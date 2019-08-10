Ответы на 15 \"стыдных\" вопросов сексологу

1. Как выбрать хорошего сексолога?

В первую очередь, я считаю, нужно интересоваться у специалиста относительно его базового и дополнительного сексологического образования. То есть, он должен быть либо врачом-психиатром, психотерапевтом, либо он должен быть профессиональным психологом. Я бы не стала доверять людям, которые не имеют базового медицинского, либо психологического образования, и просто окончили какие-то курсы. Второй момент, поищите отзывы об этом специалисте. Ну и "сарафанное радио" всегда очень хороший помощник.

2. С какими проблемами к вам обращаются чаще всего?

Большинство моих пациентов – это женщины. Проблемы, с которыми они чаще всего обращаются – это аноргазмия и ухудшение или полное прекращение интимных отношений с партнером.

3. Что делать, если я не получаю оргазм, как бы ни старалась?

Считается, что около 20% женщин никогда не испытывали оргазма. Специалисты считают, что большинству из этих женщин можно было помочь. Ученые различают физиологические и психологические причины аноргазмии (отсутствие оргазма). При этом женщины с сильной половой конституцией чаще всего могут испытывать оргазм уже с самого начала половой жизни.

Физиологическими причинами могут являться различные эндокринные, гинекологические заболевания, сахарный диабет, вторичный вагинизм (то есть неспособность совершать половой акт из-за болевых ощущений), также приём некоторых медицинских препаратов. Психологическими причинами считаются депрессия, хронический стресс, особенности строгого воспитания, отсутствие взаимопонимания в паре.

Аноргазмия бывает первичной и вторичной. Первичная – это когда женщина никогда, ни при каких стимуляциях, не испытывала оргазм. Вторичная – это когда при любом виде стимуляции, хотя бы один раз в жизни, женщина испытала оргазм.

Оргазмы бывают разные по яркости, по ощущениям. Некоторые женщины настолько плохо знают своё тело, что не способны понимать, испытали они оргазм или нет, потому что в порнофильмах показывают его уж очень ярко. В результате женщина может и не понять, испытала она оргазм или нет, если ощущения не те, что изображают порноактрисы. Я бы посоветовала лучше изучить своё тело, понять, что вам конкретно нравится больше. Чтобы лучше разобраться в вашем конкретном случае, следует обратиться к сексопатологу, найти причину аноргазмии и искоренить её.

Следует, конечно, понимать, что чаще всего причина у нас в голове, то есть причина психологическая, а это значит, что её можно решить, если очень постараться. Удачи!

4. Посоветуйте, как раскрепостить консервативного партнёра?

Вопросы интимного характера всегда щепетильные. Любой мужчина хочет быть мачо для своей женщины, но особенности воспитания, темперамента, характера, жизненных ситуаций бывают разными, и они непременно накладывают отпечаток на интимную жизнь партнёров.

При излишне строгом воспитании у мужчин очень часто бывает комплекс "Мадонны – блудницы". Тогда они очень почтительно относятся к женщинам, с которыми хотят связать свою жизнь, то есть чаще всего они выбирают женщину, которая так или иначе напоминает им их мать. Свою мать хотеть нельзя, соответственно, получается, женятся они и уважают одних женщин, а хотят других – тех, которые в их понимании являются распутными. В таком случае надо помочь мужчине увидеть в своей партнёрше ту самую распутную женщину.

Также причинами недостаточной раскрепощённости партнёра могут быть какие-то комплексы, неудачный предыдущий опыт. В таком случае ваша задача – показать ему и внушить, насколько он для вас важен и как вам с ним хорошо. Здесь, конечно, очень важен вопрос доверия между партнёрами. Обязательно проявляйте заинтересованность, будьте активны, не ждите, что только он должен всё делать в постели. Ну и, конечно же, будьте тактичны.

5. Вредно ли быть девственником в зрелом возрасте?

Сексуальное воздержание является довольно спорной темой на протяжении многих веков. Традиционная медицина все-таки высказывается в пользу регулярной половой жизни, поскольку это довольно важный аспект физического здоровья – как для женщины, так и для мужчины. Причём речь идёт не только о физическом, но и о психологическом здоровье.

Изучают 3 типа половой конституции:

- сильная половая конституция (когда секс необходим каждый день, а то и по несколько раз в день);

- средняя половая конституция (когда достаточно 2-3 раза в неделю);

- слабая половая конституция (когда достаточно раз в месяц, а то и реже).

То есть в том случае, если у человека слабая половая конституция, ему в целом не хочется интимных отношений, и если это не вызвано психологическими причинами, например пережитым насилием в прошлом, то в таком случае человеку самому для себя решать.

В случае, когда люди отказываются от половой жизни по каким-то духовным мотивам, то это уже другой вопрос, поскольку они находят выход сексуальной энергии какими-то другими способами.

Вообще длительный отказ от сексуальной жизни у мужчин может грозить такими заболеваниями, как простатит, уменьшение эрекции вплоть до импотенции и депрессии.

6. Что делать, если после 25 уже ослабело либидо?

В первую очередь нужно разобраться в причинах, которые вызвали ослабление либидо. Причины могут быть физиологические и психологические.

Если речь идёт о физиологических причинах, то это может быть лишний вес, ухудшение микроциркуляции (заболевания сердечно-сосудистой системы), сахарный диабет, курение, приём медикаментов, психические заболевания, воспалительные заболевания половой сферы.

Либо это могут быть психологические причины: хроническая усталость, стресс, ухудшение отношений с партнером, депрессия и так далее. Я бы вам посоветовала обратиться к сексопатологу и устранить причину. Я уверена, что можно восстановить либидо, и вы сможете получать удовольствие от всех аспектов своей жизни.

7. Как держаться дольше в сексе? (Парень, 23 года, нет лишнего веса)

Причины раннего семяизвержения могут быть как физиологические, так и психологические. Если речь идёт о физиологических причинах, то нужно исключить различные заболевания, такие как заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, воспалительные заболевания половой сферы, приём каких-то препаратов, нарушение гормональной сферы и так далее.

К психологическим аспектам относится следующий момент: если в период начала полового созревания мальчик мастурбировал, а чаще всего это происходило в ванной комнате и чаще всего ему было необходимо сделать это быстро, поскольку рядом есть родители и другие члены семьи, то у него остается в памяти, что это должно происходить быстро. Это и может стать проблемой в половых отношениях с партнёршей. Также к психологическим причинам относятся проблемы в отношениях с партнером, чувство вины, либо наоборот неосознанное желание наказать партнёра, эректильная дисфункция, хронический стресс, усталость, недосып, перенесенное насилие.

Продлить половой акт помогут следующие советы. Во-первых, важно вести здоровый образ жизни, к этому в первую очередь относится спорт. Во-вторых, необходимо наладить питание - это поможет с микроциркуляцией. Третий совет - часто менять позы Также желательео использовать презервативы из толстого латекса, которые снижают чувствительность. Могут помочь и дыхательные техники, также есть специальный комплекс упражнений, который помогает тренировать мышцы малого таза.

8. Поделитесь своим мнением о секс-игрушках. Есть ли в них польза/вред?

Сексуальными игрушками люди пользовались с древнейших времён. Нет никаких научных данных, которые бы подтверждали или опровергали положительное влияние сексуальных игрушек именно на здоровье человека. В то же время, нанести себе вред можно, если использовать игрушки из некачественных материалов, в которых содержатся ядовитые вещества. Ну и конечно, надо быть аккуратными с бдсм игрушками.

В остальном, если использование игрушек нравится вам и вашему партнёру, то это ваше личное пространство, и никто не имеет права туда лезть. Важный момент - в психосексуальном отношении игрушки могут вернуть былую страсть в отношения. Если они помогают справиться с супружеской скукой, избежать мысли об измене, то их использование пойдёт вашей паре только на пользу. Главное, чтобы это нравилось обоим партнерам.

9. Как объяснить своему партнёру свои сексуальные предпочтения, чтобы он/она меня поняли и не осуждали?

Это вопрос доверия между вами. Даже если у вас все хорошо, но в интимной сфере вас что-то не устраивает, то неудовлетворённость будет расти и непременно будет сказываться на ваших отношениях. Поэтому нужно научиться разговаривать друг с другом, доверять друг другу, делать так, чтобы вы оба чувствовали себя в безопасности. Особые желания есть у каждого человека. Вы можете начать с разговора о предпочтениях вашего партнёра, чтобы ему с вами было свободно, чтобы он чувствовал себя с вами в безопасности. Когда он начнёт смело высказывать собственные желания, вы точно так же сможете говорить о своих желаниях. Поэтому просто начинайте разговаривать друг с другом.

10. Желание с каждым годом убавляется, как и желание заводить отношения с кем-либо. Как с этим быть?

Как я уже писала выше, вопросы касающиеся снижения либидо могут иметь как физиологическое, так и психологическое происхождение. Если у вас снижается либидо и пропадает желание иметь интимные отношения, то это может сказываться на том, что вы перестаёте хотеть заводить отношения с кем-либо. В таком случае нужно разбираться с теми факторами, которые вызывают снижение либидо.

Если проблема медицинская, то ее обязательно должен решать врач. Если проблема психологическая, например неудачный предыдущий опыт отношений, либо какие-то другие факторы, которые мешают вам заводить новые отношения; может быть неуверенность в себе, стресс, материальные вопросы, из-за которых вы не хотите вступать в отношения, страх того, что вас бросят, причинят вам боль и так далее, то здесь нужно обращаться также к специалисту, психотерапевту либо к психологу и решать эту проблему. Главное не откладывать проблему на потом и смело обращаться к специалистам, чтобы улучшить качество своей жизни.

11. Мой партнёр навязывает мне рамки, относительно моей и нашей сексуальной жизни. Что делать?

Вопросы сексуальной сферы очень важны для гармоничных отношений между партнёрами. Неудовлетворённость сексуальной жизнью влечёт за собой серьёзные проблемы в отношениях, поэтому очень важно, чтобы между партнёрами было взаимопонимание, чтобы оба партнёра прикладывали усилия для того, чтобы в отношениях все было хорошо. Ключевой момент - все это должны делать оба.

Предложите партнеру сходить к специалисту вместе, старайтесь разговаривать на эту тему, но если все попытки тщетны, то здесь вы должны принимать решение, согласны ли вы жить по этим рамкам, приносит ли это вам удовольствие и чувствуете ли вы себя счастливым в таких отношениях.

12. Что посоветуете сделать, если в романтических отношениях меня сексуально привлекают другие люди?

Отношения в паре - это ежедневный, ежесекундный труд. Люди думают, что встретить свою половинку - это уже успех, но на самом деле сложнее удержать друг друга рядом, поддержать интерес друг к другу во всех отношениях. И совместное духовное развитие, и общие интересы, и разнообразие в сексуальной жизни - это все ежедневный труд. Оба партнёра должны стараться для того, чтобы удовлетворять друг друга во всех аспектах жизни.

Существует мнение, что человек, который часто меняет партнеров, на самом деле ищет себя в других людях. Помните героиню Джулии Робертс в фильме "Сбежавшая невеста", у которой с каждым женихом менялись предпочтения? На самом деле она просто не могла найти себя.

Третий вариант - у человека может быть сильная половая конституция, и тогда ему будет хотеться больше и чаще. Если один из партнёров не поддерживает его интересов, то он будет искать это где-то на стороне.

Четвёртый момент - мужчины в целом полигамны.

Пятый момент - это комплекс "мадонны - блудницы", о котором я писала выше.

13. В чем заключается сексуальность? Можно ли ее развить?

Многие женщины путают сексуальность с сексапильностью, думая, что чем откровеннее будет на них одежда, тем более они будут сексуальны. Но на самом деле сексуальность - это даже не про фигуру, не про черты лица, это про энергию. Это энергия, которую мы излучаем, которую чувствуют люди вокруг нас. Это про уверенность в себе, принятие себя, своего тела, чувственности. Часто юные девушки бывают менее сексуальными, чем взрослые женщины, которые уже намного лучше чувствуют, знают и принимают себя и своё тело.

Зачастую сексуальность меньше развита у девушек, которые выросли в строгих семьях или у девушек, перенёсших сексуальное насилие. Чем больше у вас комплексов, тем вы будете менее сексуальны. Сексуальность можно и нужно развивать в себе. Существует множество различных женских практик, которые помогают развить сексуальность. Например, дыхательные упражнения.

Принятие своего тела - важный момент для развития сексуальности. Вы должны научиться любить и принимать своё тело. Относитесь к нему с уважением. Физические нагрузки, правильное питание, массаж, красивое белье и одежда к которой вы ходите дома - эти мелкие вещи часто могут помочь. Сексуальность - про то, как вы себя ведёте в одиночестве в том числе.

Сексуальная энергия - очень мощная энергия. Она вам может дать мощный толчок в любой сфере вашей деятельности, но, если вы будете блокировать ее, это может отразиться даже на лишнем весе.

14. Что делать если девственность неосознанно транслируется в инфантильность и мешает создавать отношения? (Тем самым ограничивая возможность перестать быть девственником).

Скорее всего, у вас есть какие-то вторичные выгоды, из-за которых вы не даёте себе вырасти. Инфантильный человек ведёт себя как ребёнок, больше зациклен на собственных чувствах. Если вы будете вести себя таким же образом, то, скорее всего, вы просто притянете к себе "папочку". Это будут не отношения равных партнёров, а детско-родительские, такие не приводят к гармонии. Инфантильность зачастую - это застревание на каком-то этапе взросления, и здесь требуется помощь психолога или психотерапевта, который помог бы пройти этот этап.

За инфантильностью часто скрывается либо какая-то травма, либо страх; может быть это страх неудачи или страх осуждения. Главное условие нормального взросления - это принять любовь и ответственность со стороны родителей. В том случае, когда уже человек взрослый, не стоит продолжать обвинять родителей, что они что-то вам недодали. Надо стать самому для себя тем самым родителем и дать себе все то, что вам не хватило когда-то в детстве.

Что касается самой девственности, я считаю, что невинность - это замечательно. Хорошо, если женщина лишается невинности с любимым человеком в браке, но в конце концов, сама девственная плева - это просто пленка, и после момента дефлорации все равно нужно будет взрослеть. Лучше, чтобы все происходило гармонично.

15. Наше поколение считается более асексуальным - это нормально? И в чем причины?

На сегодняшний день асексуальность рассматривается как четвёртый вид сексуальности - это гетеросексуальность, бисексуальность, гомосексуальность и асексуальность. По своему происхождению считается, что гомосексуальность и асексуальность имеют общие черты. Есть мнение, что асексуальность была всегда, просто в последние годы об этом стали говорить, ее стали изучать более подробно. Многие авторы не считают, что асексуальность увеличилась, просто она стала более заметной. На мой взгляд все-таки есть тенденция к увеличению асексуальности в современном обществе, и я считаю, что это всё-таки связано с доступностью.

Посмотрите на ситуацию в арабских странах, где существуют жёсткие нормы морали и сексуальное поведение строго регламентируется законами и шариатом. Поверьте, что асексуальности там в разы меньше, чем в светском обществе. Потому что запретный плод всегда сладок, а сейчас любой может зайти в интернет и увидеть все, что он захочет. Во времена наших родителей найти партнера для половых связей было крайне непросто, а сегодня это можно сделать в два счета.