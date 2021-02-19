Подробно о синдроме самозванца – про некомпетентность и боязнь поражения

Знакомо ли вам чувство некомпетентности? Вам кажется, что вы недостойны похвалы и вознаграждения? С этими ощущениями сталкиваются люди любого возраста и сферы деятельности в самые неподходящие моменты: перед важным интервью, публичными выступлениями и экзаменами. В психологии этот феномен называют синдромом самозванца. Вместе с врачом-психологом Анастасией Стеблянко мы разбирались, как определить, есть ли у вас синдром самозванца, поговорили о причинах его возникновения и том, как с ним справиться.

Что такое синдром самозванца?

Психолог объясняет: “Простыми словами синдром самозванца - это внутренний вопрос самому себе: “А я что, настоящий?”. Есть три классические мысли, которые посещают человека с синдромом самозванца:

"Тебе здесь не место";

"Ты совершенно ничего не понимаешь в этом вопросе, ты не так хорош";

"Тебе просто повезло".

Если любой из этих постулатов приходит в голову не единожды, а навязчиво повторяется, это сигнал того, что синдром самозванца у человека “цветет”".

Люди, страдающие синдромом самозванца, считают, что их успех обусловлен внешними факторами. Им кажется, что они обманывают окружающих, скрывают свою настоящую сущность и боятся быть разоблаченными.

О возникновении термина

Термин ввели в обиход психологи Паулине Клэнс и Сюзанне Аймс еще в конце 70-х. Во время терапевтических сессий с успешными женщинами они выявили определенную модель мышления. Несмотря на объективные достижения и успех, женщины воспринимали себя “интеллектуальными мошенниками” и опасались, что окружающие считают их самозванцами. Девушки страдали от тревожности, испытывали боязнь неудач и неудовлетворение жизнью. Изначально, психологи считали, что данные чувства присущи только женщинам-профессионалам. Однако синдрому самозванца подвергается широкий круг людей, любого гендера, этнической принадлежности, рода деятельности (от студентов и креативщиков до топ-менеджеров и академиков). Предполагается, что около 70% людей сталкивались с синдромом самозванца хотя бы раз в своей жизни, независимо от объективного успеха - самозванцами себя могут ощущать даже ничем не выдающиеся люди. Синдром самозванца официально не признан расстройством, однако его распространенность делает феномен важной темой для обсуждения.

В научной литературе термин "синдром самозванца" или "феномен самозванца" применяют только по отношению к небольшой группе людей, испытывающих клинические случаи внутреннего переживания интеллектуальной некомпетентности. Но сейчас синдром самозванца используют для определения любого человека, не способного принять свои заслуги.

Как понять, что у вас синдром самозванца?

Экспресс-тест от психолога

"Представьте своего любимого героя из мультфильма и изобразите его на листе формата А4 (не обязательно красиво, главное - с подробностями). Отложите дальнейшее прочтение этого абзаца, пока не нарисуете персонажа. Теперь приступим к выявлению характеристик. Первое, на что важно обратить внимание - размер рисунка. Если размер рисунка меньше, чем 1/9 листа, это говорит о том, что скорее всего в каких-то сферах может проявляться синдром самозванца. Маленький размер - признак заниженной самооценки и неверия в собственные силы. Расположение рисунка в нижней части листа тоже говорит о том, что человек не верит в себя, занижает свои способности и умения. Последнее - обратите внимание на то, как вы изобразили рисунок (какими линиями). Штриховая линия свидетельствует о повышенном фоне тревожности. Тревожность - тоже определяющая черта синдрома самозванца".

По шести основным характеристикам

Психологи Клэнс и Аймс выделили 6 основных характеристик, определяющих людей с синдромом самозванца. Разберем их:

1. Цикл самозванца

Цикл начинается академическим или профессиональным заданием, конечная цель которого - достижение результата. Оно вызывает тревожность. В ответ на эти чувства индивиды с синдромом самозванца либо чрезмерно усиленно готовятся и работают, либо прокрастинируют до последнего, после чего отчаянно берутся за дело. По выполнению задания они чувствуют облегчение и реализацию, которые быстро исчезают. Их сменяет неудовлетворенность. Несмотря на позитивную обратную связь о проделанной работе, они отрицают, что успех обусловлен их способностями. Их восприятие своих способностей не соответствует реальному результату. Если они готовились усердно, возникает уверенность, что успех объясняется лишь проделанной кропотливой работой. Те, кто прокрастинировал, связывают свой успех с удачей. Такие люди твердо верят, что успех, достигнутый тяжелой работой, не отражает их настоящие способности. Эти убеждения, так же как и неуверенность с тревожностью, укрепляют цикл самозванца.

Переработка - частая модель поведения, от которой сложно отойти, даже если человек осознает всю ее ущербность. Он считает, что неповиновение прижившейся системе работы приведет к провалу. Еще одно любопытное наблюдение исследователей - раз за разом повторяющийся успех лишь укрепляет синдром самозванца, а не разрывает цикл. Причиной этому - завышенные ожидания по отношению к себе и своим успехам, ведущие к диссонансу между ожиданиями и реальными достижениями.

2. Необходимость быть особенным или лучшим в чем-то

Такие люди нуждаются в первенстве. Психолог Клэнс обнаружила, что во многих случаях люди с синдромом самозванца были лучшими на протяжении долгого времени (в школьные годы). Затем, попав в другую обстановку (университет с обширной базой студентов) и столкнувшись со множеством выдающихся людей, к ним приходит осознание, что их талант не уникален. В результате каждый раз проигрывая кому-то первое место, они считают себя интеллектуально недоразвитыми.

3. Черты характера супермена или супервумен

Этот аспект связан с нуждой быть лучшим и перфекционизмом. Люди ставят высокие нереалистичные цели, а когда не могут их достичь, чувствуют себя разочарованными и подавленными.

4. Боязнь поражения

Она объясняет высокий уровень тревоги во время выполнения важных заданий. Ошибки и провалы приводят к чувству стыда и унижения.

5. Отрицание своей компетентности

Люди с синдромом самозванца присваивают свои достижения внешним факторам намного чаще, чем остальные. Они фокусируются только на аргументах, которые доказывают их недостойность похвалы и заслуг. Они свято в это верят - это не демонстрация притворной скромности.

6. Боязнь и чувство вины от успеха

Эти переживания могут быть обусловлены негативными последствиями успехов. Клэнс приводит пример: если достижения - редкость в семье или среди сверстников, победы лишь отстраняют человека от близких. Это может сопровождаться чувством стыда из-за своего превосходства, подавленностью и боязнью быть отвергнутым окружением. С другой стороны, люди в таких ситуациях также боятся, что нетипичные для своего круга достижения повлекут за собой завышенные ожидания. Они боятся, что высокие требования раскроют их “самозванство”.

По типам людей

Автор книги “Тайные мысли успешных женщин” Валери Янг разделила людей с синдромом самозванца несколько иначе - на пять типов. Они перекликаются с характеристиками уже описанными Клэнс и Аймс и менее емкие. Но возможно с помощью этих типов вам будет легче опознать синдром самозванца в своем поведении. Это:

Перфекционисты - ставят нереалистичные цели и обладают завышенными от себя ожиданиями;

Эксперты - нуждаются в полном владении всевозможной информации о теме. Они никогда не подадут на работу, если не выполняют все необходимые критерии, и выскажут свое мнение в профессиональной среде только тогда, когда будут абсолютно уверены в правильности своего ответа;

Прирожденные гении - считают себя самозванцем, если определенные навыки или заслуги даются с большим трудом;

Солисты - считают себя халтурщиками и мошенниками, если просят о помощи;

Супергерои - чувствуют, что им нужно быть лучшими во всем.

Факторы, влияющие на развитие синдрома

Исследования выделили два основных фактора - динамика отношений в семье и черты характера человек.

“Мы с детства ориентируемся на какие-то главные воспитывающие фигуры, формирующие личностные качества. Уровень самооценки снижается, когда близкие критикуют, обращают внимание на ошибки, вместо того, чтобы поддерживать, чаще ругают, чем хвалят. Фокус затачивается на ошибках, а не достоинствах. Еще, сравнивание ребенка с другими людьми (более успешными братом/сестрой, соседом) - верный путь к формированию у него синдрома самозванца,” - считает эксперт.

Хотя некоторые исследования связывают синдром самозванца с тревожностью и нейротизмом в характере, решающая черта - перфекционизм. В отличие от истинных перфекционистов, пытающихся скрыть свои недостатки, страдающие синдромом самозванца открыто указывают на них. Недостатки являются щитом, оправдывающим их предполагаемые неудачи и ошибки. Интересно, что они более чувствительны к общественной оценке, и ученые предполагают, что боязнь несоответствия социальным стандартам (которые человек сам себе и придумал) ведет к перфекционизму.

Последствия

Для таких людей успех не равносилен счастью. Они переживают страхи, стресс, неуверенность в себе и своих достижениях. Это препятствует полноценному наслаждению благами, приходящими с заслугами, и негативно влияет на психологическое состояние. Вполне возможно, что длительное переживание синдрома самозванца может привести к клиническим депрессии и тревожности. Цикл самозванца способствует выгоранию, эмоциональному истощению, потере внутренней мотивации и усиливает чувство стыда.

Как с этим справиться?

Дать универсальные рекомендации сложно, но Анастасия предоставила “скелет” самостоятельной работы с синдромом самозванца, описав последовательные шаги:

Первое: осознать, что этот синдром у вас есть. Осознание проблемы - 50% ее решения.

Второе: определить, критикующие мысли - ваши или посторонние? Если не ваши, то чьи и с какого момента этот критикующий голос появился в вашей жизни? Кто является главным судьей вашего профессионализма и компетентности? В каких ситуациях возникают такие мысли? Это единственная сфера, в которой вы чувствуете себя самозванцем, или неуверенность присутствует во всех аспектах жизни (семья, работа, друзья)?

“Определив в какой ситуации вы чувствуете себя самозванцем, какие слова порождают эти чувства, становится понятно, откуда растут “ноги” хронической травматизации. Важно взращивать внутри себя поддерживающую фигуру, так как критикующая фигура уже имеется (в виде вас самих или окружения). Представьте рядом поддерживающего, доброго человека. Нужно детально описать его внешний вид. Что бы этот человек вам говорил в трудных ситуациях? Важна конкретика, например, он бы сказал: “У тебя вот это хорошо получается”. На самом деле, работа с синдромом самозванца - это работа со своими частями личности.

Отдельно хотелось бы поговорить про ответственность. Это тоже аспект синдрома самозванца. Когда человек не уверен в своей компетентности, он не берет ответственность за сказанное, действия и их последствия. Например, когда профессионалы своего дела не прочь предоставлять услуги бесплатно. Так они неосознанно обесценивают свой труд и отказываются брать ответственность за проделанную работу. Развить умение брать на себя ответственность - способ освободиться от синдрома. Ответственность - не тяжелый мешок за плечами. Хотелось бы поменять отношение к этому понятию".

Как с этим справиться, если люди вокруг считают тебя самозванцем?

“Как я уже сказала, надо научиться поддерживать себя, напоминать себе зачем вы прежде всего находитесь на этом месте и в чем вы превосходны. Если вас открыто критикуют, это вопрос границ. Границы важно выстраивать просьбой (“пожалуйста, больше так не говори”), или указом (“если ты будешь продолжать так делать, я пожалуюсь шефу”). Обратите внимание на критикующих людей и характер отношений с ними. В семье (критикующие лица - мама, муж) есть смысл попробовать открыто попросить, либо постараться выстроить дистанцию, чтобы сохранить свое равновесие и психическое здоровье. Не бойтесь избавиться от источника критики. Также важно искать реальные поддерживающие фигуры - коллег, других родственников и друзей,” - объясняет психолог.