Оптимизация здоровья: где встречаются сферы велнес и технологий

Если раньше мы интуитивно различали, что приносит пользу здоровью, а что - вред, познавали себя методом проб и ошибок, то сейчас взглянуть на внутренние физиологические процессы можно при помощи технологий. Например, оптимизировать деятельность организма согласно индивидуально подготовленной программе - рацион питания выбирается по ДНК-тесту, который определяет аллергены и индивидуальную степень усвояемости каждого продукта. Или проанализировать состояние зубов, просто используя электронные зубные щетки нового поколения. Сегодня обсудим в каких сферах велнеса применяют передовые технологии и их потенциал.

Оптимизация здоровья на рабочем месте

Прогрессивные работодатели понимают: здоровье сотрудников, особенно эмоциональное и психическое состояние, существенно влияет на эффективность работы. Компании все чаще инвестируют в корпоративные программы здоровья. Взять знаменитый кейс Johnson & Johnson - благодаря внедрению программы, количество работников с высоким артериальным давлением и физической неактивностью значительно снизилось. На каждый потраченный на программу доллар компания вернула 2,71.

Примеры технологий, играющих роль оптимизатора наблюдения за здоровьем сотрудников, приведены в недавней статье Deloitte. Для определения и регистрации эмоционального состояния человека, используются различные сенсоры, которые измеряют как колебания сердцебиения и температуры тела, так и изменение освещения на рабочем месте. После сбора достаточного количества информации специальный гаджет сообщает работнику о моментах эмоциональной нестабильности и составляет персональную схему копинга с такими ситуациями. Гаджеты виртуальной реальности воссоздают воображаемые ситуации конфликта или стресса (например, при боязни публичных выступлений) на работе и помогают натренировать сотрудника справляться с ними. А когнитивные устройства, которые работают в качестве нейростимуляторов, ускоряют профессиональное обучение.

Телемедицина

Телемедицина позволяет пациентам дистанционно связываться с врачами-специалистами, а медицинским учреждениям - хранить и упорядочить информацию о здоровье населения. Согласно опросу American Well использование телемедицины увеличилось на 340% в период с 2015 по 2018 годы, а во время пандемии 42% опрошенных американцев использовали телемедицину.

Помимо очевидного использования смартфонов и других средств для коммуникации, в телемедицине применяют гаджеты, которые сканируют состояние пациента и отправляют актуальную информацию его лечащему врачу. Например, электронный пластырь для ран от компании Grapheal измеряет био-параметры раны, которые затем хранятся в облачном хранилище данных. Так врачи могут отслеживать заживление раны дистанционно. С ультразвуковым устройством от Butterfly Network в экстренных ситуациях можно провести УЗИ в домашних условиях - под руководством врача.

Переосмысление гигиены сна

Прогнозируют, что к 2021 объем рынка продукции для здорового сна достигнет 85 миллиардов долларов. Все больше людей страдают от бессонницы и других расстройств сна.

Обычную маску для сна и ароматические свечи сменяют специальные гаджеты, предоставляющие комплексный научный подход к проблемам сна. Носибельные гаджеты позволяют наблюдать за сердцебиением, уровнем кислорода в крови и фазами сна. Такой функцией обладает кольцо от GO2sleep, которое нужно носить ночью. Более существенная инвестиция - матрас от Eight Sleep. Сенсоры на покрытии матраса считывают движения во время сна, распознают его фазы и наблюдают за сердцебиением. Матрас настраивает оптимальную температуру кровати и дает сигнал вашему смартфону в момент, когда вам лучше всего проснуться (в фазу неглубокого сна). Улучшить момент пробуждения поможет и будильник-лампа Restore. Он имеет функцию освещения без синего света в случае, если вы хотите почитать перед сном, а утром, за 30 минут до пробуждения, лампа постепенно увеличивает освещение в спальне, имитируя рассвет. Так пробуждение проходит более естественно и легко.

Домашнее пространство с велнес-элементом



Отдельные велнес-гаджеты - хорошо, но цельно функционирующий дом, который комплексно следит за вашим здоровьем - лучше. Архитектор современных “умных” домов Коби Карп рассказывает, что созданные им дома полностью анализируют состояние здоровья: от ЖКТ до кровеносной системы. Если владелец дома склонен к припадкам, пол выкладывают сенсорами, определяющими внезапное падение. А если он страдает диабетом, зеркало в ванной меняют на “умное”, считывающее состояние человека. Собранная информация доступна лечащему врачу, а в экстренных ситуациях - работникам неотложки.

Каковы перспективы?

Такое использование технологий кажется утопичным. Во-первых, высокотехнологичные устройства дороги и недоступны широкой публике. Во-вторых, сами гаджеты полезны далеко не всем - нужен ли "умный" велнес-дом тем, у кого серьезных проблем со здоровьем нет? Третья распространенная тема для обсуждений - сохранность данных и потенциальная слежка. Многих интересует, кем и как может быть использована информация о здоровье. С другой стороны, такие инновационные области, как телемедицина, могут значительно улучшить общее здоровье населения и решить проблему доступности медицины для жителей отдаленных от города пунктов.