работы с эмоциями, чувствами и так далее.