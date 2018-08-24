Почему и что мы "заедаем"? Отвечают психолог, диетолог и нутрициолог

Как часто человек съедает что-то, чего на самом деле не хотел? Как часто переедает и в принципе ест тогда, когда совсем не голоден? Психологи и диетологи утверждают, что происходит это чаще, чем мы думаем. Кроме переедания и неконтролируемой тяги, например, к сладкому есть проблема заедать проблемы, неприятности, стресс. Последний согласно исследованиям может привести к ожирению, что логично. Привычка заедать неприятности ведет к эмоциональному перееданию и набору лишнего веса. Когда-то еда была источником энергии, сегодня – подсознательная ассоциация с позитивными эмоциями. Радуемся чему-то – едим, плачем – тоже едим. Заедание – расстройство пищевого поведения, которое обусловлено психическим состоянием человека. Оно может быть не так опасно, как анорексия, булимия и компульсивное переедание, но по прежнему напрямую связано с эмоциями, которые переживает человек. Соответственно, это чаще всего приносит вред организму, так как не является физическим голодом и реальной потребностью в пище. Почему, чем и что именно люди заедают? Как научиться слушать и "слышать" свое тело? На эти и другие вопросы отвечают психологи, диетологи и нутрицевтики.

Алла Камини, нутрициолог

В современном мире очень сложно не переедать, так как еда окружает нас повсюду: в супермаркетах изобилие продуктов на любой вкус и цвет; кругом, куда не посмотри – кафе и рестораны. Разнообразие еды в современном мире восхищает и извращает одновременно. Люди потребляют невероятное количество пустых калорий. То, что съедается, приносит крайне мало пользы - очень важно, чтобы питание было не количественным, а качественным. Человек ест гораздо больше, чем ему необходимо для поддержания здоровья, потому что даже сами продукты сегодня не обладают прежней питательной ценностью. Исследования показывают, что фрукты и овощи не содержат то количество питательных веществ, которые имели 50 лет назад. Если раньше нам было достаточно съесть одно яблоко, чтобы насытиться и получить достаточное количество витаминов и минералов, то сейчас так не получится. Сам урожай собирается в полу-зрелом виде и дозревает уже на прилавках - это, конечно, влияет на качество любого продукта.

Заедание часто связано с определенным эмоциональным состоянием человека или с элементарной нутрицевтической нехваткой (дефицитом питательных веществ в организме).

Когда человек чувствует, что вроде бы не голоден физически, но все еще чето-то хочет и не может правильно интерпретировать симптоматику своего тела, то он может заедать просто автоматически, не понимая и не осознавая, сколько он съел на самом деле. Если рассматривать питание в концепции первичного и вторичного, то первичным питанием всегда является психоэмоциональное состояние. Это наша подпитка, внутренний энергетический ресурс человека. Вторичным питанием уже будет то, что на тарелке находится – физическая еда. Если психоэмоциональное состояние нестабильно или если человек подвержен длительному стрессу, то будет появляется тяга к быстрым углеводам. Но когда человек переедает, у него наоборот меньше сил и энергии. Он будет часто чувствовать себя вялым, апатичным, не будет никакого внутреннего ресурса, мотивации и бодрствования по утрам. Это основные сигналы о том, что в питании произошел сбой и, скорее всего, человек переедает.

Очень важно понять чем необходимо "заполнить" пробелы - тогда заедание пройдет само. Например, тяга к сладкому может быть обусловлена несколькими причинами: депрессия, нехватка жиров в организме, недосып, дефицит микронутриентов (хрома). Здесь необходимо просто разобраться в симптомах, восполнить то, чего не хватает и любая потребность к заеданию и перееданию или тяга к определенному продукту пройдет сама по себе. Еще одной причиной может быть может быть преобладание условно-патогенной флоры (паразитарные или грибковые инвазии). В этом случае поможет элементарная чистка организма, противопаразитарный или профилактический курс очищения. Так, человек освобождается от необходимости принятия большого количества пищи.

Конечно, существуют совершенно разные психические причины переедания и заедания. Но, и психическое, и физическое состояние зависит от биохимических реакций организма. Определенная еда влияет на биохимию мозга и всех остальных клеток организма. Допустим, у человека наблюдается серьезный дефицит витаминов группы B или серьезный дисбиоз. Такое состояние напрямую влияет на психику: человек будет как оголенный провод – чувствительный к любым внешним раздражителям и не способный справляться со своими эмоциями. Если в этом случае не меняется биохимия, то сколько бы он не ходил к психологу, он не получит полноценного результата и тех навыков, которые действительно помогут изменить образ жизни. Когда мы прививаем новые пищевые привычки и меняется биохимия мозга и клеток организма, то эти навыки легко встраиваются в образ жизни и человек не испытывает дискомфорта к изменениям.

Как только человек учится обращать внимание на то, какие сигналы ему посылает тело, он начинает задумываться и изучать этот вопрос. Да, мы можем обратиться к врачу, мы можем получить определенную информацию. Но не стоит брать за чистую монету бездумно прописанные протоколы лечения. Человек говорит: "Да, я пью это лекарство и мне первое помогает, второе не помогает, третье помогает, но временно". То есть, он совершенно не понимает, что происходит в его организме. Именно адекватная информационная поддержка и ответственность дадут понять человеку биологию своего тела и наладить отношения с ним. Интуитивное питание сейчас широко распространяется благодаря различным маркетинговым стратегиям, но не всегда оно полезно для человека. Например, тяга к сладкому – далеко не всегда интуиция. Интуиция может нас направить тогда, когда организм очищен от паразитарной флоры, когда условно-патогенная флора в балансе, выровнен и наполнен наш микробиом. Тогда мы можем четко интерпретировать симптоматику и выстраивать свой рацион на интуитивных потребностях.

Лидия Зейдан, диетолог

При переедании или заедании необходимо, прежде всего, разобраться, чего не хватает человеку психологически. Из личного опыта: даже после бандажирования желудка люди, которые имели привычку заедать – не останавливались. Был случай когда пациент не мог съесть плитку шоколада из-за уменьшенного желудка, тогда он растапливал ее и выпивал в жидком виде. Если не устранить психологическую причину, даже мощнейшая операция не приведет к устранению проблемы. Она может быть не такой яркой или явной для него самого. Такому человеку просто необходима экстрапорция эндорфинов. Когда мы понимаем, что это зависимость от еды, сродни наркотической, то заедание может рассматриваться, как заболевание. У "заедания", как и у любой болезни, есть соответствующая терапия.

Первый шаг – осознать проблему. Потому что в основном люди едят на автомате. Я часто прошу в начале программы фотографировать и расписывать то, что клиент съел и выпил за день. Помню клиентку, которая клялась мне, что она ест строго по программе здорового питания, потребляя 1800 ккал в день. При этом, она выпила со мной три чашки капучино с сахаром (по 200 ккал каждая) и тремя шоколадными конфетами. И говорит мне: "Я ничего не ем кроме того, что в программе".

Второй шаг – "правило двух минут". Любая химическая реакция, любая зависимость длится не более 120 секунд. Передача сигнала по нейронной цепочке (наше желание "заесть", съесть еще один кусочек пирога) прерывается, если ничем не "подпитывать" ее хотя бы две минуты. Если все равно хочется – это уже самовнушение. Организм гораздо умнее всех специалистов вместе взятых. Пока человек не наладит связь с ним, внешнее лечение бесполезно. Необходимо сделать так, чтобы эндокринная (эмоциональная) система и мозг работали на человека, а не против него.

Ирина Файб, психолог

Еда обеспечивает человеку выживание и, в идеале, должна покрывать все его потребности в свободной энергии и строительном материале для клеток. Но пища давно перекочевала из необходимости в предмет удовольствия и наслаждения, в способ откорректировать психологическое состояния. Если съеденная пища превышает количество, необходимое для поддержания жизнедеятельности организма – можно говорить о переедании. Еда – наш первый домашний психотерапевт. Младенцу с рождения на каждое эмоциональное проявление (плач) мама в первую очередь предлагает молоко или закрывает рот пустышкой. Путем многократного повторения этот паттерн закрепляется на автомате. Распереживался – нужно положить что-то в рот. Кстати, курение из той же серии, только вместо пустышки уже сигарета. Я работаю с женщинами и вижу, как эмоции и нервозность запускают желание что-то пожевать. Если генетика, физическая активность и молодость пока справляются с "атаками" питания, то фигуру какое-то время еще удается сохранить. В противном случае, фигурки быстро превращаются в тушки. И пока человек не найдет другого, более безопасного, полезного способа релаксации и успокоения – никакие диеты и режимы не помогут справиться с лишним весом.

Первое, чему необходимо научиться – управлять своим эмоциональным состоянием самостоятельно. Можно ли научиться этому в одиночку? Думаю, нет. Но не всегда заедание – психологическая проблема. Качество еды, двигательная активность, частота питания, режим и многие другие показатели влияют на результат. Сегодня проводится столько интересных программ по питанию, что каждый человек может найти свою "волшебную палочку" для обретения здорового тела и желаемой фигуры.