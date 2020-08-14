Почему мы несчастны?

Мир становится лучше. Большинство читающих на данный момент имеют крышу над головой и неограниченный доступ к информации любого характера, окружены бесчисленным выбором продуктов, которые удовлетворят практически любое желание, и могут общаться с единомышленниками в реальной жизни или же виртуально. Благодаря технологиям, даже тот, кто физически не может выехать из страны, имеет возможность увидеть город на другой стороне земного шара, виртуально посетить музей в другой стране или же получить образование в лучших школах мира. С глобальной точки зрения, за последние 25 лет процент населения нашей планеты, живущего в крайней нищете, упал с 36% до 10%. А благодаря развитию медицины и лучшему обеспечению продовольствием, продолжительность жизни постепенно увеличивается. И хотя этому сложно поверить, конфликты между великими державами тоже переживают спад. При этом, увеличивается количество людей, страдающих депрессией, и тех, кто чувствует себя потерянными в жизни. Это те факторы, которые мы ассоциируем с несчастьем. Являемся ли мы поколением с хроническим несчастьем? Если да, то почему же мы несчастны?

О неправильной статистике и фокусе на негативе

С началом индустриализации человечество стало воспринимать информацию сквозь экономическую призму. Отчасти, сейчас каждый человек соответствует модели Homo economicus - человека экономического. Когда мы совершаем действие, например, поступаем в университет, мы стоим перед выбором, а точнее - перед альтернативными издержками. Когда оцениваем что-то, например, ситуацию или человека, мы определяем сильные и слабые стороны - как в SWOT-анализе. В конечном счете, счастье мы рассматриваем как абсолютную выгоду, а люди стали лишь цифрами в статистическом отчете.

Статистика, представленная в начале, была взята с сайта фонда Gapminder, который, в свою очередь, объединяет всемирные данные из достоверных источников. Этот фонд был создан шведским врачом и автором книги “Фактологичность” Хансом Рослингом, который считает, что человечество орудует неправильной статистикой. Чаще всего обычный человек не владеет информацией о базовой глобальной статистике и макро-трендах, и основывает свои знания на преувеличенных новостных выдержках и через обобщение личного опыта. Например, все мы знаем, что самолет - это самое безопасное средство передвижения, но каждый раз читая новости об одиночном разбившемся самолете невольно беспокоимся за наш следующий полет. А про то, что в этот же момент успешно приземлились тысячи других самолетов мы забываем. Gapminder освещает провалы в статистической информации для создания более объективной картины мира. По словам Рослинга, даже владея всеми цифрами, люди относятся к положительной информации со скептицизмом. Однако, иррациональный пессимизм и слепой оптимизм - это две стороны одной монеты. Почему же человеку легче воспринимать негативную информацию?

“Чисто физиологически мы выжили благодаря тому, что наши предки были сконцентрированы на выживании и страхе, то есть на негативе. Но реалии жизни изменились, а мозг - нет, и мы продолжаем концентрироваться на негативе для того чтобы держать руку на пульсе и, в случае чего, во время принимать какие-то меры,” - объясняет врач-психолог Анастасия Стеблянко.

С другой стороны, сейчас можно найти информацию подтверждающую любой аргумент, так как ею легко манипулировать. После быстрого поиска в Google, вы можете найти тысячу доводов для отказа от мяса и столько же причин, почему этого делать не стоит. Так, несмотря на спад количества конфликтов между великими державами, ООН докладывает о новой эре конфликтов и насилия - на данный момент между группами внутри страны, нежели международными. Но все же нужно учитывать, что определенные параметры несомненно улучшаются, и вразрез с распространенным мнением, подавляющее большинство аспектов жизни действительно эволюционируют. А нескончаемый негатив в новостях можно списать на желание побудить людей к действию. Да, все меньше людей живет в нищете, но мы не должны забывать о 700 миллионах человек, которые еще не пересекли черту бедности.

Удивительно, но технологии позволяют нам вновь увидеть мир визуально, а не абстрактно. Например, благодаря инициатив Dollar Street от все того же фонда Gapminder было собрано более 30 тысяч фотографий домов и предметов обихода различных семей с разным доходом со всего мира. Таким образом, каждая семья - это не просто точка на графике, а реальные люди. Источником такой же более личной и приближенной к реальности информации были социальные сети. Изначально их целью было поделиться фотографиями из повседневной жизни человека. Но сейчас соцсети играют несколько другую роль - они превратились в очаг негативных эмоций. А во время пандемии негатив лишь усилился и мы все чаще находим себя застрявшими в потоке неприятной информации. Этому даже дали название - “doomscrolling” (склонность просматривать негативные новости, даже если они нагоняют грусть и депрессивное состояние).

О сравнении, конкуренции и зависти

Одной из причин эпидемии несчастья ученые считают нашу зависимость от гаджетов. Тинейджеры, которые проводят большинство своего времени в телефоне более несчастны, чем те, кто использует телефон менее часа в день. Такая тенденция частично вызвана социальными сетям и чувствами, которые они вызывают. Если раньше через Instagram человек мог поделиться нефильтрованной информацией о себе, то сейчас это больше походит на гонку за лайки и лучшую жизнь. Это подводит к следующей причине несчастья - постоянном сравнении себя с другими. Более подробно о влиянии социальных сетей на стандарты красоты и ментальное здоровье мы рассказывали здесь.

“В основе зависти лежит сравнение. Нам свойственно сравнивать себя с окружающими и понятно, что часто мы сравниваем себя с теми, кто лучше по какому-то параметру, - объясняет Анастасия. - Зависть - это такое врожденное переживание, в котором слиты два чувства - злость и желание. Большинство населения земного шара не умеет экологично обходиться со своей завистью и потому отравляется этим состоянием.”

Мы наблюдаем за чьей-то “реальной” жизнью и невольно сравниваем ее с собственной, не осознавая, что сейчас фотографии в Instagram - то же самое, что и однобокая статистика или факты, основанные на стереотипах. Все же, объективное сравнение может приносит пользу, так как это может культивировать здоровую конкуренцию. “Если человек умеет обходиться со своей завистью, умеет это состояние правильно переживать и выделять реальное объективное желание, то он уже не завидует, а рассуждает, сможет ли он этого достичь или нет. В этот момент зависть как токсичное чувство перестает быть и наступает новый этап достижения желаемого или наоборот отказа от него. Поэтому, я считаю, что зависть это благостное чувство,” - поделилась психолог.

О разрыве между ожиданием и реальностью

Социальные сети подкрепляют человеческий аппетит и побуждают достигать желанного - будь это покупка нового продукта, посещение нового места для отдыха или мероприятия. Однако, чаще всего, человек ожидает больше, чем реальность может предложить. Экономист и стипендиат Оксфордского университета Нэт Уэйр считает, что разрыв между ожиданием и реальностью делает человека несчастным. При этом, ожидание строится на трех элементах: воображение, опыт нашего окружения и собственный прошлый опыт. И наше ложное представление о реальности ведет к разочарованию. Очевидно, что именно на этой особенности нашей сущности построена экономическая система - продажа идеи товара, идеи приятного ощущения, идеи идеальной жизни и идеи счастья, хотя реальной субстанции эти идеи не имеют. Как часто мы понимаем, что достижение цели не приносит желаемого удовольствия? Как часто ситуации не достигают ожидаемого кульминационного момента? В большинстве случаев мы неправильно прогнозируем какие чувства и ощущения мы испытаем от каких-либо ситуаций и действий в будущем. Этот феномен называют "miswanting" - ошибочное предположение о степени удовлетворения, которое мы получим в будущем.

О течении времени и скуке

Психолог Анастасия Стеблянко также приписывает депрессивное состояние скорому течению времени. “В 21 веке особенно ускорились темпы жизни, что привело к постоянному напряжению. Сейчас мозг не способен полноценно переваривать тот поток информации, с которым справляется современный человек. То есть скорость переключения внимания и отсутствие глубины процессов вызывает истощение нейромедиаторов на уровне физиологии, и, в конечном счете, истощение самого человека,” - разъяснила психолог.

По словам психолога, это истощение ведет и к скуке. Она приводит в пример такой эксперимент: Детей примерно трехлетнего возраста и из одинакового социального слоя разделили на три группы. Первой группе детей, сидевшими в комнате вместе с матерью, дали по одной игрушке, второй при тех же условиях дали больше десяти игрушек, а третьей не дали ничего. Дети первой группы увлеченно играли с игрушкой около 15 минут, после чего она наскучила. У детей второй группы продолжительность концентрации внимания упала до одной-двух минут на игрушку, к тому же, дети потеряли интерес к неосмотренным игрушкам после определенного времени. А третья группа притягивала на себя внимание матерей, так как им было скучно. “Оказывается большой выбор истощает человеческую психику и вызывает ощущение скуки, потому что внимание не способно захватить больше трех предметов, - объясняет психолог. - Получается, если у человека есть выбор больше чем из трех, то это истощает и вызывает скуку.” Бесспорно, человечество уже испытывает скуку на протяжении веков, но возможно, что современный образ жизни более располагает к ней.

Темп жизни действительно ускорился, и вместе с ним наше восприятие времени. Человеку больше не хватает 24 часов для завершения ежедневных дел, а постоянное движение и переключение внимания парадоксально лишь торопит драгоценное время. Поэтому прошлое вспоминается как что-то несправедливо быстро утекающее, а будущее грозит неопределенностью. “Неопределенность сильно невротизирует. Но это является частью устройства нашего головного мозга - мы определяем потенциальные опасности в будущем, чтобы не попасться на капкан и выжить. Именно поэтому мы рассматриваем будущее как потенциальное зло,” - объясняет Анастасия.

Конечно, прошлое может быть и ранящим. “Советский психолог Блюма Вульфовна Зейгарник открыла интересный эффект - любое незавершенное дело оттягивает на себя энергию, - делится психолог. - И оно запоминается лучше, чем завершенные события. В связи с этим возникло целое направление в психологии (гештальтпсихология). Суть заключается в том, что если человек не завершает какие-то действия по собственной или чьей-то воле, то это вызывает определенное напряжение. Как правило, эти события мы рассматриваем как негативные из-за незавершенности. Но обычно для того, чтобы справиться с вызванными негативными состояниями, нужна психотерапия.”

Все же, современный человек понимает важность осознанности. Скорее поэтому возродились восточные духовные практики, которые позволяют человеку "заземлиться" и почувствовать настоящее.

Счастье - это иллюзия?

Создается такое ощущение, что наш собственный разум создает все условия для несчастья. Может быть счастье - это лишь иллюзия? “Счастье - название условное. Человек стремиться к психическому равновесию в отношениях и во взаимодействии с самим собой. Под счастьем подразумевают радость, но это совершенно не так. Счастье - это часто спокойствие, отсутствие какие-то резких изменений. А радость - это тоже стресс, и не всегда равна счастью,”- делится мнением Анастасия. Человек привыкает ко всему и даже те вещи, которые приносили радость, могут не делать нас счастливыми в настоящем. Такое явление психологи называют гедонической адаптацией - склонность возвращаться к базовому уровню счастья не смотря на негативные и позитивные ситуации в жизни.

“Я думаю, что счастье - это не иллюзия, а сравнение одних участков своей жизненной линии с другими. Соответственно, в жизни должны быть события стрессовые, условно говоря несчастные, чтобы понимать и оценивать, к какому состоянию стремиться,” - считает психолог. Конечно, в таком сравнении тоже нужно быть осторожным и не впадать в ностальгию по прошлому. Но в целом, если счастье - абсолютно субъективное явление, то каждый выбирает его определение сам. И человек волен решить самостоятельно, считает ли он счастье иллюзией, или же видит жизнь как сплошной поток удовольствия.