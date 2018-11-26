"Полезные" продукты, которые не едят диетологи

Не все продукты с пометкой healthy и/или superfood на самом деле полезны. По мнению профессиональных диетологов, некоторые полезные продукты, маркируемые как полезные, вообще лучше продавать в отделах junk-food, рядом с шоколадками и чипсами – так будет честнее. Их, возможно, боготворят ЗОЖ-ники, но сами специалисты не употребляют в пищу и не назначают их своим пациентам. Что это за продукты, в отношении которых нужно быть избирательными?

Овсянка быстрого приготовления с добавками

В овсянке, которая продаётся в пакетиках, полно сахара. "Выбирайте пакетик овсянки, в котором первым ингредиентом указывается овёс (овсяная крупа), и, соответственно, 6 г сахара и 140 мг хлорида натрия. А лучше покупайте овсяные хлопья, запаривайте их и добавляйте корицу, сахар, орехи и фрукты – по вкусу", – говорит диетолог Университета Темпл в Филадельфии Жаклин Коста.

Цветная паста

На самом деле разница между простой пастой и пастой с добавлением овощей – незначительная, а с точки зрения полезности, они вообще ничем не отличаются. По-настоящему здоровая альтернатива цветным макаронам – паста из цукини, спагетти из тыквы.

Овощные чипсы

Овощные чипсы – это те же чипсы, и неважно, сделаны они из свёклы или картофеля. Основной вред в данном случае наносит не картофель, а трансжиры. Полезнее будет заменить "зеленые" чипсы на снэки из моркови, капусты или кабачков.

Готовые смузи

Готовые смузи чаще всего делают из фруктового сока, в котором много сахара. В 0,5 л магазинного смузи содержится до 1 000 килокалорий, 1-30 г жира и 15-100 г сахара. Лучше готовить смузи из овощей, фруктов и зелени (замороженных в том числе) с добавлением натурального йогурта и обезжиренного молока.

Обезжиренная заправка для салата

"Обезжиренное" – не значит "полезное". Салаты богаты зеленью, минералами, клетчаткой, антиоксидантами, но для их усваивания необходимы правильные жиры. Без них питательные вещества будут усваиваться хуже.

Чаи в бутылках

Даже если они удобны в использовании, в них много сахара или сахарозаменителя. "Я никогда не покупаю чай в бутылках, так как невозможно угадать, сколько дополнительных калорий содержится в напитке. К тому же это именно те калории, от которых не испытываешь насыщения", – говорит нью-йоркский диетолог, автор методики BZ Nutrition Бриджит Зейтлин. Готовьте чай или кофе дома и берите с собой.

"Легкий" майонез

В обезжиренном майонезе на половину меньше калорий, чем в обычном. Но, как и с другими light продуктами, меньше жира – значит больше сахара и вкусовых добавок. "Чуть-чуть жира – полезно, он помогает усваиваться витаминам A, D, E и K. Поэтому нет причин переходить на light продукты", – говорит доктор и автор книги Healing Superfoods for Anti-Aging Карен Ансель.

Диетическая газировка

В диетической содовой меньше калорий и сахара. Но ноль калорий – не значит ноль вреда. Многочисленные исследования показывают, что диетическая газировка стимулирует аппетит, повышает риск возникновения остеопороза и диабета II типа.

Гранола

Несмотря на то, что гранола – одна из составляющих правильного питания, нужно внимательно смотреть состав. Некоторые образцы содержат 600 калорий на чашку. А нужно выбирать вариант с 150 калориями, 6 г сахара и 2 г насыщенного жира на 1/4 чашки.

Кокосовое масло

Диетологи говорят, что кокосовое масло никакой не суперфуд, оно полно насыщенных жиров. Большинство исследований настаивает на том, что лучше выбирать ненасыщенные жиры и употреблять насыщенные только в умеренном количестве. Например, можно добавлять немного кокосового масла в выпечку. Альтернатива кокосовому – масло авокадо или оливковое масло.

Йогурт с добавками

В йогурте содержатся необходимые организму пробиотики, кальций, белок и витамин D. Чтобы не снижать их эффективность, лучше исключить йогурты с добавками, подслащенные легкие йогурты.

Белковые батончики

Белковые батончики готовятся с добавлением свекольного и тростникового сиропа, пальмового и подсолнечного масла, ароматизаторов и красителей. Батончик – не полноценное блюдо: неважно, сколько в нем белков. Наш совет – выбирайте батончики, в составе которых нет ингредиентов со странными химическими названиями.

Сок. Даже зеленый

Даже если на упаковке написано, что перед вами – 100% сок, или то, что он не содержит сахара, – не верьте. Сок – концентрированный сахар. В среднем стакане апельсинового сока приблизительно 22 г сахара, тогда как в одном фрукте только 13 г. Когда вы пьете сок, вы теряете полезные волокна, которые так важны для правильной работы ЖКТ и поддержания оптимального количества сахара в крови.