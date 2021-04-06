В Казахстане стартовала бесплатная массовая вакцинация населения против коронавируса российской вакциной «Спутник V». На данный момент хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получило 194,7 тыс. человек по всей стране. Вакцинация добровольная, многие оттягивают этот момент из-за сомнений и опасений. Отвечаем на самые актуальные вопросы о вакцинации вместе с кандидатом медицинских наук и представителем Университета Центральной Азии в РК Райхан Сисекеновой.

Общие вопросы

Зачем вакцинироваться?

Другой альтернативы нет. Последствия перенесенной коронавирусной инфекции несут большие риски, на сегодняшний день специфического лечения нет. Насколько быстро население планеты придет к коллективному иммунитету, настолько же быстро мы сможем предотвратить наиболее серьезные мутации самого коронавируса. Вирус меняется и приспосабливается при каждом воздействии на него – лекарствами, дезинфицирующими средствами, климатическими факторами, а также индивидуальными особенностями человека.

Есть ли ограничения по возрасту?

Да, есть. Официально вакцина делается от 18 до 60-65 лет. В Европе, США и России уже обсуждается вопрос о прививании детей с 12 лет, имеются данные о тестировании в детских группах. К тому же, в России и Европе успешно начата вакцинация пожилых старше 60 лет, в том числе, находящихся в домах престарелых.

Можно ли вакцинироваться пожилым людям в возрасте 70+?

Я считаю, что нужно. Эта группа подлежит вакцинации в первую очередь, так как среди пожилых людей самая высокая вероятность летального исхода. При этом, надо тщательно взвешивать состояние пожилых людей в каждом конкретном случае, так как они имеют целый букет болезней, в том числе неизлечимых. Соответственно, медотводов (отказов от проведения вакцинации) у них больше.

Кому нельзя вакцинироваться?

Прежде всего тем, у кого на период предполагаемой вакцинации обострилось хроническое заболевание, особенно связанное с изменением иммунной системы (системная красная волчанка, тяжелые аллергические болезни и так далее). Противопоказанием также является любой острый инфекционный процесс, прививку необходимо перенести на более поздний период. Активная фаза лечения онкологических заболеваний является препятствием для вакцинации, но я считаю, что в стадии ремиссии вакцина показана. В каждом конкретном случае надо взвешивать риски. Тем, кто два-три месяца назад перенес коронавирусную инфекцию или имеет тяжелые осложнения после этой инфекции, естественно, вакцинация не показана. Для выявления противопоказаний в прививочную бригаду и входят врачи, которые определяют возможности каждого человека и дают допуск.

Почему не все врачи вакцинируются?

Прежде всего потому, что многие из них перенесли инфекцию, в том числе и бессимптомно. К тому же, многие из них испытывают "профессиональное выгорание", большинство действуют "на автомате": встал – умылся – на работу, или уже долго живут вне дома. В то же время, я знаю очень многих, кто уже вакцинировался. И, к сожалению. многие погибли. Здоровье медиков за время пандемии значительно ухудшилось. Просто никто не проводил исследований на эту тему.

Почему у "Спутника V " две дозы?

Чтобы достичь более высоких показателей защиты. Одна доза не дает заявленных цифр.

Перед вакцинацией

Нужно ли сдавать ПЦР анализ или тест на антитела?

Не всем. Нужно, если был контакт с коронавирусным больным последние две недели перед запланированной вакцинацией или переболели коронавирусной инфекцией два-три месяца назад.

Можно ли вакцинироваться, если есть антитела?

В зависимости от того, какие значения показывает анализ. Если показатель иммуноглобулина М выше нормального, значит человек еще болеет. Прививку делать нельзя. Если показатель иммуноглобулина G выше определенного значения, надо наблюдать за ним последующие месяцы и при его снижении (а он снижается быстро) надо вакцинироваться. В идеале всем нужно делать такие исследования перед прививкой, но это большая нагрузка на службу здравоохранения, которая обойдется дорого.

Зачем нужно проходить осмотр у терапевта перед вакцинацией?

Чтобы выявить противопоказания.

После вакцинации

Могу ли я заболеть после полной вакцинации?

Да, возможно, но чаще в легкой, реже в среднетяжелой форме. Зато у вас будет минимальный риск развития тяжелой формы течения болезни и защита от летального исхода.

Что, если я заболел между двумя дозами?

Это возможно, потому что вы находитесь в процессе формирования иммунного ответа. Если вирусная нагрузка больше, чем еще не до конца сформировавшийся иммунитет, скорее всего, вы заболеете. В период между вакцинациями надо беречь себя.

Что можно и нельзя делать после получения прививки?

В первую очередь, в это время нужно особенно беречься от инфекции и принимать все защитные меры. Если после прививки температура поднимается выше 38 – 38,5, и плохо переносится, особенно у пожилых людей, то показан прием жаропонижающих средств. Не нужно пить лекарства от аллергии, так как эти препараты будут снижать формирование антител. Нельзя принимать алкоголь. Все домашние эксперименты с целью повысить свой иммунитет также не показаны.

Что со мной может произойти в первые дни после вакцинации?

В возможные реакции вашего организма на введение нового для вас вещества входят: местная реакция тканей в месте введения в виде отека, покраснения, тупая боль и легкое ограничение подвижности плеча, общая реакция похожая на ОРЗ с повышением температуры, недомогание, ломота, озноб. Обычно это длится один-два дня. Но такие реакции наблюдаются не у всех. У многих проходит без каких-либо ощущений.

Нужно ли изолироваться после получения вакцины?

Нет, изоляция не показана. Все в разумных пределах. Социально дистанциироваться надо, защитные маски остаются, от посещения гостей, "тоев" и других мероприятий необходимо воздержаться.

Могу ли я пренебрегать правилами социальной безопасности после полной вакцинации (при имении антител)?

У вас точно исчезнет страх смерти от этой болезни. Но антитела будут находиться в крови, внутри нас, а слизистые рта, носа, глаз остаются не защищенными. Вирус будет попадать на них и находиться там. Поэтому, мы можем переносить бессимптомную или легкую форму этой инфекции, и, к сожалению, распространять ее. К тому же, мы еще не знаем, на какой срок приобретаем искусственный иммунитет через вакцины. Вирус продолжает меняться, пока неизвестно насколько. Необходимо принять карантинные правила поведения как новую норму. При этом, продолжать жить и радоваться каждому дню.

Дадут ли мне паспорт вакцинации?

Да, Минздрав уже об этом заявил. (прим. редактора: Электронный паспорт вакцинации доступен в мобильном приложении eGov Mobile непосредственно после получения обеих доз вакцины. Его можно найти во вкладке "личные данные" – "цифровые документы". В ЭПВ содержатся сведения о гражданине, о виде полученной вакцины, этапности процедуры проведения вакцинации.)

Подробнее о вакцинах

В чем различие разных вакцин от коронавируса?

Различия заключаются в подходах к созданию и эффективности. Эффективны несколько подходов: использование цельного вируса – ослабленного или убитого, использование какой-либо его отдельной части или части гена вируса, и использование матрицы, которая содержит информацию для создания конкретного белка, но не вируса. В нашей стране сейчас используется российская вакцина "Спутник V", созданная путем использования оболочки аденовируса (без самого вируса) для транспорта ковидного белка в наши клетки. Этот белок является раздражителем для нашей иммунной системы, на которую она выстраивает защиту в виде антител за определенное время. Аденовирус выбран в силу его наибольшей безопасности для человека. Он существует уже много тысяч лет, а в вакцине он выполняет роль транспорта или вектора.

Другая известная нам вакцина – "Гам-Ковид-Вак", которая производится в Караганде из составных частей Спутника V. Казахстанская вакцина QazCovid-in, разработанная уже в нашей стране, является инактивированной вакциной с использованием цельного вируса, похожей на противогриппозную вакцину. Это классический вариант. Четыре другие казахстанские вакцины находятся на стадии доклинических исследований, из которых одна представляет интерес как ингаляционная, для впрыскивания в нос.

Вакцины на основе матричных РНК, к сожалению у нас еще не представлены, но используются в качестве основных в США и Европе, Саудовской Аравии и других странах. Это всем известные BioNTech/Phizer и Moderna, но, к сожалению, логистические особенности являются препятствием для транспортировки в нашу страну.

Поменяют ли вакцины мою ДНК?

Нет, ни одна из вакцин не встраиваются в человеческую ДНК. Все составляющие вакцин лишены таких свойств.

Вакцина AstraZeneca опасна, потому что она вызывает тромбы?

Такая информация появляется уже в который раз. Но тем, не менее эта вакцина остается основной в большинстве европейских стран, так как риски самой коронавирусной инфекции перевешивают наличие отдельных случаев с побочными эффектами во много раз. Согласно информации в прессе, изучение этих осложнений уже проводятся. Некоторые сведения сообщают о том, что в категорию "пострадавших от вакцинации" попали женщины, принимающие противозачаточные гормональные препараты, которые повышают риск тромбообразования. В других источниках описаны пациенты, имевшие патологию системы свертывания крови до вакцинации. Cо временем будут детализированы все противопоказания к тем или иным вакцинам.

Безопасно ли получать прививку вакциной, которую так быстро разработали?

Саму вакцину разработать не долго. Долгими являются испытания, получение разрешения, производство и логистика. Ранее эти процессы затягивались на более, чем 15-20 лет. То, что данные вакцины применили уже в ходе самой пандемии – беспрецедентно в истории борьбы человечества с инфекциями и является большим достижением. Высокая эффективность вакцин (более 90%) – также заслуживает восхищения. Этот факт нужно принимать как благо, а не проклятие. Есть страны, население которых еще не получило ни одной дозы! Нам в этом смысле очень повезло.