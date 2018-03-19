Объект желания: зубная щетка будущего от Foreo

Шведский косметический бренд Foreo выпустил зубную щетку будущего – звуковую щетку ISSA 2, которая сочетает в себе современные технологии и долговечность. ISSA 2 можно было увидеть в пятом эпизоде саги "Звездный путь".

ISSA 2 имеет много преимуществ по сравнению с обычными зубными щетками. Во-первых, благодаря своему материалу – сделана она из медицинского силикона. Головка щетки, в свою очередь, состоит из силиконовых и нейлоновых щетинок (для чувствительных десен выпущена специальная щетка полностью из силиконовых щетинок). Мягкая и гибкая ISSA 2 легко проникает в труднодоступные участки полости рта, не царапает эмаль, нежно массирует десны и эффективно удаляет зубной налет. В отличие от электрических зубных щеток, ISSA 2 очищает не трением и не вращательными движениями, а с помощью 11 000 T-Sonic-пульсаций в минуту, как и все гаджеты Foreo.

Зубную щетку не нужно подзаряжать на протяжении 365 дней, а сама гибридная головка может быть использована в течение полугода без замены. FOREO ISSA 2 доступна в четырех цветах: синем, голубом, розовом и черном. Цена на щетку будущего составляет $169.