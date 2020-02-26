Популярные, но ошибочные убеждения об уходовой косметике

Чему верить, а чему нет? Из-за переизбытка информации бывает достаточно сложно отфильтровать факты от информационного мусора. В нашем материале мы разбираем 5 ошибочных убеждений об уходовой косметике.

Солнцезащитный крем блокирует витамин Д

Кратко: солнцезащитный крем эффективно защищает от влияния UVA и UVB лучей, при этом не влияя на уровень витамина Д в организме

Первое, что всегда советуют косметологи - это использование солнцезащитного крема, ведь он не просто предотвращает солнечные ожоги и пигментацию. Он защищает кожу от UV радиации, которая незаметно проникает в глубокие слои кожи. Но также солнечные лучи необходимы для здорового функционирования организма. Например, важный витамин Д3 (активная форма витамина Д) синтезируется, когда лучи ультрафиолета UVВ реагируют с протеином 7-DHC в коже. Исследования показывают, что солнцезащитный крем (со средней защитой SPF15) никоим образом не влияет на синтез витамина Д. Также, вам не нужно много солнечного воздействия для выделения здоровой дозы витамина, поэтому длительное нахождение на солнце без защиты только вредит.

Силиконы вредят вашей коже

Кратко: силикон - это универсальный безопасный ингредиент, который не раздражает кожу и задерживает влагу.

Силикон является одним из самых распространенных эмолентов (смягчающих компонентов), который крайне редко вызывает аллергию, контактный дерматит или любую другую негативную реакцию. Он улучшает текстуру кремов, делая их более "скользящими" и бархатными, и создает некомедогенный влагоудерживающий барьер, который необходим в смягчающих средствах. А наличие силикона в средствах для волос создает оболочку на волосах, которая делает их более блестящими и гладкими. Пола Бегун сравнивает силиконы и активные ингредиенты с чайным пакетиком. Когда он входит в контакт с водой чайные листья насыщают воду, а сам пакетик просто играет роль посредника. Средства работают по той же схеме - силикон, благодаря своей структуре (большие молекулы, расположенные далеко друг от друга), позволяет активным веществам проникнуть в кожу, а на поверхности формирует легкую пленку, защищающую кожу от внешних факторов.

Парабены не нужны в уходовой косметике

Кратко: парабены могут быть вредны в высокой концентрации, но небольшой процент их содержания необходим для того, чтобы средства не портились раньше времени.

Парабены - это группа химических веществ, которые имеют свойства консервировать и предотвращать рост бактерий в легко портящихся продуктах. Однако многие обеспокоены тем, что парабены могут вызывать нарушение гормонального фона и различные проблемы со здоровьем. Дело в том, что большинство исследований не нашли прямую связь между этими веществами и заболеваниям. Также, в средствах, в составе которых не используются распространенные парабены, могут быть использованы другие консерванты, которые могут быть более раздражающими и менее безопасными. Большинство средств с парабенами безопасны, однако, все зависит от вашего личного предпочтения.

Вазелин или петролатум вредит вашей коже

Кратко: петролатум - это отличный увлажняющий ингредиент, который особенно подходит очень сухой коже

Петролатум получил плохую репутацию из-за того, что он является производной нефтяных масел. Однако, это ведь совсем не означает, что вы будете наносить на кожу нефть, используемую в промышленности. Петролатум - натуральный эмолент, который успокаивает и увлажняет кожный покров, не раздражая и не закупоривая поры.

Вам нужен отдельный крем для кожи вокруг глаз

Кратко: формула крема для кожи вокруг глаз чаще всего не отличается от формулы обычного крема для лица, и, скорее всего, не избавит от морщин и мешков под глазами.

Любое средство со свойствами эмолента и антиоксиданта, которое питает и увлажняет, подойдет для кожи вокруг глаз, даже если на тюбике так не написано. Конечно, так как кожа вокруг глаз более тонкая и чувствительная, стоит избегать средств с раздражающими ингредиентами, такими как парфюмы, эфирные масла, кислоты, ретинол и другие активные вещества. А если вы все таки решили приобрести крем для кожи вокруг глаз, не стоит ожидать волшебных эффектов. Он вряд ли сотрет морщины и избавит от темных кругов, а увлажнения и ровного тона можно добиться и с помощью обычного крема.