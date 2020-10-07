В преддверии Всемирного дня психического здоровья ВОЗ опубликовала новое исследование, касающееся психического здоровья во время пандемии. Оказалось, что в 93% стран службы охраны психического здоровья не справляются с возросшей нагрузкой. По мнению ВОЗ, этим службам не хватало финансирования еще до пандемии COVID-19. Но в этом году стало очевидно - несмотря на популярность темы психического здоровья, эта область общественного здравоохранения обделена вниманием.

В Казахстане долгое время психическое здоровье являлось темой-табу. На его стигматизацию повлияли низкий уровень осознанности среди населения и отсутствие мер со стороны государства. Информации о психологическом состоянии населения немного. Наиболее часто затрагиваемая в международных исследованиях (например, от UNICEF) тема - суицид. До 2009 года наша страна была на первом месте в мире по уровню суицида среди мальчиков (10-14 лет) и на четвертом - среди девочек того же возраста. Среди же подростков от 15 до 17 лет одной из основных причин смертности является суицид. Факторы, влияющие на риск самоубийства,- это депрессия, повышенная тревожность, высокая импульсивность, агрессивность, неблагоприятная атмосфера в семье и психологические травмы. Очевидно, что проблематика психологического здоровья должна быть важной частью системы здравоохранения.

В 2020 в этой области, к счастью, происходят реформы. Согласно новому Кодексу о здоровье несовершеннолетние (в возрасте от 10 до 18 лет) и молодежь могут получить конфиденциальную комплексную помощь (включая медицинские и психосоциальные услуги). Во время пандемии запустился портал психологической помощи и поддержки от Республиканского научно-практического центра психологической помощи, через который любой человек может связаться со специалистом. В тот же период появился и местный социальный проект Tanym по психологической поддержке. Любой нуждающийся может связаться с психологом за небольшой взнос (от 1000 тенге). Мы поговорили с основательницей проекта Улпан Рамазановой и обсудили его значимость.

О рождении проекта

Проект Tanym вытек естественным образом из деятельности Улпан в социальных сетях. “Изначально я вела инстаграм-страницу, где размышляла о вопросах, которыми интересуются девушки в возрасте от 16 до 25 лет. В какой-то момент многие из подписчиц начали обращаться ко мне за советом. По возможности я им отвечала, анонимно делилась их историями (с их согласия). Однако я понимала, что это не всегда может помочь, и даже, напротив, способно навредить человеку, ведь я не психолог. Такая ответственность меня пугала. В мае этого года ко мне обратилась психолог Жанна. Она и еще несколько специалистов из одной школы хотели помочь девушкам из Казахстана. Мы встретились, обсудили концепцию проекта, поняли механизмы работы, и 19 июля запустили проект”.

Tanym, действуя меньше трех месяцев, уже имеет в штабе 15 психологов, работающих дистанционно. “Когда мы нанимаем психологов, обязательно проверяем опыт работы и специализацию. Не берем людей, занимающихся кармологией, астрологией, нумерологией”. В проекте также участвуют дизайнер, волонтер и программист. За все время существования команда обработала около 400 запросов.

О целях проекта

"Tanym - не “горячая линия”. И у меня, и у психологов была потребность оказать социальную помощь. Но не было и нет цели спасти всех. Наша цель - помочь хотя бы двум-трем людям, которые, благодаря нашей консультации, действительно смогут что-то кардинально поменять в своей жизни”. Для того, чтобы с уверенностью заявить, что команда может оказать поддержку каждому и в любое время, нужны значительные ресурсы. А масштабы проекта малы. Проект создавался, учитывая этическую сторону работы как с клиентами, так и с сотрудниками. Психологи берут на себя тот объем работы, который они могут выдержать, не перегорая.

О том, как работает система

Фактически проект работает как платформа, соединяющая клиентов и психолога. Клиентов принимают разных, независимо от гендера, возраста (но только с 16 лет) и страны проживания . “К нам приходит запрос (возраст, имя, город, краткое описание проблемы), который обрабатывает волонтер. Затем мы направляем к клиенту психолога, проводится консультация. После сессии клиенты отправляют взнос (любая сумма от 1000 тенге) и по желанию пишут отзыв”. Консультация может длиться как час, так и несколько часов - зависит от проблемы и ее сложности. Команда предупреждает - обращаться нужно только с одним запросом. “Если человек распишет сразу 20 проблем, понятное дело, мы не сможем их отработать. Но, если озвучена одна четкая проблема, мы готовы с ней досконально разобраться. Наша главная задача - снять напряжение. Если человек переживает какую-то большую боль, мы помогаем с ней справиться. Редко берем клиента на несколько консультаций, это уже зависит от готовности психолога работать с ним. Чаще всего одной сессии оказывается достаточно".

О тревожности, токсичных отношениях в семье и токсичной маскулинности

По словам Улпан, наиболее частые запросы - отношения с родителями, партнерами, вопросы материнства и карьеры. Переживаниями на эти темы людям чаще всего не с кем поделиться. Бывают более сложные запросы: тревожность и депрессия, расстройства пищевого поведения, бытовое насилие, селфхарм и суицидальные эпизоды. “Наши психологи могут определить в каком состоянии находится человек. У них есть вводные вопросы и схема действий при критических ситуациях, с такими состояниями мы тоже можем работать”.

Известно, что во время карантина увеличились случаи бытового насилия. Но токсичные партнеры - не единственная издержка изоляции. “Многие девушки остались наедине с тиранами и не знают, как уйти от такого партнера. Но бывают и токсичные родители, которые также подавляют и не дают заниматься своими делами. Чаще всего с такими запросами приходят подростки, не достигшие совершеннолетия. А до 18 лет мы можем консультировать только с разрешения родителей. В таких ситуациях мы стараемся обрабатывать проблему посредством информационных постов на странице, чтобы и человека не оставить в беде, и соблюсти закон”.

“С мужчинами мы тоже работаем. Проблема в том, что они сами к нам не любят обращаться. Им сложно побороть барьер перед психологом. Они думают, что обращение за помощью - проявление слабости и потеря мужского достоинства. Но наши психологи уже наловчились с ними работать. Мы заметили - мужчины легче раскрываются, если им доказать свою квалифицированность”. Токсичная маскулинность является серьезной преградой перед психологической помощью. Несмотря на то, что психическим расстройствам (депрессии и тревожности) в основном подвержены женщины, мужчины более склонны к совершению суицида (в Великобритании от общего количества суицидов, 78% приходится на мужчин).

О популярности услуги психической поддержки

Проект Tanym уже получил широкую огласку в социальных сетях - инстаграм-страница усыпана благодарными отзывами. Это свидетельствует о том, что общество нуждается в службах психологической поддержки. “Многие люди обращаются к нам не потому, что у них нет денег на поход к специалисту, а потому, что у них есть боязнь обратиться к психологу, или страх столкнуться с непрофессионализмом и дороговизной. Наша задача - работать с этим барьером. Это - социальный проект, психологи стараются вкладываться в него и отрабатывать сессии максимально эффективно. Они понимают, что человек возможно обратится лишь единожды. Им важно преодолеть этот барьер вместе с клиентом, чтобы человек уже свободно продолжал терапию”.

Об анонимности и бесплатных консультациях

Улпан отметила, что барьером также является боязнь быть раскрытым близкими и знакомыми. Instagram - не самая безопасная платформа. Для того, чтобы усилить анонимность и разгрузить волонтеров, команда разрабатывает чат-бот в Телеграмме. Клиенты смогут обращаться за помощью без каких-либо посредников. С недавних пор Tanym сотрудничает и с фондом Manat Foundation, который будет оплачивать консультации клиентов со сложной жизненной и финансовой ситуацией. Услуги психолога будут еще более доступны. Это небольшие, но значительные шаги на пути развития служб психологической помощи.

О психологическом просвещении

“Мы планируем дальше рассказывать на платформе о ментальном здоровье, культивировать осознанность у общества. Говорить о своих страхах - нормально, а ходить к психологу - не стыдно. Я очень надеюсь, что таких инициатив будет больше. Сейчас уже запускаются проекты, похожие на Tanym по концепту. Я только “за”, мы все занимаемся общим делом. Говорят, спасение утопающих - дело рук самих утопающих, но, если говорить о поддержке ментального здоровья населения Казахстана, то государство должно уделять этому больше внимания. Проекты как Tanym - лишь малая доля психологического просвещения”.