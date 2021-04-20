Коллаген не настолько популярен на рынке нутрицевтиков, как витамин D и омега-3. Но, благодаря рекламным заявлениям производителей об антивозрастном эффекте коллагена, интерес к биологически активным добавкам с этим веществом растет с каждым годом. К 2027 году ожидается, что ценность глобального рынка коллагеновых БАДов достигнет 7,5 миллиардов долларов. Действительно ли прием коллагена может омолодить кожу?

Что такое коллаген?

Коллаген – это жизненно важный белок. Он составляет основу соединительной ткани, которая, грубо говоря, образует кости, хрящи, связки, подкожную ткань и многое другое.

В бьюти-индустрии коллаген интересен с точки зрения его влияния на кожу. Он расположен в наиболее глубоком слое кожи – дерме, и составляет около 75% от всей сухой массы кожи. Благодаря ему, она имеет структуру и эластичность. Многие знают, что с возрастом коллаген синтезируется в меньшем количестве и даже разрушается, в том числе из-за фотостарения и курения. Соответственно кожа становится тонкой, менее эластичной и упругой, появляется склонность к повреждениям и появлению морщин. Поэтому коллаген нередко содержится в составе антивозрастных кремов.

Специалисты считают, что коллаген в кремах не эффективен – его молекулы слишком крупные для того, чтобы проникнуть в глубокие слои кожи. Они остаются на поверхности, поэтому эффект от коллагена в косметических средствах исключительно поверхностный. Такого же результата можно добиться, используя любой другой увлажняющпй крем. Если вам необходим антивозрастной эффект, обратите внимание на ретинол – это одно из единственных веществ, которое (и это научно доказано) способствует выработке коллагена.

Про формы коллагена

Существует множество форм коллагена. Коллаген, используемый в БАДах, бывает животного происхождения (из хрящей, сухожилий и костей говядины или свинины) и получаемый из морского сырья. Желатин – это тоже коллаген, но термически-обработанный. Однако употребление желатина не приведет к его всасыванию или синтезу нового коллагена, который затем может быть использован как “строительный блок” для тканей. Мы сталкиваемся с той же проблемой, что и в случае с кремами – молекулы коллагена в желатине слишком большие и требуют расщепления.

В процессе гидролиза коллаген расщеплют ферментами на более короткие соединения. Это называют гидролизатом коллагена, что является самой распространенной формой коллагена для приема внутрь. Гидролизат коллагена имеет меньшую массу, чем желатин, и легко растворяется в воде. Сейчас такой коллаген не только доступен в форме капсул, но и присутствует в составах протеиновых порошков, батончиков и фитнес напитков.

Эффективен ли прием коллагена внутрь?

К сожалению, однозначного ответа пока нет. Очень часто исследования эффективности коллагена спонсируются самими производителями БАДов с коллагеном. К тому же, качество таких исследований оставляет желать лучшего – выборка людей слишком маленькая, отсутствует рандомизированное контролируемое испытание (когда испытуемых разделяют на две группы: первые принимают коллаген, вторые – плацебо. Так исследователи минимизируют ошибочность результатов).

Совсем недавно вышел метаанализ эффективности приема гидролизированного коллагена на старение кожи. В его рамках были собраны и проанализированы результаты 19 исследований. Количество участников превысило 1000 человек. Они принимали гидролизированный коллаген в среднем около 90 дней. Согласно заключению метаанализа, прием внутрь такого коллагена действительно эффективен для уменьшения морщин, улучшения эластичности и увлажненности кожи. Однако, для подтверждения результатов необходимо провести еще несколько таких метаанализов.

Специалисты считают, что питьевой коллаген не всегда используется организмом в желанных целях. БАДы с коллагеном могут укреплять костную и хрящевую ткань, улучшать состояние ногтей, кожи и волос, но в борьбе с морщинами - оказаться менее эффективными. К счастью, в исследованиях не обнаружили побочных эффектов от приема коллагена, поэтому коллагеновые БАДы скорее принесут больше пользы, чем вреда. Но перед приемом любых добавок всегда рекомендуем проконсультироваться с врачом на наличие непереносимости компонентов препаратов.

На синтез и разрушение коллагена влияет множество факторов - БАД с коллагеном не решит всех проблем. Для поддержания молодости кожи советуем всегда наносить солнцезащитный крем для предотвращения фотостарения, отказаться от курения, увлажнять и питать кожу.