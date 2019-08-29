Все, что нужно знать о палеоимунном протоколе

Палео протокол – не новомодная диета, а стратегия питания, которую сегодня выбирают многие сторонники превентивной медицины. Предложена она была в 1970 году гастроэнтерологом Вальтером Л. Вёгтинлиным. За основу взят рацион питания человечества времен палеолита, поэтому ее также называют палеолитической диетой и диетой Каменного века. Сегодня некоторые специалисты считают требования палео протокола спорными, но в целом его польза редко подвергается сомнениям. Основной результат, который преследуют диетологи и нутрициологи при назначении данного протокола – коррекция метаболической дисфункции. На настоящий момент существует два направления: палеоаутоиммунный протокол и обыкновенный палео протокол. Между ними существует принципиальное различие: первый предназначен для людей с аутоиммунными заболеваниями,из-за чего список разрешенных продуктов сокращается. А второй, по утверждению нутрициологов, подойдет тем, кто хочет нормализовать работу ЖКТ. В обоих случаях назначение протоколов должно быть осуществлено врачом-нутрициологом или диетологом.

"Можно" и "нельзя" при палео-аутоиммунном протоколе доктора Сары Баллантайн

Как уже было сказано выше, палео протокол – дело очень индивидуальное, поэтому прежде чем приступать к его выполнению стоит сдать анализы и выяснить, в каком состоянии находится баланс полезных веществ, витаминов и микроэлементов вашего организма. Исходя из полученных результатов станет ясно, какие продукты и в каком соотношении вам стоит добавлять в свой рацион, а от каких стоит отказаться. Палео-аутоиммунный протокол доктора Сары Баллантайн является самым базовым. Суть данного протокола в том, чтобы исключить продукты, стимулирующие воспалительные процессы, и установить необходимую норму потребления разрешенных вариантов. Палео протокол также, как и кето-диета, гарантирует насыщение за счет грамотного отношения полинасыщеных и мононенасыщенных жиров в рационе питания. Именно этот рацион корректирует в соответствии с индивидуальными особенностями представительница медицинского инстаграм-сообщества – врач-эндокринолог Катя Янг.

Список "можно" при палео-аутоиммунном протоколе Сары Баллантайн:

Не менее пяти порций постного мяса/птицы и субпродуктов в неделю.

Не менее трех порций рыбы и морепродуктов в неделю

Овощи всех цветов радуги, в том числе и крестоцветные – с каждым приемом пищи (капуста кейл, цветная, брюссельская, брокколи, руккола, репа, и прочие)

Водоросли (кроме хлореллы и спирулины, потому как они непосредственно влияют на аутоиммунные процессы)

Качественные жиры (оливковые, кокосовые, пальмоядровые масла, жирное мясо и жирная рыба, авокадо)

Фрукты и ягоды, но не более 10-20 грамм в день

Ферментированные продукты (отдельный тренд в индустрии здорового питания и знакомые нам с детства: чайный гриб, водный кефир, ферментированные овощи и фрукты. И малознакомые: пробиотики в бадах, коксовые йогурты и кокосовый кефир, и многое другое)

Продукты, богатые глицином: костный бульон, холодец.

Список "нельзя" при палео-аутоиммунном протоколе Сары Баллантайн:

Все злаки и некоторые крупы (рожь, ячмень, спельта, овес, гречка, пшено, амарант, киноа, кукуруза, кунжут, дрожжи, тапиока, рис и гречка в том числе)

Бобовые

Все молочные продукты с содержанием лактозы, казеина и их производных

Рафинированный сахар и масло

Яйца

Орехи и семена (включая какао, кофе и специи из семян)

Все пасленовые (томаты, картофель, баклажаны, паприка, чили, ягоды годжи и специи из перцев)

Алкоголь

Нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен и аспирин)

Все подсластители, включая стевию

Эмульсификаторы и эмульгаторы

Не злоупотреблять: фруктозой, солью, сухофруктами, продуктами, богатыми омега 6, черным и зеленым чаем. Постепенно можно вводить: желтки, съедобные стручки, масло грецкого ореха, масло макадамии, топленое масло, продукты из цельного кокоса – сливки и молоко (не более чашки в день), муку, хлопья.

Как организовать режим жизни и питания так, чтобы протокол работал

Попробуйте ответить на вопрос: где начинается пищеварительный процесс? В желудке – нет, во рту – уже ближе, но нет. Первый этап пищеварения начинается в мозге. На тему психосоматики пищевого поведения существует много материалов, но вот несколько советов того, как организовать прием пищи так, чтобы сразу запустить правильные биохимические сигналы в мозг.

Сервируйте стол и убирайте/выключайте гаджеты. Очень важно подготовить обеденный стол и приборы к трапезе. В первую очередь стоит забыть про привычку есть сидя на диване перед телевизором, обедать за рабочим столом перед компьютером, или есть "на ходу". Сервировать стол необходимо, в первую очередь, для того, чтобы получить визуальное удовольствие. Это важно, потому что красиво сервированный стол посылает мозгу сигнал о том, что сейчас его ждет вкусный и приятный прием пищи, и тем самым запускает каскад биохимических реакций на подготовку к усвоению пищи.

Не торопитесь. Ешьте медленно, тщательно пережевывая каждый кусок пищи. Если вы только начинаете привыкать есть медленно, то можете пронаблюдать: при пережевывании углеводы во рту приобретают еле заметный сладкий вкус – это действие амилазы, фермента, который вырабатывается слюнными железами для расщепления пищи. Каждый фермент играет свою роль: липаза –расщепляет жир, а лизоцим – обеззараживает. Тщательное пережевывание регулирует адекватное количество вырабатываемой соляной кислоты, а это – ключевой игрок, от которого зависит дальнейшее усвоение белков. Прием пищи с большим количеством белка должен происходить в расслабленном состоянии, потому что стресс влияет на снижении кислотности.

Не путайте физический голод с эмоциональным. Постарайтесь давать себе отчет в том, что вы едите не из-за того, что вам скучно, обидно или грустно. Если вы заметили за собой привычку "заедать" негативные эмоции, то в первую очередь, необходимо выяснить, чем вызван стресс. Этот вопрос доступно раскрыт в книге Светланы Бронниковой "Интуитивное питание". "Беда в том, что люди с нарушенным типом питания считают себя безвольными, слабыми, никчемными, и склонны переживать интенсивное чувство вины по поводу того, что и как они едят." - пишет автор. Если вы испытываете подобные чувства, то реакция организма в виде нарушения пищевого поведения – вполне естественна. Здесь за помощью лучше обратиться к психотерапевту.

Используйте ресурсы с рецептами. В интернете есть много разных рецептов, которые расписаны специально для тех, кто питается в соответствии палео-протоколу. Один из таких аккаунтов ведет вышеупомянутая Катя Янг, называется он @food.so.young. В комментариях под публикациями нередко можно найти много интересных рецептов, которыми делятся другие пользователи. Также в маркете вашего смартфона по запросу "paleo" – можно найти приложения, которые делят продукты на "палео/не палео"– на Android и на iOS.

Ведите дневник самочувствия. Для того, что вашему врачу было проще отслеживать изменения в вашем самочувствие и осуществлять нутрицевтические коррекции – заведите дневник. В нем вы можете записывать свои ощущения, перечень употребленных продуктов и пищевых добавок, рецепты, план питания и многое другое. Например, бывает такое, что на старте такой программы человек чувствует слабость, или наоборот, непривычную бодрость. Также в дневнике вы сможете делать записи по коррекции рациона, потому что некоторые продукты на заключительных этапах питания можно будет постепенно вводить.